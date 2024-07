"En mi época no había gimnasio, íbamos a correr Gaiás arriba y Gaiás abajo"

Tonecho Lorenzo ha sido elegido como el mejor alero de la historia del Obradoiro para nuestros lectores. La realidad es que él hubiese preferido que saliese cualquier otro, un claro reflejo de su personalidad, que escapa de los egoísmos. Cualquiera de los que han compartido pista con él definiría a Tonecho con la palabra compañerismo.

¿Cómo recibe ser el alero elegido por nuestros lectores?

Lo recibo con agradecimiento a los que me han votado, pero no soy el mejor alero de la historia del Obradoiro. Me han dado mucho cariño, mucho reconocimiento de la gente y me toca dar las gracias.

¿A quién hubiera votado o votó?

En mi sitio, que yo era más lo que hoy en día es un escolta, pero respetando a escolta y aleros, hubiese puesto a José Antonio Gil, a Alberto Corbacho, Kassius Robertson o a Adam Waczinski.

Si tuvieras que escoger solo a uno...

Corbacho.

Imagino que estará contento de compartir quinteto con Rafa Reparaz y con Julio Jiménez.

Contento de estar con los dos, sí. Una cosa es que yo estoy contento por el cariño de la gente y la generosidad, pero el mejor del Obradoiro no, porque me da vergüenza.

¿No le gusta que la gente lo tenga en cuenta?

Ya me dio vergüenza en el quinteto inicial aquel que hicieron hace años con Ricardo Aldrey, con Corbacho, con Mike Muscala, Oriol Junyent y conmigo. Pues, a ver, una cosa es que te valore la gente por tu trayectoria de jugador, después de entrenador, de cantera... De cosas en las que estuviste ahí, y otra cosa es el mejor. Vamos a ser realistas.

Lo que le define es su compañerismo de no ponerse nunca por delante, de querer que los demás tengan su espacio, su imagen...

A ver, sería tremendamente egoísta e injusto si no pongo a otros por delante, en cualquier rango de la vida, no solamente en el deporte. Yo prefiero antes el colectivo que la individualidad. Pero en baloncesto, ¿el mejor de qué? Muchas veces metes 20 puntos porque antes hubo uno que cogió 10 rebotes, luego 3 balones robados y el otro se sacrificó defendiendo el mejor del otro equipo. A mí los premios individuales nunca me gustaron.

Más allá de los de su época, al final siempre se preocupó de que todas las personas que van pasando se sientan incluidas y lo vemos en esas comidas o a la hora de dar nombres para la encuesta.

Pues sí, porque en las comidas hay generaciones y, aparte de jugadores, vienen entrenadores, directivos y presidentes. Por eso, para ser un pelín más justo, pues a lo mejor hubiera hecho la encuesta por décadas. Habría más raciocinio para votar. Es como si tú dices, es que el mejor jugador de un equipo de todos los tiempos es este porque es mejor ahora. Pero a lo mejor en los 70 no. Los de mi época, como Emiliano o Brabender, si nacen ahora con la preparación física actual, no tendrían que ser peores. Si los extrapolas a ahora, pueden ser tan buenos con los mismos métodos. En mi época no había gimnasio, íbamos a correr Gaiás arriba y Gaiás abajo, a subir escaleras dentro del pabellón, cargando con un compañero. Eran las pesas que hacíamos. Una diferencia con el baloncesto de antes es que había más pillería y ahora es muy físico.

No quiso dejarse ni un nombre fuera...

El Obradoiro tuvo durante 17 años situaciones muy complicadas y ahí hubo una serie de jugadores que estuvieron dando la cara por el equipo hasta llegar a la EBA. Una serie de directivos, empezando con Mat, con Docobo, Couceiro, Pepe Martínez, Laíño, Carlos Iglesias, Nacho Parajuá, Santi Amor, Emilio Suárez y más gente que estuvo dando la cara, que tienen que salir. Por eso, en la encuesta de alapivots he metido a Adrián Martínez, que jugó diez años en el Obradoiro y estuvo manteniendo el tipo. Le tengo mucho cariño y lo pongo porque siento que merece estar ahí. También han sido muy importantes jugadores como Marcos Gato, Chechu Yáñez, etcétera.

Ha vivido todas las épocas del Obradoiro, ¿cómo ha sido ese proceso?

Te vas adaptando a cada circunstancia. Lo peor que hay es dejar de jugar. Si pudiera jugar ahora, lo haría. Pero como no puedes, pues tienes que ayudar de otras maneras. En el pabellón de Sar se ha barrido, se ha limpiado, se ha puesto unos cañones para la humedad... allí trabajaban hasta los directivos. Un día que había una emergencia se hacía, no caían los anillos.

Cuando Pepe Casal decidió ponerlo en la encuesta mencionó la anécdota de que siendo jugador le dijo que se equivocó de deporte porque tenía unas cualidades atléticas para correr los 1.500 metros...

(Risas) los elogios que me hizo los merece más gente también. Pero en lo otro no iba mal encaminado, porque a mí el atletismo me encantaba y también jugué seis años a fútbol sala. Según los entendidos no lo hacía mal. Jugué al campeonato universitario de tenis de mesa y llegaba a las finales, me gustaba. Los de mi época practicábamos cualquier deporte. Entonces, no desentonábamos. Ahora hay más especialistas y antes éramos comodines para todo.

¿Cómo es ahora su día a día?

Mi vida es normalita de todo. Ahora estoy viviendo en Padrón, desde hace dos años y medio. Voy al gimnasio tres veces a la semana y hago mil recados. No porque me obligue nadie, sino porque me gusta. Ando pendiente de mi familia y de los amigos... El día no llega. Eso sí, procurar no coger enfermedades y que haya salud para todo el mundo.