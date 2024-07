Comienza ‘Quérote Compos’, la campaña de abonados para la próxima temporada 2024/25

La SD Compotela termina de perfilar el próximo curso 2024/25, tanto en el ámbito deportivo como en el social. El apoyo de los compostelanistas será un aspecto vital para el club gallego, que afronta otra temporada en Segunda Federación. Mientras que los futbolistas comienzan a entrenar el próximo miércoles, el club ya ha abierto el plazo para que sus aficionados puedan confirmar su asistencia al Vero Boquete un año más.

‘Quérote Compos’ nace con el objetivo de revivir la ilusión por el equipo en los más jóvenes, además de reivindicar el apoyo de los seguidores más fieles. Sus bases las desglosó el propio Miguel Fernández, director general de la entidad, durante un acto de presentación en As Cancelas la semana pasada.

El directivo explicó que ‘Quérote Compos’ es la campaña de abonados de la SD Compostela para la temporada 24-25, con la que queremos mandar un mensaje a la afición por ese amor incondicional cara el club y también a la ciudad”, revelando los detalles y novedades de la misma a la par que hacía un repaso de cómo finalizó la pasada. “Queremos seguir captando gente nueva, para lo cual pasada temporada fue muy buena bajándole los precios, y potenciar a las peñas, que son incondicionales y queremos que noten que desde lo club somos conscientes de su apoyo”.

Según informó el director general, la temporada pasada hubo “1934 abonados, quedamos a menos de 70 de llegar la ese objetivo de los 2.000”. Añade, a pesar de eso, que les parece una gran nueva que “más del 40% tenían menos de 30 años, datos que vienen derivados de la campaña de precios que hicimos. Los menores de 16 años no pagaban, los menores de 30 solo un precio simbólico, y este año continuamos en esa línea”. En este aspecto, detalló que “los menores de 17 años entrarán gratis gracias al Centro Comercial As Cancelas, y las personas de 17 a 30 pagarán tan solo 15 euros. La novedad es que el año pasado este precio solo se aplicaba a la grada de Preferencia y ahora también a la de Tribuna. El precio está ligado al Carné Xove y gracias también a Plexus. En el caso de no tener el carnet, el precio sería de 70 euros. De 31 a 65 años pagarían 150 euros y los mayores de 65 años, unos 130”.

Los precios anteriores serían, eso sí, las bases para las altas, contando las personas que vayan a renovar con importantes descuentos. “Todas las renovaciones tendrán un descuento del 20% sobre este precio, por lo que todos estos pagarán menos que el año pasado. Y a mayores, si perteneces a una peña que esté en el registro oficial del club, tendrás otro 5% de descuento”.

🩵🤍 Lanzamos Quérote Compos, a Campaña de Abonos para a Tempada 24/25



🗓️ Dispoñible a partir do luns!

🤝 20% de desconto para renovacións (25% para integrantes das peñas)

🎫 15€ co Carné Xove



🙌 E moito máis 👉 + info 🔜#QuéroteCompos pic.twitter.com/z21WKTo5HW — S.D. Compostela (@SD_Compostela) July 11, 2024

Además, contar con el carnet del Compos aportará otros beneficios: “Los abonados tendrán un 20% de descuento en las entradas durante toda la temporada a través de la nueva aplicación, que es compratuentrada.com. La otra novedad es que la reserva del asiento va a ser obligatoria, cuando hagas el carné vas a tener que marcar el asiento. Tendremos un control para que en partidos con mucha demanda todo el mundo tenga su sitio reservado. Evidentemente esto no tendrá un coste añadido, puesto que es obligatorio, y la gente que ya tenga su reservado de temporadas anteriores ya lo ha bloqueado para no perderlo”, aclaró Miguel Fernández.

Sin fijar cifras concretas, el objetivo de la campaña será evidentemente aumentar la asistencia al Vero Boquete, poniendo especial atención en aquellos socios que no están acudiendo con demasiada regularidad a los encuentros. “Claro está que la media de asistencia a los partidos el año pasado fue superior a otros años, siendo deportivamente un año con peores resultados. Es cierto que tenemos un número de abonados muy alto respeto a la asistencia a los partidos, que quedó sobre las 1100 personas de media”.

Detalles del abono

La condición de socio cuenta con ciertas ventajas y características: reserva de asiento obligatoria y gratuita, abono físico, camiseta especial de la campaña de abonados, celebración del día del club, acceso a partidos del primer equipo, juvenil y otros actos del club. Además, el abono otorga un 10% de descuento en artículos de la tienda oficial del club.

Los aficionados podrán hacerse con su abono de manera online, en la tienda oficial o en la oficina del equipo.