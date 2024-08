“Le pregunté a Timma sobre el Obradoiro y me habló muy bien”

Toms Leimanis (Ventspils, Letonia, 1994) fue el primer jugador que anunció el Monbus Obradoiro para el reto que supondrá la Primera FEB. El letón conoce bien la competición y los compostelanos quisieron sumar rápidamente a un jugador con su experiencia. Curiosamente, el conjunto santiagués fue el primero que vio en directo en un partido de ACB ante el Real Madrid.

Usted fue el primer jugador que anunció el club, ¿cómo le sentó?

Me hizo sentir muy importante el ser el primer fichaje del club. Es un honor para mí estar aquí y estoy muy feliz de haber empezado a trabajar esta semana. Espero que tengamos una muy buena temporada.

¿Qué le llevó venir al Obradoiro?

Creo que es una muy buena oportunidad. Quería quedarme en la categoría, en la ahora Primera FEB. Creo que es una muy buena opción, hay muchos equipos de gran nivel. Obradoiro me dio una muy buena oportunidad de venir y jugar aquí esta temporada. Por eso la tomé y estoy muy feliz de estar aquí.

¿Sintió que es una buena opción para llegar con el equipo a ACB?

Por supuesto, ese es el objetivo. Ese es el objetivo para el club y para mí siempre va por delante lo que quiere el equipo. Como dije, es una muy buena oportunidad para mí también.

Referencias

El año pasado estuvieron Janis Timma y Janis Strelnieks en el club. ¿Habló con ellos para saber más sobre el club?

(Risas) sí, le pregunté a Timma sobre la situación, la ciudad y el club. Me habló muy bien del club y de todo lo demás, en especial sobre los aficionados y la atmósfera del juego. Dijo que es una muy buena oportunidad para mí también. Me ayudó mucho a tomar mi decisión.

Al entrevistarlo el año pasado contó que lo que más le gustó de Santiago es su zona antigua, ¿piensa lo mismo?

Desafortunadamente, no he tenido la oportunidad de visitar mucho la ciudad. Pude pasear un día, pero había demasiados turistas y eso hizo que no quisiera caminar demasiado. Pero como he visto en las fotos y en lo poco que he visitado por ahora, es una ciudad muy hermosa.

Su perfil y la Primera FEB

Algunas personas se preguntan si es más un base o un escolta. ¿Se identifica más con una posición?

Creo que puedo jugar en ambas posiciones. En el baloncesto de hoy no es tanto ser solo un base o un escolta, sino sobre como se construye el equipo y la distribución que realiza el entrenador en lo que se refiere a las posiciones. Estoy listo para jugar en cualquier posición que el entrenador quiera. No creo que sea tan importante poner a un jugador en una u otra.

En las últimas temporadas ha jugado en esta liga. ¿Cree que el Obradoiro tiene un buen equipo para llegar a la ACB?

Sí, creo que sí. Tenemos muy buenas piezas que se complementan, como chicos jóvenes y buenos jugadores con experiencia. Todavía tenemos que esperar a que los dos estadounidenses lleguen aquí para ver finalmente como trabajamos todas las piezas juntas, pero siento que tenemos una muy buena oportunidad de llegar a la ACB.

¿Qué equipos son los grandes rivales a batir?

Diría que el Estudiantes, por supuesto y el Fuenlabrada tiene un buen equipo este año. También el San Pablo Burgos, el Tizona y el Betis, que está haciendo un buen equipo. Creo que no me he olvidado de nadie, pero como dije, van a ser muchos buenos equipos. Incluso los equipos que no son tan grandes, en esta liga en sus partidos en casa siempre luchan y es muy difícil jugar contra ellos.

El Obradoiro

¿Qué piensa que necesitan para ser uno de los equipos que ascienda?

Siento que, lo primero, necesitas la consistencia y la estabilidad para ser el primer equipo. Pero cuando llegas hacia el final, a veces, necesitas suerte también, porque al final solo ascienden esos dos. Pero como dije, es construir esa consistencia, crear tu identidad y la química del equipo. Es muy importante tener un año muy exitoso.

¿Conocía al Obradoiro desde antes de llegar?

Conocía al Obradorio desde antes porque seguía la ACB, por supuesto. En realidad, en el primer año que llegué a Madrid, un día que no tenía nada que hacer fui a ver un partido de ACB del Real Madrid. Fue la primera vez que fui a ver un partido de ACB y justo fue con el Obradoiro. Ahora que lo pienso, es divertido que llegue aquí y que todo se conecte. Por supuesto, conozco al equipo.

¿Siente que ese camino que lo cruzó con el Obradoiro lo trajo para aquí?

Tal vez, nunca lo sabes. Es como el destino. No sé si lo creo, pero como dije, es muy interesante y emocionante.

Su lado más personal

¿Cómo se definiría como persona?

Soy una persona muy tranquila, me gusta pasar tiempo con mi novia y estar en casa. Pero al mismo tiempo, cuando tenemos algunos días de vacaciones, me encanta explorar nuevos lugares y Galicia es muy hermosa. He oído que hay muchas ciudades y pueblos cerca de Santiago, así que estoy ansioso para tener la oportunidad de ir afuera y explorar Santiago y Galicia. Creo que es un gran lugar y sitios preciosos, así que definitivamente haré eso.

Ha cambiado una ciudad grande como Madrid por una pequeña como Santiago...

Sí. Fue muy agradable estar en Madrid durante dos años, pero provengo de una ciudad muy pequeña, así que venir ahora a Santiago podría ser mejor para mí. Aún así, fue divertido estar en Madrid y estoy seguro de que también lo será estar en Santiago.

¿Es, un poco, como volver a casa?

Casi, casi. Aún es mi primera semana, pero poco a poco me siento como en mi nueva casa.

Desde dentro de Sar

¿Qué le dijo Gonzalo que quiere de usted?

Dijo que quería que me sintiese libre para jugar a baloncesto. Me va a poner en posiciones en las que me siento cómodo y que voy a llevar al equipo. Este es su equipo y yo soy solo uno de los 'soldados' que juega por este club. Estoy feliz de estar aquí y de jugar para él, porque después de hablar con él sé que es un entrenador muy inteligente.

¿Tiene algún mensaje para los aficionados?

Sé que no ha sido fácil desde el último año, pero vamos a necesitar su apoyo esta temporada. Como dije, he oído muy buenas cosas de los aficionados, así que venid y apoyadnos toda la campaña, incluso en los altibajos. Vamos a trabajar muy duro y dar lo mejor en cada partido.

Se lo comenté a Strahinja Micovic y ahora se lo pregunto a usted. ¿Sabía que la afición entona una canción, el Miudiño, antes de cada partido en Sar?

No lo sabía, pero estoy ansioso por escucharlo y estoy seguro de que va a ser increíble para los jugadores. Nos meterá de lleno antes de empezar los partidos.