Las cinco mejores playas de Galicia para aprender a surfear

El surf ha vivido una explosión sin precedentes en los últimos años. Pese a ser uno de los deportes más complejos y exigentes a nivel físico, se ha popularizado de tal forma que miles de personas procedentes del interior de España acuden cada verano a Galicia para iniciarse en el surf o perfeccionar su técnica. Si tú también pretendes coger tus primeras olas, lo mejor es que acudas a una escuela para que te enseñen lo básico y las reglas sobre cómo comportarte en el mar para evitar riesgos y respetar al resto de surfistas. Seleccionar cinco playas gallegas no es fácil, tenemos casi 1.500 kilómetros de costa y más de 800 playas, pero aquí van algunas de las más conocidas con sus correspondientes escuelas.

Pantín, "la factoría de olas"

Para los surfistas, Pantín (Valdoviño) es la playa más importante de Galicia. En ella se celebra desde hace 25 años el Pantín Classic Galicia Pro, uno de los eventos más importantes del circuito europeo que no vive sus mejores momentos pero que sigue siendo una cita obligada. Muchos dicen que si no hay olas allí, no las encontrarás en ninguna otra playa gallega porque Pantín necesita poco mar para 'funcionar'. Por eso se la conoce como "la factoría de olas", un sobrenombre obra de Vicente Luis Irisarri, exalcalde de Ferrol, ingeniero naval, surfista y creador del Pantín Classic.

Tiene olas para todos los niveles y diferentes picos pero el más importante es el ubicado en la derecha de la playa, que abre de derechas e izquierdas. Pantín está emplazada en un precioso entorno rural, tan espectacular que el famoso fotógrafo de surf Paul Sarge lo describió así: "He vivido en la carretera, siguiendo los circuitos profesionales de surf, escribiendo historias en lugares extraños durante doce años. Tras una década de largas y convulsas carreteras por fin he encontrado una que lleva a un lugar donde incluso podría instalarme en una chabola a escribir mis historias: Pantín". Ahora bien, si la visitas en julio o en agosto, probablemente la encuentres masificada.

En cuanto a la escuela, en Pantín está el Alawa Surf Camp, dirigido por Estitxu Estremo, campeona de Europa de surf. Además de clases también ofrecen alojamiento.

La surfista portuguesa Yolanda Hopkins en una edición del Pantín Classic / Pantín Classic

Doniños, una de las mejores rompientes de arena

Ubicada cerca de Ferrol, la Playa de Doniños está considerada como una de las mejores rompientes de arena de toda Galicia. En sus casi 2 kilómetros de longitud hay numerosos picos, lo que la convierte en un lugar inmejorable para surfear olas de todo tipo: largas, cortas, huecas, tuberas o tendidas según el punto de marea. Funciona con viento nordeste, típico del verano gallego, por lo que si visitas Galicia en julio y agosto encontrarás olas de calidad casi todos los días.

Los principantes deben tener en cuenta que a veces pueden encontrar corrientes que entrañan cierto peligro, aunque generalmente la playa acepta a surfistas de todos los niveles y es un buen lugar para aprender. Aun así, es importante (como en todas las playas) respetar las preferencias en la ola y no molestar al resto surfistas porque, al igual que Pantín, Doniños se ha masificado en los últimos años y durante julio y agosto suele haber decenas de personas compartiendo el pico ubicado a la derecha de la playa. Muchos dicen que en Doniños hay mal ambiente en el agua pero basta con respetar las reglas (no escritas) del surf para evitar enfrentamientos.

En cuanto a la escuela, la Surf School ofrece clases en grupos reducidos para todos los niveles y edades impartidos por un gran surfista: Luis Rodríguez, un amante de las olas grandes, subcampeón del mundo ISA, campeón de Europa EUROSURF y varias veces campeón de España y Galicia.

