O HC Raxoi continúa sumando apoios para competir na OK Liga

O HC Raxoi, no seu camiño cara a OK Liga Iberdrola, segue sumando apoios. Na mañá do venres asinábase o acordo entre o equipo e a empresa Cinfo SL, nun acto na Cidade da Cultura de Santiago.

Cun dobre acordo, Cinfo súmase como patrocinador do equipo feminino, e ao mesmo tempo, o HC Raxoi intégrase na plataforma galega de emisión de partidos en directo por internet Tiivii. A intención do equipo santiagués é emitir todos os partidos do primeiro equipo feminino na OK Liga Iberdrola, así coma os partidos do equipo masculino de OK Liga Bronce. O presidente do HC Raxoi salientou que a intención do club é colocarse a vangarda na utilizacion das novas tecnoloxías no mundo do deporte, motivo polo que Cinfo e Tiivii son a mellor colaboracion posible.

Cinfo é unha empresa especializada en tecnoloxías de vídeo e intelixencia artificial en múltiples campos, mentres Tiivii é unha plataforma de televisión profesional totalmente automatizada que permite a calquera crear os seus canais de televisión escalables con contido en vivo.