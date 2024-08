Eloy Ramírez y Fran Hernández, entrenadores asistentes del Obradoiro: “Creemos que la sorpresa en el equipo es la polivalencia de la plantilla'

Eloy Ramírez y Fran Hernández son los nuevos entrenadores asistentes del Monbus Obradoiro que respaldarán a Gonzalo Rodríguez, que hasta la temporada pasada ocupo uno de los puesto que ellos ocupan y ahora será el técnico principal. Ambos ya están instalados en Compostela, con la ilusión de volcar todos sus esfuerzos por el objetivo del ascenso, así como de llevarse una experiencia única en lo deportivo y de la propia ciudad, de la que quieren disfrutar de cada rincón y de la naturaleza.

¿Cómo se forja el fichaje de cada uno con el Obradoiro?

Eloy Ramírez: El fichaje se forja por mi parte porque me llega la información de que el Obradoiro está buscando ayudante y presento mi candidatura. Tras varias llamadas y varias entrevistas tanto con Gonzalo como con Nacho, terminamos llegando a un acuerdo, porque considero que después de volver de Atenas, cuando tomé la decisión de salir al extranjero a PAOK con Joan Plaza y que no saliera bien, y tras estar en la LEB Plata en un proyecto como el de Tizona, tener una oportunidad de poder volver a España y entrar en un proyecto de LEB Oro con el Obradoiro, pues creo que había que intentarlo y poner toda la carne ahí. Y aquí estamos.

Fran Hernández: Después de estar jugando muchos años contra Gonzalo en ACB, habíamos creado cierta relación y en verano me llamó para saber cómo tenía mi vida laboral de cara al futuro. Sí que le pedí tiempo, porque en aquel entonces todavía no tenía nada claro la continuidad en Palencia y le pedí que me aguantara una semana. Una vez que tuve más o menos clara la situación, hablé con Gonzalo y estaba encantado de trabajar con él, así que feliz de poder estar aquí.

¿Cuál fue la idea que les transmitieron para convencerles?

E. R.: Empezar una nueva etapa para el Obradoiro, en este caso en la Primera FEB, y el crear un equipo competitivo que aspire a lo máximo.

F. H.: Yo ya había conocido de cerca al Obradoiro en ACB y siempre lo tenía como un club referente. Con pocos recursos sacaba mucho rendimiento y hacía muy bien las cosas. Cuando me hablaron del proyecto del próximo año, de la ambición y el hambre que tiene el club de hacer las cosas bien, pues encantado de sumar mi granito de arena a ello.

¿Cuáles creen que van a ser los grandes retos para esta temporada?

E. R.: El gran reto, viendo como va a estar la competición, creo que es ser competitivo todas las semanas y ganar el mayor número de partidos. Al final, es lo que te va a dar el poder cumplir el objetivo. Creo que Lleida ya empieza con un balance de cuatro derrotas en los primeros seis partidos y acaba ascendiendo. Entonces, viendo las plantillas que se están configurando en la liga, va a ser muy dura en todos los niveles. El objetivo tiene que ser ese, el ser competitivo todas las semanas y, sobre todo, el sumar el mayor número de victorias posibles.

F. H.: Para mí la solidez y la constancia tienen que ser claves. El ser capaces de mantener un nivel muy alto durante todos los partidos y durante todos los entrenamientos, porque ya hemos visto cómo es la LEB (actual Primera FEB) y no hay nadie que asciende en diciembre. Entonces, es muy importante mantener un nivel regular muy alto para ver al final de temporada esas opciones que queremos tener.

¿Cuáles son los grandes rivales a batir por el objetivo?

E. R.: Es una gran pregunta, porque seguramente habrá alguna que otra sorpresa en la liga. Si nos ponemos aquí a contar proyectos que pueden ser competitivos, a lo mejor nos faltan dedos en una mano. Palencia, Fuenlabrada o el Betis, que ahí a última hora ha entrado en el mercado muy fuerte. También equipos que al final siempre están ahí, como Guipuzkoa, que a ver cómo termina de configurarse, Estudiantes, que lleva tanto años en la liga, o el mismo San Pablo Burgos en estos años intentándolo. Entonces creo que el nivel de la liga va a ser una locura, pero bueno, seguro que es un reto para todos y que vamos a dar todo para sacarlo.

F. H.: Como ha dicho Eloy, hay muchos equipos que por plantilla van a estar ahí arriba, más las posibles sorpresas que puedan haber. Pondría un poco más el foco en nuestro trabajo diario, en nuestro equipo, en nuestras cosas a mejorar y en las cosas que hacemos bien, más que ponerlo fuera, porque es algo que no vamos a poder controlar. Sabemos que la liga va a ser muy competitiva y ahí es importante que nosotros seamos capaces de mantener el nivel.

