“Ser copiloto genera una satisfacción enorme y una subida de adrenalina increíble”

Diego Rodríguez Louzao es un copiloto de rally que comenzó su aventura en el mundo del motor en 2012. Más de una década después, el compostelano ha disputado más de setenta carreras acompañando a una veintena de pilotos, entre los que destaca a Manuel Moniente o a otro santiagués como Luis Penido, campeón de España de la Clase 5A la pasada campaña.

Hace unas semanas conseguiste una gran victoria en Avilés. ¿Cómo lo viviste la competición?

La verdad es que está siendo una temporada redonda. Hace tres carreras que me incorporé con Manuel Muniente al Campeonato de España de vehículos históricos. En Avilés, el día amaneció complicado por la lluvia, pero tuvimos suerte ahí con Pirelli, que nos ha facilitado unas ruedas que van muy bien. Y nada, ya en el primer tramo nos distanciamos de los rivales un minuto. Luego fuimos un poco más precavidos porque el terreno estaba muy delicado. Y ya por la tarde, sentenciamos el rally en los dos primeros tramos.

El año pasado, una penalización te privó de ganar en el rally Rías Baixas. ¿Fue una decisión justa?

El año pasado, en Rías Baixas con Hugo Rodríguez, el piloto de Recalvi, sufrimos una avería mecánica finalizando el penúltimo tramo que nos costó la vida. En ese caso fue justo por eso, porque tuvimos una avería, tuvimos que parar, reparar, hacer lo que fuese para llegar a parque cerrado, sabiendo que íbamos a penalizar, pero el objetivo era llegar para sumar puntos. Al final la penalización nos hizo pasar de ir líderes destacados todo el rally a quedar segundos, pero de cara al campeonato eran unos buenos puntos que había que intentar conseguir.

Sobre el Rally Princesa de Asturias, con Ángel Rodríguez, firmasteis una meritoria tercera posición. ¿Cómo se desarrolla la carrera?

Allí nos pasó un poco de todo. Íbamos líderes el primer día, y en el segundo tramo se nos rompió un palier. Conseguimos llegar increíblemente, porque sabíamos que el coche presentaba una avería en el palier de una carrera previa, entonces en las curvas de derecha había que pasar con el embrague pisado y en las de izquierda podíamos acelerar. Finalmente conseguimos llegar a parque y solucionarlo. Al día siguiente nos ponemos líderes y en el siguiente tramo pinchamos. Pues lo mismo, había que llegar a meta como fuera para los puntos y para a final de año ser campeones de España.

¿Cuáles son tus próximos objetivos?

Bueno, me nació una segunda hija a principios de año, entonces no tengo ese tiempo. Además, tengo que dar las gracias a mi pareja, por permitirme que siga en estas locuras con dos pequeñas en casa. Y luego que espero acabar el año bien, proclamándonos campeones de España, tanto de la categoría como del absoluto. Intentaremos en Canarias seguir con la buena racha y luego tengo ahí algunas carreras en el Regional Asturiano, con un buen amigo de allá, que intentaremos hacer las tres que quedan en la competición.

¿Cómo fueron tus inicios en el rally?

Fue en el 2012, con un compañero del trabajo, así un poco de risas. Al final pues nos metimos en una embarcada en 2012 y 2013 de tres rallies. El 2014 lo tomamos como una pausa, pero ya en el 2015 nos animamos al Campeonato Gallego, que había la copa en aquel momento de la Seguroxdias y la verdad es que con un coche modesto, como decíamos, a final de año nos plantamos campeones. Y a partir de ahí hice un curso con PTC, con Antonio Solorzano, y empecé a ir cogiendo ya más carreras, con más experiencia, con distintos pilotos... Al final es lo que te aporta sobre todo en esto. Ahora ya estamos con 10-12 carreras al año y rechazando varios porque al final con familia y trabajo es complicado.

¿Qué mensaje le darías a aquellas personas que se están adentrando en el mundo de las carreras?

