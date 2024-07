La Plaza Roja se llena para alentar a la selección española

Jornada festiva, la vivida en el día de ayer en Plaza Roja. El centro de la ciudad gallega se llenó de aficionados de la selección, que acudieron a la cita con la ‘Roja’. La ocasión lo merecía, por lo que, desde la Deputación, se decidió instalar una gran pantalla para vivir el partido desde la calle. La decisión fue todo un éxito.

Cientos de personas llenaron la famosa plaza compostelana y vibraron con los nuestros. Desde bien temprano, se podían observar camisetas de la selección por las calles. Y la Plaza Roja no tardó en llenarse. En las terrazas no cabía un alma más, todos preparados para animar a España. Durante el partido, los ánimos no bajaron y la gente se mantuvo activa. Los cánticos no cesaron.

La lluvia no pudo parar la fiebre por la selección española, que ha encandilado a todos gracias a su juego y sus resultados.

La iniciativa de la Deputación de A Coruña cumple con el deseo del seleccionar español. “La posibilidad de ver la final en un ambiente comunitario, en un lugar público, fomentará el espíritu de unión y compañerismo entre los vecinos y ofrecerá una alternativa segura y controlada para personas que deseen disfrutar del evento en compañía”, argumentaba Luis De la Fuente ante la prensa.

El tema de la pantalla gigante no estuvo libre de polémica debido a la negativa del Ayuntamiento de Santiago de Compostela, del Bloque Nacionalista Galego y Compostela Aberta.

La Deputación de A Coruña decidió cumplir con la petición de buena parte de los santiagueses, instalando la pantalla gigante. Uniéndose así a otras ciudades gallegas como Vigo, instalada en el Parque de Castrelos; A Coruña, habilitada en la explanada de la playa de Riazor; o Lugo, en Plaza de Santa María.