Sabiendo que es una liga tan igualada, ¿creen que también necesitarán un puntito de suerte?

E. R.: Creo que ese puntito de suerte necesario hay que buscarlo, como dice Fran, con el trabajo diario y con las ideas claras. No va a caer el cielo.

F. H.: Como dice Eloy, la suerte sí está muy bien que esté de cara, pero lo que hay que hacer es trabajar para que eso sea así. Entonces, como decían algunos, “que la inspiración me pille trabajando”. Creo que la suerte está muy bien, pero que la vamos a tener que buscar o encontrar a través de nuestro trabajo diario.

Cuando se desciende siempre es un palo para la afición, pero parece que va a quedar una Primera FEB atractiva para ver y que no tiene tanto que envidiar a algún partido de ACB...

E. R.: Por supuesto que no tiene nada que envidiarle, creo que va a ser una liga incluso más abierta que la ACB en cuanto a quién puede ganar o dar una sorpresa. Va a ser una liga para disfrutarla y para vivirla.

F. H.: Igual que Eloy, creo que la LEB es una liga muy abierta, donde todos los equipos pueden ganar y perder contra cualquiera. Yo que he vivido un poco la afición del Obra estando en ACB, que evidentemente no ha sido nunca un equipo de Final Four o de playoff y demás, han sabido estar con el equipo en momentos muy difíciles. Estoy seguro de que ahora en LEB, por cómo se está trabajando y por lo que vamos a ayudar a que eso sea, van a seguir apoyando al equipo.

Saben que la afición del Obradoiro es de las que aprieta y que canta el Miudiño antes de cada partido. ¿Cómo va a ser tener ahora detrás a esa afición apoyándoles?

E. R.: Yo no he tenido la suerte hasta ahora de jugar en Sar y creo que es algo que estoy deseando conocer. Seguro que el equipo va a dar pie a que el ambiente en Sar sea de lo más grande.

F. H.: Yo sí lo he vivido como afición en contra (risas). Siempre que estás ahí en la pista y ves la unión que hay en la grada y el ambiente que se genera, pues siempre lo vives con ganas de jugar. Me gustaría tener esto a favor y por suerte este año lo vamos a vivir así.

¿Qué le pidió Gonzalo a cada uno?

E. R.: Creo que la pretemporada también nos está sirviendo a nosotros tres para conocernos. En cuanto a las funciones, las hemos repartido también teniendo un poco en cuenta la experiencia de todos estos años de Gonzalo como entrenador ayudante. Estoy seguro que a nosotros nos va a ayudar tanto en esta temporada como para el futuro. Consideramos que, al final, somos un cuerpo técnico que si puedo ir esta semana algo más liberado, pues si Fran necesita una ayuda, estamos los tres para sumarnos o para multiplicarnos. Ahí un poco las funciones las tenemos repartidas y no estamos ahora mismo centrados ninguno en si este va a hacer el ataque o la defensa.

F. H.: La idea de los tres es un poco tener un staff donde cada uno contamos con una experiencia diferente e intentamos aportar cada uno nuestro granito de arena desde esa experiencia. Sobre todo poner nuestra parte de talento en cada una de las funciones y ser un poco dinámicos en eso, porque hay mucho trabajo. Somos dos ayudantes y un entrenador que viene de ser ayudante, tenemos que poder estar todos arropados en ese día a día, porque hay muchas cosas por hacer para intentar sacar el mayor rendimiento posible.

¿Cómo ven la plantilla? ¿Alguna sorpresa?

E. R.: Tras las sesiones de baloncesto en esta semana, creo que la sorpresa, en cierta manera, porque sabíamos que los tiros podían ir por ahí, es en cuanto a la polivalencia del equipo. Creo que ahí puede haber alguna que otra sorpresa. Ahora mismo todo el mundo tiene muchas ganas de entrenar, de empezar. Estamos en ese proceso de comenzar a construir el equipo, de conocernos tanto a nosotros, a los jugadores y al resto del staff. Lo definiría así: con polivalencia.

F. H.: Por mi parte muy contento. Me centro un poquito más en la parte más táctica y es cierto que, con ese nivel de polivalencia y todas las opciones que estamos metiendo, muy contento en el sentido de que los jugadores lo están asumiendo súper rápido. Nos están dando incluso nuevas opciones en las que no habíamos pensado. Creo que eso es muy bueno, el tener esa gran variedad de recursos hará que para el resto de equipos seamos más difíciles de defender. Así que muy contento porque, en estas sesiones, la verdad que hemos avanzado incluso más de lo que teníamos planificado.

Eloy Ramírez, izquierda, y Fran Hernández, entrenadores asistentes del Obradoiro / Antonio Hernández

¿Cómo se encuentran en Santiago?

