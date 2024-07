“Queremos llevar el nombre de Santiago por toda España”

Lucía Yáñez es la capitana del único equipo femenino santiagués que disputará la primera división nacional, el HC Raxoi. La jugadora de A Coruña ha crecido junto a un club que le abrió sus puertas cuando tenía ocho años, y desde entonces su esfuerzo y trabajo le han hecho asentarse como una de las principales estrellas del equipo. Tras disputar la Liga OK Iberdrola con el Liceo, Yáñez decidió volver a ‘casa’ y sumarse al proyecto del conjunto compostelano. Después de dos temporadas, el HC Raxoi, con Lucía como capitana, ha conseguido el ansiado ascenso a la categoría de oro del hockey femenino español.

Deportivamente la gesta se consumó a inicios del pasado mes de mayo, después de la victoria de las santiaguesas ante el ENE Oposiciones-Lena. El conjunto compostelano tiró de épica y remontada para doblegar a sus rivales asturianas, pero la celebración quedó algo fría ya que el ascenso no confirmaba que el Raxoi fuese a disputar la próxima edición de la Liga OK Iberdrola. Los problemas económicos complicaban, y mucho, la participación del equipo en primera. La falta de fuentes de ingresos externos dejaba al club en una situación delicada y sin la posibilidad de inscribir al equipo. Esa gran noticia llegaría más de dos meses después del encuentro, confirmando que el HC Raxoi es equipo de primera división.

Eso sí, el proceso de búsqueda de liquidez por parte del Raxoi no ha cesado, ya que siguen necesitando más patrocinadores y músculo económico para asumir la temporada y mantener la estructura de cantera, porque más allá del equipo femenino en el club no quieren comprometer al resto de conjuntos de categorías base, ni al masculino que milita en la OK Liga Bronce. El primer paso ya está dado y desde los despachos está en marcha el proceso de confección de la plantilla para la próxima campaña, donde esperan encontrar entre dos o tres fichajes que den un salto de calidad al equipo para afrontar la competición con garantías.

¿Cómo habéis recibido la noticia de la oficialidad del ascenso?

Pues estamos muy contentas porque al final era algo que llevábamos esperando desde que se confirmó que ascendíamos. Es cierto que aún queda un poco de presupuesto por conseguir, y en el ámbito deportivo necesitamos refuerzos y al confirmarse tan tarde el ascenso pues seguimos teniendo un poco de incertidumbre en el equipo sobre cómo se va a poder reforzar con fichajes para poder competir y lograr la permanencia, que es el objetivo de cara al próximo año.

¿Y cómo has vivido estas semanas?

Haciendo un esfuerzo enorme, tanto hablando con las instituciones públicas como con empresas privadas. Poco a poco veíamos que se podía llegar, pero ves a otros equipos reforzarse u otros que ya tienen claro que van a salir a la liga y te pueden empezar a entrar dudas. Pero bueno, la directiva nos iba comunicando poco a poco cómo iban las cosas, por eso estuvimos tranquilas en cierto modo.

Y en lo deportivo, ya pasaron más de dos meses de aquel partido en que certificasteis el ascenso. ¿Qué recuerdo guardas de aquel día, de aquella remontada?

Muy bonito, además era un partido emocionante contra las terceras que también hicieron un gran partido y con remontada incluida. Sabíamos lo que nos jugábamos y salimos un poco nerviosas al principio, pero fue mucha la alegría. Ya no sólo por el ascenso, sino por ganarle a ese rival con el que habíamos perdido en la ida. La celebración creo que fue tímida por todo lo que rodeaba el ascenso, que era no saber si íbamos a tener suficiente apoyo económico para subir.

¿Qué objetivos os marcáis desde dentro para la próxima campaña?

A nivel económico ahora mismo tenemos varias campañas y a ver si la ciudad se involucra y somos capaces de reunir un poquito más. Además esperamos que durante la temporada, que al final es muy larga, y hasta que empiece la competición, se pueda reunir un poquito más de apoyo por parte de otras empresas. Y luego en lo deportivo, sabemos que va a ser un poco difícil fichar otra clase de jugadoras que se podía haber fichado al principio, porque ya están todas cerradas a estas alturas, pero creemos que podemos como equipo, a lo mejor sin ninguna estrella, ir trabajando poco a poco y alcanzar el objetivo de la permanencia.

¿Cómo lleváis la convivencia con el equipo masculino?

Pues muy bien, creo que es todo un poco gestión de club, que es cierto que a lo mejor no en todos los clubes se hace igual, pero yo creo que en nuestro caso tenemos mucha suerte porque apuestan por las dos categorías, tanto por OK Bronce como ahora OK Liga, e intentan reforzar ambas y que sea un club totalmente mixto y en igualdad de condiciones.

Os habéis convertido en el único equipo femenino que competirá en primera división en la ciudad de Santiago. ¿Qué valor le das a esa hazaña?

Bueno, yo creo que hay que poner en valor todo el trabajo que llevamos haciendo estos años desde el club y ojalá la ciudad se involucrase con esto. Nosotras queremos hacer un buen papel y llevar el nombre de Santiago por toda España.

Como capitana, cuéntanos un poco tu trayectoria en el club…

Yo tengo una hermana mayor que jugaba hockey y en Galicia, o en A Coruña, pues no había tantos equipos femeninos y donde sí había uno muy fuerte era Raxoi. Entonces mi hermana y yo vinimos a jugar a este club. Era un poco incompatible ir y venir de Santiago y al final mi madre, con tres hijas y tres días a la semana... Volvimos para A Coruña. Hace cuatro años, empezamos a entrenar en la base de Raxoi. Además cuando jugaba para el Liceo de OK Liga, pero decidí moverme al Raxoi por el proyecto que me planteaba. Conocí a la entrenadora, conocí a las niñas y a pesar de ser la categoría de plata fue todo un acierto. Y después de dos años en el club, nos clasificamos para la Copa Princesa en dos ocasiones y este año conseguimos el ascenso.

¿Qué evolución ha sufrido el equipo desde tu llegada con ocho años?

Muchísima. Yo creo que en niñas hemos crecido un montón, en la base tenemos equipos que incluso serán un 90% niñas y se nota el tener un referente femenino ahí arriba, que es algo que llevan trabajando ya muchos años. Fíjate que cuando yo tenía ocho años ya eran un referente en el hockey femenino, y yo creo que ahora aún más. Y se está notando sobre todo en la base. Antes recuerdo llegar ahí y había niñas, pero a lo mejor no tantas como ahora y eso es muy importante. Y luego, después del Covid creo que todos los clubes sufrimos, pero ahora estamos fomentando mucho la base y está creciendo mucho el club.

¿Centrándonos un poco en ti, cómo te definirías como jugadora?

Trabajadora, creo que aporto tanto en defensa como en ataque, diría que completa. Y de mucho sacrificio, muy trabajadora y con muchas ganas de sacar los partidos adelante. Y si hay que sufrir creo que soy una persona que sabe hacerlo.

Fuera del hockey, ¿quién es Lucía Yáñez?

Pues una persona normal. Estudié Farmacia y ahora estoy opositando. La verdad es que mis hobbies principales son el hockey y los deportes en general.

¿Por qué el hockey?

Pues mi primo mayor jugó en el Liceo de A Coruña y mi madre siempre fue muy aficionada, además mi hermano mayor hacía patinaje. Probé el hockey y a partir de ahí pues mi melliza Lara, que también juega en el equipo, y yo, seguimos sus pasos y nos encantó desde pequeñas, desde los cinco años.