O Obradoiro comparte os dorsais dos seus xogadores e as historias que esconden

O Monbus Obradoiro comezará no mes de setembro a súa primeira tempada fóra da ACB dende a 2010-11, e aínda que o mercado de fichaxes non rematou o club santiagués xa da por pechado o seu plantel. Por iso, esta mañá a entidade deu a coñecer os dorsais que levarán os seus xogadores durante o vindeiro ano dun xeito moi especial.

Sumado a habitual publicación dunha imaxe na que só se comparte o nome e o dorsal de cada xogador, o Obra foi anunciando un a un o número que levará cada un dos seus integrantes e o motivo polo que o escolleu, amosando historias orixinais e moi variadas.

O primeiro en coñecerse foi o 0 de Mateo Cambón, que deu dous motivos: "Escollín o número 0 esta tempada porque representa un novo comezo para min. Ademais sempre foi o número preferido da miña nai”.

Outros coma Onuetu (6) ou Varela (24), inspiráronse noutros xogadores históricos coma LeBron James ou Kobe Bryant respectivamente. Ademáis, Varela sinalou que "lévoo usándoo dende hai 7 anos porque naquela altura o meu irmán tamén o levaba".

Outros xogadores coma Tomeu Rigo (7) ou Grela (10) comentan sinxelamente que escolleron os seus por gusto ou inspiración, mentres Jiménez (16) ou Harguindey (32) utilizarán "o número que levei sempre". O caso de Brad Davison é similar, pero un tanto máis curioso: "Cando era cativo e durante toda a universidade usei o número 34 porque toda a miña familia usaba ese número. Na miña última tempada en Alicante non estaba dispoñible, así que usei o 4. Este ano levo 3 para seguir tendo un só díxito, pero tamén para formar o 34 se xuntas os dous”.

Os xa comentados casos de Cambón e Varela non son os únicos nos que a familia, coma de costume, está presente na elección do dorsal. Galán comentou que o 8 "era o que usaba meu pai coma xogador" e Bocca levará o 20 por ser "a data de aniversario do meu pai".

Sergi Quintela, coma Jiménez e Harguindey, tamén levará o seu 25 ás costas por tradición, máis o seu caso é particular: "É o número que usei en Cambados na miña primeira tempada, xa que era a única camiseta que tiñan para o primeiro partido. E despois, por unha broma que teño desde cativo". Stephens, pola súa parte, tamén mantén o seu habitual 33 como recordatorio do seu sacrificio: "O 33 é especial para min porque na secundaria dábanllo á persoa que máis traballaba. Tiven a sorte e a oportunidade de usalo durante tres anos seguidos. Sérveme como recordatorio".

Toms Lemainis, que foi presentado onte, usará o 44 por cuestións tanto de costumes coma de familia noutro caso un tanto particular: "O meu pai xogaba co 4 e eu tamén durante moito tempo, pero despois de formar parte do equipo nacional decidín cambialo, aínda que mantendo o 4, pero agora é dobre 4”.

Dous dos dorsais novos e curiosos do plantel son os de Micovic e Stevic, que pretendían números retirados no Obradoiro. O primeiro comentou que "sempre levaba o número 4, pero como está retirado escollín o 13 porque é o mesmo número que cando comecei no baloncesto sendo un cativo”, mentres o segundo sinalou que “o número que levei durante moitos anos é o 14 pero hai veces que non está dispoñible. No Obradoiro está retirado, así que cambio as cifras e por iso levo o 41. Non é a primeira vez. Xa o levei antes e agora, ademais, paréceme interesante levalo cando cumpro 41 anos e aínda sigo xogando”.

Por último, o capitán Álvaro Múñoz tamén fixo referencia a súa idade nun tono máis humorístico: “Poño o 34 porque vou cumprir 34 anos, e ademáis, este verán moita xente preguntoume a miña idade. Agora con facilidade saberán cantos anos teño”.