“Ser el mejor escolta con el elenco que hay en el Obra es muy agradable”

Julio Jiménez ha sido el ganador de la encuesta de mejores escoltas de la historia del Obradoiro según los lectores de EL CORREO GALLEGO al haber realizado el corte a las 20.00 horas y acompañando a Rafa Reparaz, elegido como base. Cabe mencionar que a cierre de la encuesta en la web (00.00 horas) se impuso Alfredo Domínguez.

¿Cómo recibe haber sido el ganador en el puesto de escoltas?

Con sorpresa, la verdad, porque precisamente escoltas ha habido en el Obradoiro muchos y muy buenos. Me imagino que va mucho por el cariño de la gente y los amigos y familia ven que estás ahí, pues a lo mejor te votan, digo yo. Pero lo recojo con alegría, porque ser el mejor escolta con el elenco que hay en el Obradoiro en toda la historia, pues la verdad es que es una cosa muy agradable, la verdad.

¿Cómo se sintió al saber que estaba en esa lista, donde Tonecho Lorenzo puso su nombre?

Sé que Tonecho mira mucho por los veteranos del Obradoiro, como siempre. Él me imagino que ve un baloncesto y a una gente más de toda la historia del Obra que, a lo mejor, el entrenador actual, Gonzalo (Rodríguez), que es más nuevo, que quizás no lo ve tanto. Pepe (Casal) sí. Fue mi primer entrenador, de hecho. Me imagino que lo ve con más amplitud, tanto a los del pasado como a los del presente. A ver, por supuesto, no me creo el mejor escolta de la historia del Obradoiro. Pero ha salido así.

¿Participó en la votación?

Voté. Pero te digo, eché en falta, y seguro que es porque él es uno de los que eligió a los jugadores, un nombre entre los escoltas, que es precisamente el de Tonecho, porque Tonecho, extrapolado a día de hoy, sería un escolta más que un alero. Entonces, yo si hubiese estado Tonecho en el grupo de escoltas, sin duda lo hubiese votado a él. Eso quiero que quede bastante claro, porque para mí es un referente y creo que fue el mejor escolta. Pero sí que voté. Tuve muchas dudas y, de hecho, hubiese votado 0,5 a Alberto Corbacho y 0,5 a José Antonio Gil. Pero claro, como había que votar uno, digamos que me incliné más por el de mi época, que es José Antonio Gil. Yo voté a José Antonio Gil.

¿Cómo recuerda su paso por el Obradoiro?

Con el Obradoiro tengo una historia ya desde júnior. Yo estaba en la inauguración del antiguo pabellón de Sar, en el que jugábamos nosotros, en el antiguo Sar, no en el Multiusos. Fue la inauguración oficial con un torneo en el que jugué con el Real Madrid. Éramos el Real Madrid, Universidad de Florida, Breogán y Obradoiro. Posteriormente, cuando el Madrid me mandó cedido al Vallehermoso, estuve a punto de ir al Obra por José Manuel Couceiro. Hay una anécdota muy divertida, pero no la voy a contar. Pero estuve a punto de fichar por el Obra en ese momento. Curiosamente, al final el Obradoiro fue el último equipo en el que jugué. Empecé en San Sebastián, jugué en dos equipos séniors de San Sebastián, que es donde aprendí a jugar realmente. De ahí pasé a la cantera del Real Madrid y luego me cedieron, primero al Vallhermoso y luego al Bosco de Coruña. Jugué un año en Almería y, curiosamente, porque empezó mi carrera en contacto con él de júnior, mi último equipo fue el Obradoiro, que para mí fue un orgullo. Para mí fue, digamos, el equipo en el que desarrollé, seguramente, más el baloncesto que había en esa época, que ya empezaba a evolucionar de aquella. Y fue el que me dio la ocasión de jugar, finalmente, a muchísimo nivel. Cuando se empezaban a tirar los triples, que ahora se tiran 40 por partido, pero en aquella época se tiraban siete, pues todos me los tiraba yo (risas). Quiero decir que el Obra me daba eso y con el paso del tiempo es un club en el que somos un grupo que seguimos en contacto muchos de los exjugadores. Con Tonecho organizamos siempre la reunión anual. Tenemos un contacto muy estrecho. Digamos que es un club que marca y que es un orgullo para mí.

¿Lo que le queda es esa comunión entre jugadores?

Sin duda, el compañerismo. Decía un compañero el otro día en el chat, que tenemos todos un grupo, que jugó en varios países y en muchos equipos. Decía que el mejor vestuario en el que ha estado fue el del Obra. Creo que en eso tenía bastante de razón. Era un vestuario muy unido. Lo que queda hoy en día, lo que más marca, es el sentimiento del Obradoiro. Ese compañerismo, amigos, el estar siempre dispuestos a ayudarnos y a escucharnos unos a otros. Eso se mantiene hoy en día todavía.

¿Cómo es su vida ahora?

Cuando terminó el baloncesto, digamos que mi último contrato profesional, entré a trabajar en la Televisión de Galicia. Estuve trabajando allí durante 34 o 35 años, hasta que me jubilé hace dos años. Actualmente, vivo un poco a caballo entre Santiago, que es donde está parte de mi vida, mi pareja y amigos, y Coruña, donde están mis hijos y mi nieta. Me reparto un poco entre las dos ciudades, ya con la actividad profesional reducida a cero. Y eso es más o menos lo que hago ahora. También sigo activo deportivamente, voy al gimnasio y uno o dos días a la semana a jugar a baloncesto como veterano.