Playa de Doniños, en Ferrol / ECG

Razo, calidad en un entorno espectacular

Vista obligada si estás de surfari por Galicia, esta es otra playa legendaria ubicada plena Costa da Morte. Razo, enmarcada dentro del Espacio Natural Protegido de Razo-Baldaio, en un entorno increíble de dunas y marismas, tiene una calidad de olas incomparable en sus más de cinco kilómetros de mar abierto y salvaje y tiene numerosos picos de fondo de arena para todo tipo de surfistas, expertos o quienes estén empezando. Es un lugar perfecto para aprender pero también si tienes un nivel medio o avanzado porque encontrarás picos de enorme calidad como el "Cordobés", que rompe delante del bar que lleva su nombre. Eso sí, funciona con viento sur, de tierra, que crea olas perfectas.

Razo está orientada perfectamente (noroeste) para recibir las marejadas que crean las borrascas a su paso por el Atlántico Norte, por lo que es una playa consistente durante casi todo el año y suele haber olas cuando en otras playas de los alrededores no entra mar. Cuenta con Bandera Azul por la calidad de sus aguas y del entorno. También hay duchas y buenas áreas de parking, aunque últimamente se ha cerrado alguna zona debido a la saturación de furgonetas y caravanas en los meses de verano.

En cuanto a las escuelas, tienes dos buenas para elegir: el Art Surf Camp y el Raz Surf Camp. Ambas se caracterizan por una filosofía que busca la inmersión en la cultura del surf y la naturaleza.

Un surfista pasea por el litoral de la playa de Razo / Turismo de Carballo

Caión, tres picos y un impresionante atardecer

La playa de Caión, o Salseiras, se encuentra situada en el Concello de Laracha. Tiene 800 metros de arena fina y agua cristalina pero, al tratarse de una playa pequeña, los días que hay mucho mar se forman corrientes, especialmente en el lateral izquierdo de la playa, en el que hay más rocas. Puede funcionar con distintas orientaciones de viento aunque las mejores olas se dan con viento sureste y mar del noroeste. Destacan tres picos con fondo de arena: uno de izquierdas al lado derecho cerca de las rocas; otro de derechas justo en el límite con la playa contigua, Carce Vella, y un tercero de derechas que sale con marea baja y ciertas condiciones cuando se une con la playa de Carce Vella. Ahora bien, la explosión del surf ha traído una masificación desconocida en Galicia hasta hace pocos años y Caión es una playa que llega a saturarse en verano. El resto del año, sin embargo, es una playa tranquila en la que puedes disfrutar de un atardecer impresionante.

En cuanto a la escuela, está la Caión Surf House, que da clases a grupos reducidos de cinco o seis personas.

Praia das Salseiras, en Caión, no municipio da Laracha / Deputación da Coruña

As Furnas, tradición surfera

La playa de As Furnas, pertenece a Porto do Son, y ubicada en la entrada de la ría de Noia está conformada por arena y rocas y en sus 800 metros de longitud rompen diversos picos de derechas e izquierdas. Se caracteriza por sus canales y las piscinas naturales formadas por el desgaste del viento y del agua en sus rocas de pizarra. De hecho, su nombre procede de la formación de estas piscinas naturales en el medio de sus rocas de losas. No es una mala playa para aprender pero aquí el mar muestra toda su fuerza. Por ello es un spot mítico y de larga tradición surfera donde surfistas de diferentes nacionalidades y locales comparten olas en un ambiente tranquilo. No es difícil ver delfines, que se acercan mucho a la costa en esta zona. Funciona con vientos de nordeste y este y mar de noroeste y oeste y se considera apropiada para todos los niveles. Es fácil llegar a ella, tiene un par de buenos bares en la playa y un camping para furgonetas y caravanas a 200 metros -ya no se puede dormir a pie de pico-.

En cuanto a la escuela, la Escuela de Surf As Furnas se caracteriza por buscar siempre la playa de la zona con las mejores condiciones para sus alumnos. Es decir, es una escuela móvil que dirige Pablo Aguado, un surfista local de la zona, con formación de socorrismo y TAFAD y experiencia tanto en surf como en bodyboard.