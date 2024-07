Millán Jiménez, novo escolta do Obradoiro

O Monbus Obradoiro anunciou esta mañá a incorporación de Millán Jiménez, outro reforzo de peso para loitar polo regreso a ACB. O escolta nado na Rioxa en 2002 pertence ao Valencia Basket e chega a Santiago de Compostela en calidade de cedido tras xogar a pasada tempada no San Pablo Burgos en Leb Oro.

Millán Jiménez iniciouse no mundo do baloncesto nos equipos de formación do ABQ Calahorra da súa vila natal, onde chamaría a atención de Valencia Basket, que o incorporou en 2018 para sumarse á canteira taronja.

Desde a tempada 20/21, o ala rioxano participou do traballo do primeiro equipo do Valencia Basket, co que competiu en Liga Endesa e Euroliga.

Na 22/23, Millán Jiménez converteuse en membro do primeiro equipo valenciano e compaxinou a súa presenza neste equipo coa participación xunto ao CB L’Horta de Godella de LEB Plata, conxunto vinculado á entidade taronja.

Na súa traxectoria chegou a ser internacional coa selección española en categorías inferiores. O xogador rioxano proclamouse camipón de Europa sub-20 na súa participación xunto a selección española no torneo continental celebrado en 2022.

A pasada tempada estivo cedido en San Pablo Burgos, onde conseguiu unha media de 7,3 puntos, 3,6 rebotes e 1,1 asistencia en 32 partidos. Ademais, cómpre salientar que foi escollido pola afición burgalesa como MVP do equipo na primeira volta.

O director xeral do Monbus Obradoiro, Héctor Galán, amosou a súa satisfacción pola incorporación do xove escolta rioxano. “Estamos moi contentos de anunciar esta fichaxe para a próxima tempada. Vén de facer moi bo ano en San Pablo Burgos, chegando a desputar a final a catro. Xoga principalmente de escolta e ten moitas ferramentas en ataque, bo tiro exterior manexo de balón, lectura e moita capacidade defensiva. Fisicamente é grande, ocupa moito espazo, polo que pode defender posicións exteriores. Queremos agradecer a Valencia Basket, ao xogador e á axencia a súa xestión polo fichaxe e o gran traballo para poñer dacordo a todas as partes. Cremos que se complementa perfectamente co xogo exterior que estamos formando e estamos convencidos de que será un xogador importante esta tempada”.