Lo importante para los copilotos es tomártelo en serio. Al final es una oportunidad grande, no es solo cantar notas, es organizar el equipo, es la logística, todo. Y yo lo que más recomiendo hoy en día son los cursos. Por ejemplo, aquí en Galicia tenemos la suerte de tener PTC, que te explican de maravilla, o bien con David Vázquez que también hace cursos por ahí y demás. Son gente que te ayuda, te dan una visión que tú no tienes. Si lo afrontas de broma o para ir a pasar el día está bien, pero si te quieres meter un poquito más en lo profesional hay que formarse.

En esa etapa de formación, ¿tenías algún referente?

Yo con los que más trato tuve en el curso de PTC fue con Antonio Solorzano, David Vázquez y Mario Tomé. Hablé mucho después con David Vázquez, que es de aquí de A Estrada, y hoy en día aún le sigo hablando para pedirle consejo de ciertas cosas y la verdad es que es un ejemplo. Ahí está este año con Pepe López en el campeonato del mundo...

¿Cuáles son tus sueños por cumplir dentro del mundo del motor?

A ver, subirse a un coche de más de una categoría, a nivel España, un rally 2. Sería un placer tener esa oportunidad. Pero la verdad es que es un hobby que me apasiona, no me quita mucho tiempo, pero los días de vacaciones que empleo ahí los disfruto mucho. Seguirlo disfrutando igual de bien que hasta ahora y si vienen victorias y títulos como parece que van encaminados, pues muy contento.

¿Por qué copiloto y no piloto?

Me han hecho esta pregunta varias veces. La verdad es que empecé un poco de risas, pero una vez que te metes en el habitáculo y te pones en el asiento derecho y vas notando como lo que vas leyendo en una libreta implica que el piloto vaya más rápido o más lento, ver que ejecuta lo que tú dices... Para mí eso es una satisfacción y una subida de adrenalina brutal. Siempre me preguntan, “¿no te planteas hacer una carrera?”, y no es una cosa que me llame. La verdad es que me encanta el asiento de la derecha, lo disfruto muchísimo con esa sensación de notar cómo el piloto va ejecutando lo que tú dices.

¿Valora mucho el piloto el trabajo del copiloto?

Sí, de hecho, Manuel lleva estos últimos años con mucho cambio de copiloto, porque es una persona que en su día fue piloto oficial, viene de una escuela de notas complicada. Entonces encontrar a alguien que entienda sus notas y que además tenga un ritmo bueno de carreras para permitirte ir rápido es un poco complejo. Ahora está contento conmigo, yo estoy encantado con la oportunidad que me está dando y a ver cómo cerramos.

¿Cuál es el mejor compañero que has tenido?

Depende. Aquí tenemos a Luis Penido, de Santiago, con el que tuve el placer de hacer varias carreras y sigo muy involucrado. Tiene visión de futuro, y además es un tío que lleva muchos años en las carreras, que las vive mucho, pero, sin embargo, que se adapta a la perfección a los tiempos modernos, tanto para redes sociales como para marcas. Para mí es un ejemplo. Y después, a nivel de pilotaje, pues Manuel Moniente, un piloto oficial de España, que hubo pocos, y ves cosas conduciendo que se le nota que por algo lo fue.

¿Y con el que más has aprendido?

Con todos, la verdad es que con todos. Hoy en día, después de más de 70 carreras y con 20 pilotos diferentes que llevo, con todos aprendes algo. Siempre vas sumando, vas aprendiendo cosas de ritmo, cosas de cómo anotar las notas y demás.

Fuera del rally, ¿quién es Diego?

Soy una persona de lo más tranquila que te puedes encontrar. No soy mucho de redes sociales, a mí me gusta más seguir quedando con los cuatro amigos que tengo, hablando con ellos, tomando unas cervezas por ahí o saliendo en bicicleta, que es otro hobby que tengo. Y luego, sobre todo con la familia en casa, disfrutar día a día, porque ya que los rallyes nos sacan demasiado tiempo fuera de casa, cuando estoy en ella quiero disfrutar. Además, tengo la suerte de compaginar mi trabajo con el motor.