Álvaro Casas Racaño (Santiago, 26/04/1994) afrontará en la campaña 24-25 su octavo año consecutivo en el club de su ciudad, la SD Compostela. El defensor central, que suma más de 200 partidos con la camiseta de la esedé, renovó su contrato el pasado 15 de junio y seguirá luciendo el brazalete de capitán en el Verónica Boquete de San Lázaro.

Superada la primera semana de pretemporada, ¿cómo se encuentra el equipo?

Bien, siempre en pretemporada vuelves con ilusión y siempre va todo muy rodado. Estamos entrenando creo que 30, con gente del primer equipo, gente del Sigüeiro, gente del juvenil... Y la verdad es que muy bien.

El anuncio de tu renovación tardó más de lo esperado en llegar. ¿Cómo fue el proceso?

Sí, fue un tema del club el anunciarlo. Yo firmé contrato por dos años con una cláusula de que si en ambos jugaba más de 25 partidos tenía un año más de contrato. Sabía que tenía la renovación, pero esperé a saber la opinión del club, si contaba conmigo o no. Ya se vio este año que hubo muchos cambios con gente con contrato, pero dijeron que contaban conmigo y aquí estamos.

Después del varapalo de la temporada pasada, ¿cómo estáis anímicamente los jugadores que la vivisteis?

Bien, al final las vacaciones sirven para desconectar y vuelves con las energías renovadas. Es lo que nos gusta, si no tuviéramos ilusión por estar aquí no estaríamos. Sigo con toda la ilusión del mundo para hacer un buen año.

Están entrenando con vosotros ocho o nueve canteranos cada día. ¿Crees que el proyecto va por ahí? ¿Tendrán continuidad durante la temporada?

A la vista está que le están haciendo fichas de primer equipo a gente de la cantera. La verdad es que se ha hecho un buen trabajo ahí. El año pasado el juvenil hizo un trabajo extraordinario y aquí están los chicos. No sé exactamente cuántos hay, pero la verdad es que están entrenando como si fueran jugadores del primer equipo y yo creo que van a tener oportunidades de ser importantes durante todo el año. Por encima el míster es el que tenían el año pasado y eso siempre les va a ayudar, está claro.

Respecto al mercado, parece que han cambiado totalmente los objetivos del club. ¿Crees que es este el camino correcto?

Sí, parece que ha habido un cambio en el perfil de jugador que busca al club. El año pasado se fichaba a gente con más experiencia, con más bagaje en la categoría, incluso de categorías superiores, y este año se está apostando por otro perfil de jugador. La verdad es que se han hecho fichajes de gente importante en la categoría, como puede ser Diego, como puede ser Jesús o Giuliano. Y bueno, la gente que está viniendo de Tercera RFEF ha hecho un año excepcional y también se merecen estar aquí.

A priori la plantilla ya está casi confeccionada. ¿Supone una ventaja afrontar así toda la pretemporada?

No sé, al final el fútbol no es una ley cierta. Esto cambia, hay veces que tienes la plantilla muy pronto y las cosas no salen bien, otras se hacen a última hora y sale mejor... Está claro que para el míster cuanto antes tenga todos los componentes de la plantilla mejor, para poder adaptarlos a lo que quiere él y al modelo que necesita. Pero el mercado es así, creo que siempre tienes que guardarte un par de balas para oportunidades que pueden salir en el mercado. A lo mejor están mirando otras cosas ahora mismo y cuando pasen las semanas uno que hace un mes no lo contemplabas ahora sí que puedes. Es verdad que yo soy de los que piensa que es bueno fichar a gente que quiere estar aquí y que de primeras muestra un interés por venir, pero creo que ya lo están haciendo y en ese sentido creo que el Compos está en buenas manos.

Este verano también se han producido muchas salidas. ¿Echarás en falta a alguien especialmente?

A Pato. Ya no solo por la relación que teníamos dentro del campo, además guardamos, espero que para toda la vida, una muy buena relación fuera. Se le echa de menos al venir aquí y ver que no está. También se echa de menos a más jugadores, como Jordan también, o a Pep, Antón, Juampa... Pero bueno, al final Pato es el que más echaremos de menos yo creo.

Este martes se conoció el calendario y comenzaréis contra los dos favoritos, Numancia y Pontevedra. ¿Es el inicio menos deseado?

Hay que jugar contra los 17. Te puedo decir que depende. ¿Si empiezas ganando estos dos partidos, qué? Si empiezas ganando a los dos favoritos para estar arriba... También puedes empezar a jugar contra equipos que a priori van a estar en la zona baja y si no tienes unos buenos resultados, ¿qué pasa? Luego también tienes que jugar contra la zona alta. Nunca se sabe, en el fútbol hay tantas cosas que se dicen... Lo único es que yo prefería empezar en casa y no fuera, pero el calendario es como es, te toca así y hay que centrarse en hacer una buena preparación en la pretemporada para llegar a la primera jornada en Los Pajaritos, que es un campo espectacular de Primera División, con la capacidad de hacer un buen partido.

El año pasado un mal inicio marcó la temporada. ¿Preocupa que suceda algo parecido?

¿Y si empiezas bien? Si piensas que vas a empezar mal ya vas perdiendo un set. Tienes que pensar que va a ir bien y que vas a ir a Soria con la capacidad de sacar los tres puntos de allí. Otro pensamiento sería alejarnos de lo que nos interesa, que es empezar la Liga con tres puntos.

La temporada pasada ya os entrenó al final Antón Permuy, pero ahora tendrá la pretemporada y un equipo muy renovado. ¿Os está transmitiendo un modelo nuevo o mantiene la línea de la campaña anterior?

Futbolísticamente creo que él tiene una idea y hace todo para llevarla a cabo. Una idea que puede variar según el campo, el rival, los jugadores que tengas disponibles... Luego sí que es verdad que este año se están notando cambios fuera del campo. Llegó con una temporada iniciada, con unas reglas o costumbres dentro del vestuario y del club y este año se han implantado otras características que quiere tanto él como el cuerpo técnico. Solo llevamos una semana, pero pinta muy bien.

¿Qué mensaje le mandaría a la afición para que la campaña de abonados siga a buen ritmo?

En Santiago tenemos una afición muy fiel por lo que he visto en los años que llevo yo aquí. Es verdad que no es muy numerosa, al final son mil personas más o menos, pero están ahí todos los años, incluso con los palos que llevamos las anteriores temporadas tanto ellos como nosotros. Siguen respondiendo. En partidos señalados hay más gente, es responsabilidad nuestra también aunque cueste enganchar a nuevos socios. A todo el que venga ojalá podamos mostrarle un gran espectáculo para engancharlos y que cada vez sean más.