E. R.: Bastante bien, muy contento y muy cómodo. Considero que, al final, vas entrando ahí en la rutina de casa, oficina y pabellón. Es difícil sacar un rato, pero estoy seguro que podremos, a lo largo de los meses, disfrutar de Santiago, de los días que haga buen en tiempo y vivir la ciudad, su ritmo. Al final son experiencias que te quedan de vivir en diferentes sitios. Creo que Santiago es una ciudad para vivirla y para disfrutarla.

F. H.: Encantado. Las ciudades en las que he vivido suelen ser capitales de provincia y son ciudades que bastante cómodas, pero a mí Santiago me encanta. Es una ciudad cómoda donde tienes un poquito de todo. Además, yo que vengo con familia, el peque está encantado con los parques que hay, con ir a playas fluviales o a la playa, que está cerca. Así que si el peque está encantado, el padre está encantado.

Para conocerles más allá del baloncesto, ¿cómo definen un poco quienes son?

E. R.: Soy de Utrera, un pueblo de Sevilla. Siempre me gusta decir, porque abanderamos mucho nuestros orígenes, que somos de la ciudad del mostachón, del flamenco y del toro de cuna, aunque no estoy muy a favor del toro. Mis aficiones... al final esto es mi pasión, el baloncesto. Pero sí que me gusta tener mis ratos y mi tiempo para hacer otras cosas, otras actividades, y la verdad que me gusta bastante disfrutar de la naturaleza. Me considero un enamorado de los pueblos blancos de la sierra de Cádiz y, especialmente, de Grazalema. Luego lo típico, escuchar música, estar con los amigos, tomar café con ellos y disfrutar de la familia.

F. H.: He estado en Fuenlabrada, en Palencia, en Burgos y ahora estoy aquí en Santiago. Empecé a entrenar muy pronto, con 15 años, y he tenido la suerte de que con San Pablo Burgos pues pude tener una experiencia muy bonita con el tema de la Champions y la Intercontinental. Así a grandes rasgos, mi afición y profesión es el baloncesto. Con el peque me gusta mucho ir a la naturaleza, perdernos por un bosque y disfrutar un poco de él. Es cierto que cuando eres padre, pues las aficiones pasan a un quinto plano (risas). Digamos que ahora me gusta mucho disfrutar del peque en los ratos que tengo libre.

A los dos les gusta la naturaleza. Entiendo que en ese aspecto venir a Galicia es un buen plan...

E. R.: Sí, planazo. Considero que hay muchos rincones por descubrir en Galicia, más allá de a los que pueda ir o conocer todo el mundo. A mí sí me gusta, por ejemplo, cuando vas a otra ciudad a entrenar, pues conocer a alguien fuera del club. Un vecino, el camarero del bar que por la mañana te pone el café o a alguien así, que al final te puede llevar a estos sitios de los que hablamos, que nadie conoce, que a él le gusta y que para él es especial por algo. A mí esto me pasó en Cazorla, en Jaén, que estuve entrenando en Liga EBA unos meses antes del covid. Allí conocí a un gran amigo, Carlos, y cuando teníamos algún rato o alguna mañana libre, subíamos a la Sierra de Cazorla a hacer alguna ruta de senderismo o a conocer algún sitio. La verdad que fue increíble, porque en estos dos o tres meses que estuve allí, siempre me llevó a sitios diferentes. Le decía venía de hacer un viaje a Islandia de 16 días con unos amigos y realmente tenemos aquí este paraíso interior que no conocemos. Me gustaría que aquí en Galicia me pasara algo por el estilo, dentro de lo que el tiempo nos permita, y seguro que podremos descubrir muchas cosas de Galicia.

F. H.: Pues sí, la verdad que aquí encantado con el tema de la naturaleza. Te vas a poco más de 10 kilómetros alrededor de Santiago y ya hay algún bosque increíble. Con mi mujer, siempre nos ha gustado ir visitando sitios, pueblos, cascadas, ríos y demás. Así que espero que durante los próximos meses pueda tener algún ratito libre para poder escaparnos y descubrir todos esos sitios.

¿Qué mensaje les gustaría dedicarle a la afición?

E. R.: Como decía Fran, es una afición de un equipo en la que no ha jugado Final Four y que no ha ganado ligas, pero siempre ha estado ahí. Ahora es el momento de estar con el equipo, de crear un ambiente de los grandes en Sar, como decía antes. También de ir todos juntos, como dice el lema del club, y de disfrutar de la temporada para conseguir el objetivo.

F. H.: Por mi parte, mandarles un mensaje de que vamos a trabajar como los que más de la competición, eso que lo tengan claro. Mandarles la ilusión de un año que puede ser muy bonito y que, desde parte del club y de nosotros particularmente, que vamos a hacer todo lo posible para que el año sea lo más ilusionante posible.