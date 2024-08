Vinicius no descarta una oferta de 1000 millones de Arabia e insta a los saudíes a negociar con el Real Madrid

Cuando pensábamos que lo habíamos visto todo, el mercado futbolístico de este mercado de 2024 está superando el listón del verano pasado con la misma facilidad con la que Mondo Duplantis supera recurrentemente el récord del mundo de pértiga centímetro a centímetro. Las secretarías técnicas de los clubes de Primera echan humo a horas de que arranque la primera jornada. Y el término “trabajar a contrarreloj” ha alcanzado una dimensión en los últimos días.

1000 millones para Vinicius... ¿y mil para el Madrid?

La noticia del día se cocinaba en la tarde-noche española, cuando el Fondo de Inversión Pública de Arabia Saudita (PIF) se ha acercado a Vinicius Júnior para sondear la posibilidad de incorporarlo a la Saudi Pro League (SPL) ofreciéndole un contrato de 200 millones anuales, más bonificaciones, durante cinco temporadas. Según ha confirmado Reuters, el jugador habría dado permiso a PIF para traslardarle su interés al Real Madrid, que de inicio ha confirmado que no tiene intención de negociar la salida del brasileño, por lo que se remite a su cláusula de rescisión, que es de 1000 millones de euros. El futbolista, según la agencia, afirma estar "feliz y motivado", pero entienden que la oferta es tan extraordinaria que están dispuestos a estudiarla.

Mientras la insistencia saudí trata de convecer a Vinicius, hay equipos, como el Betis, que a 72 horas de debutar ante el Girona tiene inscritos en la Liga un portero, dos defensas, dos centrocampistas y cinco delanteros. No tendría ni para alinear un once en el Villamarín en su debut el viernes ante los catalenes. Se presupone que su rival, equipo perteneciente al todopoderoso City Group, debería tener todo perfectamente organizado para estrenarse en esta temporada histórica en Champions. Nada más lejos de la realidad. A estas horas, y después de vender a jugadores claves en su proyecto como Aleix García (Bayer Leverkusen), Savinho (City) o Dovbyk (Roma), está en una situación límite. “La pretemporada ha sido mala, no hemos podido estar con toda la gente. Ahora mismo no tengo claro el equipo ni la forma de jugar, y estamos a cinco días de la competición. Hemos tenido jugadores en otras competiciones: Juegos Olímpicos, Eurocopa y Copa América… Y añadiendo que los lesionados o los fichajes han llegado tarde, lo cierto es que estoy preocupado porque el equipo no ha podido entrenar bien. Ha sido difícil, porque no me gusta tener la sensación de que no controlo lo que ocurre en el equipo”, ha declarado Míchel, su entrenador.

El Getafe, donde tan solo hay once jugadores inscritos, ha visto cómo uno de sus baluartes, Djené, se despedía por sorpresa del equipo para marcharse a Arabia Saudí. Después de jugar 252 partidos con la camiseta azulona, el africano se marcha libre y deja un agujero en la defensa de Bordalás, que está tratando de recomponer el equipo antes de plantarse el jueves en San Mamés para estrenarse ante el Athletic. En los Leones, sin embargo, todo son buenas noticias. Por más que insistan desde Barcelona, Nico Williams no vestirá de azulgrana esta temporada porque ha elegido jugar en Europa junto a su hermano en su club, y los de Ibaigane han querido premiar esa lealtad entregándole la camiseta número 10 del vestuario, la que vestía Iker Muniain. El exjrojiblanco ha descartado varias ofertas para cumplir un sueño, según su agente: “Quiere ponerse la camiseta de River y ganar la Libertadores”. El Muñeco Gallardo no se ha manifestado al respecto.

