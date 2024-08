Micovic y Tomeu Rigo están muy satisfechos con su adaptación al Obra y a la ciudad

El Monbus Obradoiro comenzó la ronda de presentaciones de sus nuevos jugadores. Los primeros en comparecer fueron el serbio Stahinja Micovic y el mallorquín Tomeu Rigo arropados por el consejero del club Rafael Silva, el director general, Héctor Galán, y el director territorial de Asisa en Galicia, José María Peinó.

Stahinja Micovic, que está a punto de cumplir 32 años, tiene una amplia experiencia que comenzó en la liga serbia en el BKK Radnicki Beograd, en el que permeneció durante tres temporadas antes de fichar por el SoccerBet, también de la competición de su país, en donde también militó en el Borac Mozzart. En su periplo internacional vistió las camisetas del Igokea m:tel, Mornar-Barsko zlato, Syntainics MBC, Telekom Baskets Bonn, MZT Skopje o Jonavos CBet, equipo en el que disputó la última temporada jugando 28 partidos, en los que consiguió un promedio de 13,3 puntos, 4,9 rebotes y 1,5 asistencias por partido.

Por su parte, el jugador mallorquín Tomeu Rigo, de 27 años, tiene una gran trayectoria en España. Sus primeros clubes fueron el Real Betis, Cáceres y CB Morón. En la temporada 18/19 llegó a Bilbao ganándose un papel relevante en la rotación con el transcurso de la temporada. Su nivel defensivo ayudó al club a conseguir el ascenso a ACB. Tras cinco años, cuatro de ellos en Liga Endesa, se despidió del club vasco y puso rumbo a Santiago con el objetivo de repetir el salto de categoría.

Los dos están muy satisfechos de haber elegido el club compostelano ya que su valoración de los primeros días en la capital gallega no puede ser más positiva.

El serbio Micovic reconoce que “estoy muy contento de haber llegado a Santiago. Me gusta mucho la ciudad, la catedral, las plazas… está todo bastante lleno. Veo mucha gente por todos los sitios por los que he podido pasear desde que llegué hace apenas diez días. Desde el cuerpo técnico parece que están contentos con mi llegada. Desde el primer día trabajamos bastante duro. Me dicen que voy a tener un papel bastante importante en el equipo y espero poder responder a esas buenas expectativas que hay sobre mí”.

Decidió inclinarse por la oferta del Obradoiro por varias razones. “La liga española es una de las mejores de Europa y la segunda división de aquí tiene muchísimo nivel. Me gustó mucho el gran apoyo que hay de la afición, el proyecto que se me presentó y la ambición que hay de conseguir cosas en Santiago. Y todo eso me hizo inclinarme por Santiago y por España por el nivel que hay”.

Strahinja Micovic durante su presentación en el multiusos de SAR. / Jesús Prieto

En cuanto a sus cualidades en la cancha, el serbio se define a sí mismo. “Juego por fuera, juego también desde la línea de tres y también sin balón para abrir el campo y dar posibilidades al resto de compañeros”.

Parecidas sensaciones son las que tiene Tomeu Rigo, que reconoce que “desde el primer momento he notado una gran cercanía de todas las partes tanto desde el cuerpo técnico como de los compañeros. Hicimos una comida de equipo de bienvenida antes de empezar y ya desde el principio parecía que llevábamos más tiempo juntos y llevábamos prácticamente dos horas. Hay un ambiente de trabajo positivo, todo el mundo con ganas y bien organizado. De momento la bienvenida y las primeras semanas son un 10”.

El mallorquín ya sabe lo que es recuperar la categoría de ACB con un equipo recién descendido y cree saber cuales son las claves para tener éxito. “Llegué a Bilbao cuando acababan de descender a LEB, pero es una evidencia que ahora hay muchos más equipos con grandes presupuestos. La Liga va a ser bastante dura. Me acuerdo que tuvimos buenas rachas y malas rachas durante el año, que son cosas que pueden pasar, factores externos que no controlas porque hay otro equipo que juega también, pero fue un año en el que no nos volvimos locos, seguimos trabajando duro. Al final subió el Betis directo y nosotros en el playoff, pero llegamos muy bien al playoff porque seguimos trabajando muy duro la segunda vuelta. Creo que no perder el norte y no volverse loco con según que resultados antes de hora es lo que nos llevó a tener la mentalidad positiva y poder ascender a final de año”.

En cuanto a lo que se encontró en los primeros entrenamientos, Tomeu Rigo indica que “lo primero que he notado es que igual no hay unas posiciones exteriores muy enmarcadas pero sí que somos bastante generadores, y eso en el juego de hoy en día es casi más importante que tener un 3 o un 4 alto. Si los demás jugadores son capaces de generar ventaja o de aprovecharla, de saber leer o sumar segundos a esa ventaja ofensiva para sacar un buen tiro o un buen pase creo que es positivo. Y es un poco lo que estoy viendo. Equipo polivalente, corriendo, presionando, defensa agresiva… creo que irá por ahí. Presionar va a ser innegociable, estar agresivos en defensa, una intensidad alta, correr… en cuanto a mi juego siempre me he adaptado a las circunstancias con unos entrenadores más ofensivos o más defensivos. Estaré dispuesto a lo que me pidan. Creo que soy polivalente y en función de lo que necesite el equipo estaré para ayudarlo”.

Jesús Prieto

En cuanto a los favoritos, Tomeu cree que “lo dirá el tiempo seguramente. La quiniela antes de empezar por presupuestos y por plantilla pues apunta a Burgos, Estudiantes, Palencia, Gipuzcoa, Betis, que está haciendo ahora buenos fichajes. Vamos ya veremos donde nos pone la Liga. Está claro que hay que trabajar más que nadie para poder estar arriba”.

Con las nuevas incorporaciones, el director general del Monbus Obradoiro da por cerrada la plantilla. Héctor Galán indica que “la idea es que está completa con las diez fichas y la recuperación de Álvaro que va a buen ritmo pero que no va a estar para el inicio y la aportación que nos hacen los chicos del segundo equipo que se está trabajando con hasta cinco jugadores. Es la idea inicial de hace dos meses, cuando empezamos a trabajar, y en ese sentido estamos contentos pero es verdad que estamos un poco obligados a ver que pasa por ahí. Y luego también el empezar a trabajar en pista nos va a dar de una manera más directa o más real alguna carencia que podamos encontrara o algún puesto que esté mejor cubierto o no. En teoría y sobre el papel es lo que queríamos cuando empezamos a configurar la plantilla”.