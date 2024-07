Negreira estrea o renovado céspede do campo de fútbol municipal de Cepelo

O presidente da Deputación da Coruña, Valentín González Formoso, e o alcalde de Negreira, Manuel Ángel Leis, presidiron esta mañá a inauguración do novo terreo de xogo do campo de fútbol municipal de Cepelo. No acto participaron tamén o deputado de Deportes, Antonio Leira, e a deputada de Política Social, Mar García Vidal, ademais de concelleiros e concelleiras da localidade.

O campo dispón dun novo terreo de xogo de herba artificial de última xeración, con certificación FIFA Quality Pro, o que permite un uso intensivo e cómodo por parte dos equipos locais. As obras foron financiadas cun investimento de 200.000 euros con cargo ao Plan Único da Deputación. No seu discurso inaugural, Formoso puxo de manifesto “o compromiso da Deputación con Negreira” con importantes investimentos no municipio como a estrada a Pontenafonso, as sendas de Urdilde e Marco do Condado ou a mellora desta instalación deportiva. “Con este, son máis de 100 os campos de fútbol da provincia que foron mellorados con investimentos do Plan Único”, sinalou o presidente da Deputación.

As autoridades participan na inauguración do novo céspede / Deputación da Coruña

O alcalde agradeceu a colaboración da Deputación para renovar o campo de fútbol, que data de 2007. “Este campo foi inaugurado hai 17 anos polo presidente Salvador Fernández Moreda e hoxe, con Valentín González Formoso como presidente, volvemos a darlle as condicións necesarias para que os nosos equipos podan xogar e adestrar aquí”. “Coa renovación desta instalación deportiva dámoslle a Negreira o que merece”, afirmou o alcalde, que destacou que “Negreira é un referente na comarca en deporte, grazas a un gran traballo das escolas deportivas municipais e á mellora das infraestruturas, moitas delas coa colaboración da Deputación”.

Os equipos femininos da Asociación Deportiva Nicraniense e a Sociedade Deportiva Negreira / Deputación da Coruña

Durante o acto festivo, descubriuse unha placa conmemorativa e o novo terreo de xogo estreouse cun partido amistoso entre os equipos femininos da Asociación Deportiva Nicraniense e a Sociedade Deportiva Negreira.