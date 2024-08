Strahinja Micovic (Belgrado, Serbia, 1992) ya lleva en Santiago casi una semana y ya se ha puesto a las órdenes de Gonzalo Rodríguez. El jugador, que tuvo su primera toma de contacto con el Monbus Obradoiro en la previa de la Basketball Champions League, recordó aquellos días en Antalya en cuanto llegó a la ciudad y compartió esos recuerdos con los miembros del club que también participaron en el torneo. Además, Goran Huskic, jugador del Leyma Coruña, ha sido clave para que se produjese su fichaje.

¿Por qué decidió venir al Obradoiro?

Primero de todo, escuché muchas cosas buenas. Hay un amigo mío que jugó en España muchos años. Él está ahora en Coruña, Goran Huskic. Me dijo que el Obradoiro era un gran club, una buena organización y con una afición fantástica. Como él está aquí en España y ahora vengo yo, me dijo muchas cosas buenas. Luego hablé con el entrenador y me presentó la idea del club, mi rol, el equipo y todo me gustaba. No fue una opción difícil al final.

Para los que no le conocen, ¿qué tipo de jugador es?

Digamos que soy un cuatro abierto. Generalmente, actúo como alapívot, pero la mayoría de veces juego por fuera, tanto desde la línea de 3 puntos como atacando desde fuera.

¿Qué le dijo Gonzalo sobre lo que espera de usted?

Me gusta la idea que me transmitió de que quieren ser un equipo fuerte, con buena ambición y ganador. Me explicó que voy a tener un buen rol en el equipo, así que todos juntos tenemos que hacer que el Obradoiro regrese a la ACB.

Recuerdos de Turquía

En la última fase clasificatoria de la Basketball Champions League, el año pasado, jugó en el mismo grupo que el Obradoiro, aunque en la otra parte del cuadro. ¿En ese momento conociste a alguien del Obradoiro?

Fue muy divertido. Estábamos en Antalya, en el mismo hotel. Creo que todos los ocho equipos estuvimos en el mismo hotel, ya que se jugaba cerca de allí. Nos fuimos un par de días antes al caer en cuartos de final. En Antalya, estaba con mi amigo, que también es un chico serbio, haciendo ejercicios extra para prepararnos para el partido. Luego llegó el equipo del Obradoiro, tenían un entrenamiento y seguimos ahí, como si estuviéramos con ellos. Pensamos que debíamos irnos a la calle y le pregunté al entrenador Rubén (Vieira) si podía quedarme en una esquina con mi amigo y hacer nuestros ejercicios (risas). Él me dijo que sí, sin problema. Luego, cuando empecé a hablar con él después de fichar, me dio ese mensaje de que me recordaba del último año. Ese fue el primer contacto con el Obradoiro.

¿Fue la primera vez que conoció al Obradoiro como club?

Sí. Esta es la primera oportunidad que tengo de venir a jugar en España, así que ese fue el contacto inicial con el club. Es decir, conocía al Obradoiro desde hace años, lo escuché como club, pero nunca había tenido contacto. Sí, para tener contacto aquí por primera vez.

¿En su mente solo tiene el objetivo de ascender a la ACB?

Es el gran objetivo de todos. Debería ser también un objetivo individual y también un objetivo de equipo. Sin el esfuerzo de todos no sería posible. No será fácil lograrlo. No tengo mucha experiencia en esta liga y no sé mucho de los otros jugadores de nuestros rivales, pero creo que si trabajamos juntos manteniéndonos como un equipo, creo que tendremos una oportunidad.

Más allá de la pelota

Fuera del baloncesto, ¿qué tipo de persona es y qué aficiones tiene?

Dedico mucho tiempo a mi familia, ellos están aquí conmigo, tanto mi esposa como mi hijo de dos años. Por lo tanto, la mayor parte del tiempo que tengo fuera del baloncesto, lo dedico especialmente para que estemos juntos. Si no estoy aquí en el pabellón o con algunos compañeros, antes o después voy a estar con mi familia. Es cierto que cuando estoy en mi ciudad, también veo a mis amigos y hago otras cosas en verano.

Acaba de llegar a Santiago. ¿Ha podido disfrutar un poco de la ciudad?

Vine aquí hace casi una semana. Teníamos que hacer un reconocimiento médico y tuvimos tres o cuatro días que eran libres para nosotros. Fui al centro de la ciudad. No vi mucho de Santiago aún, pero pude visitar la zona vieja y ver todas esas calles alrededor de la catedral y algunos restaurantes. La antigua ciudad es muy bonita, pero lo que me gustó mucho era la energía que tiene, porque hay mucha gente en cada rincón. Todos estaban sentados en los jardines o en los restaurantes comiendo. Me sentí como con una buena energía en ese momento. Eso es lo que más me gustó.

La importancia del obradoirismo

¿Tiene algún mensaje para los aficionados?

Me gustaría decirles que su ayuda será muy valorada y que vamos a dar lo mejor de nosotros mismos cada día, no solo en los partidos, sino en los entrenamientos. Nosotros pondremos el esfuerzo y me gustaría que ellos fueran nuestro sexto jugador para ayudarnos a alcanzar el objetivo. Con ellos será mucho más fácil.

Antes de los partidos, los aficionados cantan una canción llamada Miudiño. ¿Sabía eso?

No, no lo sabía.

Cuando lo descubra, sentirá algo especial...

Entonces es mejor no verlo en YouTube para sentirlo en persona la primera vez.