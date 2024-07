‘Quérote Compos’ alcanza el medio millar de abonados en la primera semana de campaña

La SD Compostela ha cerrado esta semana plagada de novedades y emociones de la misma manera que la inició: hablando de la nueva campaña de abonados.

Mientras el lunes ‘Quérote Compos’ se ponía en marcha, abriendo la posibilidad de renovar o hacer el carnet de socio para la campaña 24-25, este domingo la entidad compostelana compartía en sus redes sociales las cifras al cierre de estos primeros siete días. Y lo cierto es que los números parecen ilusionantes, pues la esedé ya cuenta con 500 abonados a más de un mes para el inicio de la competición.

Aunque esta temporada no se ha fijado un objetivo concreto, la pasada este era alcanzar los 2.000 socios, algo que no se logró por apenas 66 personas. Y a pesar de que el varapalo de quedarse fuera del play-off y por ende sin ascenso despertaba la posibilidad de que las cifras cayesen, este primer avance parece esperanzador.

Sobre estos primeros 500 socios cabe destacar el elevado número de altas, unas 130, pues la captación de nuevos seguidores en estas categorías no es nada fácil y menos aún cuando los resultados no han sido los esperados.

Precios, nueva camiseta y otras motivaciones

Entre las explicaciones a este buen arranque de campaña pueden barajarse varias opciones. La evidente es la incondicionalidad del compostelanismo, que siempre ha demostrado que no se ‘baja del barco’ en las malas, pero estas prisas podrían tener otras motivaciones.

El inicio de la campaña de abonados el lunes fue solo la primera noticia de una semana cargada de novedades e ilusiones entorno al club. El martes se cerraría el fichaje del guardameta vigués Iago Domínguez, procedente del Mirandés B, que competirá con Javier Rabanillo y Brais Moreta por la titularidad bajo palos.

El miércoles Iago Domínguez no solo conocería a sus nuevos compañeros y cuerpo técnico, sino que ya se entrenaría con ellos en la primera sesión de la pretemporada. Ese mismo día comenzarían los reconocimientos médicos en el HM La Rosaleda, que concluirían el jueves.

Una de las noticias más esperadas cada verano por los aficionados a un club de fútbol llegaría el viernes, con la presentación de la nueva equipación local. Los guiños a la de la temporada 93-94, en la que se gestó el ascenso a Primera División (que el 1 de junio celebró su 30º aniversario), la inclusión de símbolos como la concha del peregrino o la monocromía de los detalles en rojo no dejaron indiferente a nadie, cosechando comentarios y valoraciones muy positivas.

El sábado sería la equipación de porteros la presentada, y para cerrar la semana, ayer se daban a conocer estas primeras cifras de la campaña de abonos.

Naturalmente, a estos pequeños impulsos hay que sumar los diferentes descuentos de ‘Quérote Compos’, que la pasada semana había explicado el director general del club, Miguel Fernández: “Os menores de 17 anos entrarán gratis grazas ao Centro Comercial As Cancelas, e as persoas de 17 a 30 pagarán tan só 15 euros. A novidade é que o ano pasado este precio só se aplicaba á grada de Preferencia e agora tamén á de Tribuna. O prezo está ligado ao Carné Xové e grazas tamén a Plexus. No caso de non ter o carné o precio sería de 70 euros. De 31 a 65 anos pagarían 150 euros e os maiores de 65 anos, uns 130”, comentaba.

Así mismo, cabe recordar que “todas as renovacións terán un desconto do 20% sobre este prezo, polo que todos estes pagarán menos que o ano pasado. E a maiores, se pertences a unha peña que esté no rexistro oficial do clube, terás outro 5% de desconto”, señalaba el director general.

Por último se señalaban algunas novedades respecto a la pasada campaña. “Os abonados terán un 20% de desconto nas entradas durante toda a tempada a través da nova aplicación, que é compratuentrada.com, e haberá a opción de coller o abono físico que este ano irá ligado a unha camiseta conmemorativa da campaña por 10 euros. A outra novidade é que a reserva do asento vai ser obrigatoria, cando fagas o carné vas ter que marcar o asento. Evidentemente isto non terá un coste engadido, posto que é obrigatorio, e a xente que xa teña o seu reservado de tempadas anteriores xa o ten bloqueado para non perdelo”, aclaraba Miguel Fernández.