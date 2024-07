Los mejores pivots de la historia del Obradoiro

Tras la elección de Rafa Reparaz, Julio Jiménez, Tonecho Lorenzo y Antonio López Cid para los puestos de mejor base, escolta, alero y alapívot de la historia del Obradoiro, respectivamente, según los lectores de EL CORREO GALLEGO, llega el momento de proponer al cinco que cierre el quinteto. El propio Tonecho, junto a Gonzalo Rodríguez y Pepe Casal, eligen a los candidatos por los que se puede votar en nuestra web.

Cabe resaltar que los tres se han reservado algunos nombres en cada posición que mencionan aparte como jugadores que merecen un reconocimiento aparte y que se darán a conocer en EL CORREO GALLEGO más adelante, por lo que si alguno de ellos no lo ha mencionado en una posición, puede ser de sus elegidos para la mención especial.

Hay un nombre que era imposible no incluir en esta lista para el tridente. Oriol Junyent es el único cinco en el que han coincidido, por su importante labor para llegar a ACB y sostener al equipo en la categoría. Gonzalo ha tenido la suerte de entrenarlo: “Es uno de los mejores pivots nacionales de los últimos años. Oriol nos ayudó a ascender, a ganar, a ser mejores entrenadores, nos ayudó fuera de la pista y era un pedazo de jugador, tan bueno que hizo a Mike Muscala mejor de lo que era”.

Doble elección

Tonecho y Gonzalo han coincidido en un jugador que acompañó al equipo en la pasada temporada y que ya había jugado otras tres en Sar, Artem Pustovyi. El gigante ucraniano se ganó el cariño de Santiago con su carisma y su juego, lo que lleva al actual técnico obradoirista a señalar que “es una parte importante de la historia del club”, algo con lo que coincide Tonecho, que apunta también su gran personalidad.

La siguiente coincidencia es entre Tonecho y Pepe, que se remontan a un pasado más lejano para traer al recuerdo a Bill Collins. Casal, quien pudo dirigirlo, se deshace en elogios al interior: “Fue el jugador más inteligente que he entrenado, el cinco más inteligente que he conocido. Estando con su tobillo mal, con sus rodillas, con su espalda y con su cadera no falló ni un partido en toda su historia en el Obradoiro. No saltaba ni era el más rápido, pero cogía todos los rebotes, ganaba los saltos iniciales y a los novatos los destrozaba. Tenías que ser muy bueno físicamente para ganarle”.

Por separado

El último jugador en la lista de Pepe es Mike Muscala, quien “fue un jugador impresionante en el poco tiempo que estuvo y que ha tenido una trayectoria importante en la NBA”. Cabe mencionar que se ha retirado esta temporada como jugador.

Finalmente, Tonecho no puede evitar mencionar a más jugadores, como ya hiciese en el resto de posiciones. El primero que ha agregado es Andrés Caso, un interior que destacó por ser un hombre de equipo, que siempre se sacrificaba y que ofrecía en apartados que no están en las estadísticas, como en el bloqueo.

El segundo es Jimmy Thordsen, un hombre con dos muelles por pies que, además de ser un gran defensor, levantaba a las gradas del ‘viejo Sar’ con sus espectaculares mates. El puertorriqueño fue el primer gran americano que tuvo el Obradoiro y que, pese a solo estar una temporada, atesora un cariño correspondido a aquel equipo y a la ciudad. Muestra de ello es su reciente visita a Compostela para comer con sus compañeros.

El último es José Manuel Calvelo, un interior cuyo mejor adjetivo para definirlo es sacrificio. Se hizo sitio en el equipo a base de mucho trabajo e incluso, a raíz de un accidente de coche que le seccionó tres dedos de su mano izquierda, tuvo que volver a tirar de voluntad para recuperar su lugar y ser un hombre importante en el Obra.