El Atlético, entre Gallagher, Samu y Joao

Pero de todos los clubes, el más imprevisible, de nuevo, es el Atlético de Madrid. Ser hincha rojiblanco te garantiza emociones fuertes incluso cuando no juega el equipo. Los atléticos viven estos días subidos a una montaña rusa disfrazada de operación a tres bandas en la que pasan de la alegría a la decepción y de esta a la euforia sin previo aviso. Después de cerrar dos traspasos “convencionales” como los de Sorloth y Le Normand, apareció inesperadamente el repentino interés del Chelsea por Samu Omorodion, que para entonces andaba por París persiguiendo el oro olímpico. Como Gil Marín había cuadrado con su ‘socio’ Jorge Mendes colocar a Joao Félix en Portugal o la Premier por 50-60 millones, la venta de Omorodion abrió de una patada la puerta al fichaje de Julián Álvarez. Simeone tenía todo hablado con el delantero y solo faltaba buscar el dinero y la fórmula para convencer a Ferrán Soriano y al City. La negociación se cerró el pasado martes por 95 millones de euros (75 fijos más 20 en variables) y ‘La Araña’ se fue de vacaciones hasta este lunes, cuando ha sido oficializado. Comunicación que fue prologada por la publicación de un singular dibujo de Spiderman (el que ilustra la noticia) del responsable de diseño del Atlético, Jesús Malpartida, con el siguiente mensaje: “Lo sentimos. Los diseñadores están de vacaciones”.

Sin embargo, en medio de la operación y con Conor Gallagher paseándose por Madrid y por el Metropolitano acompañado de su pareja y sus padres, cuando Samu llegó a Londres, el Chelsea le había cambiado las condiciones del fichaje. Con un enfado notable, el delantero decidió volverse a España poniendo en peligro toda la negociación. Por un lado, el fichaje de Gallagher, tasado en 40 millones que el Atlético ya tenía presupuestado gastar, y por el otro el ingreso de los 40 millones de Samu con los que iba a sufragar, junto a la venta de Joao Félix, la compra de Julián Álvarez. Pero entonces la situación dio una nueva vuelta de tuerca y el portugués entró en la ecuación como sustituto de Samu en los planes del Chelsea. De la bronca se pasaba al entendimiento entre clubes y con el paso de las horas se acercaba el fichaje del luso por el club londinense por una cantidad cercana a los 50 fijos más 10 en variables. Así que el Atlético se quedaba con Samu, algo que no dejaba a Simeone con Omorodion, un delantero con un perfil diferente, pero que obliga a Gil Marín a ‘colocar’ otro futbolista para ingresar esos 35 millones que le faltan para costear el fichaje de Julián Álvarez. El elegido debería ser Jan Oblak, que tiene una oferta jugosa de Arabia Saudí, interesante hasta para el Atlético, pero el esloveno aún no se ve fuera del fútbol de élite.

Y mientras todo esto pasaba, la Real Sociedad trataba de evitar la salida de Mikel Merino y Martín Zubimendi, el primero al Arsenal y el segundo al Liverpool, lo que suponía perder la espina dorsal del equipo después de haber visto cómo Le Normand se marchaba al Metropolitano. Ante tal tesitura los txuri-urdin se han reforzado con Sergio Gómez (Manchester City), Javi López (Alavés) y Luka Susic (RB Salzburg), y siguen trabajando el mercado.

El Barça cambia a Nico por Coman

No era el único equipo que entraba en pánico. El Betis asumía con resignación, y una rueda de prensa de su presidente, la marcha de Ayoze Pérez al Villarreal ¡por 4 millones de euros! Los verdiblancos han desmantelado este verano su plantilla con la marcha de Pezzella, Guido Rodríguez, Ayoze, Borja Iglesias, William Jose, Miranda, y probablemente Rodri. Por contra se han reforzado con jugadores de menos empaque como el lateral francés Perraud o el gallego Iker Losada, a los que suman a otros que están de vuelta como Adrián San Miguel, Diego Llorente o el suizo Ricardo Rodríguez, que estaba sin equipo. Su gran apuesta será el central brasileño Vitao, y podrían cerrar la cesión de Tigrinho porque Vitor Roque no tiene hueco en el Barça de Flick. Aún así, lo inquietante es que ayer solo tenían diez inscritos para poder jugar el viernes.

Y mientras en el Barça pasaban del desamor por Nico al interés por Kingsley Coman, que obviamente llegaría cedido porque no hay cash en las arcas, Kylian Mbappé, que hoy viaja a Varsovia para jugar la Supercopa, ya ejerce de capo del vestuario blanco mandando un mensaje a Joan Martínez, el canterano que se ha roto el cruzado con 16 años. “Jugaremos juntos”, le prometía Kylian. Faltan 18 días para cerrar el mercado y 72 horas para estrenar la Liga. Solo eso, pero todo eso.