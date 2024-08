El noiés Caetano Horta Pombo, campeón del mundo sub-23 de ‘single scull’ en Canadá

Desde este viernes Noia puede presumir de tener a un nuevo campeón mundial. El remero Caetano Horta Pombo se ha hecho con el oro del Campeonato del Mundo Sub23 de Single Scull en Canadá, sumando un nuevo logro en un 2024 marcado por el diploma olímpico que obtuvo en París (Francia).

Caetano cogió este sábado su vuelo de regreso a casa, que hará escala en Barcelona antes de llegar a Galicia, y antes de subirse al avión comentó a EL CORREO GALLEGO que “nunca había competido aquí ni logrado una medalla mundial, sabía que era una buena oportunidad para mí porque venía fuerte este temporada y estoy muy contento por el resultado”.

Uno de los motivos por los que llegaba en plena forma fue la participación en los Juegos Olímpicos de París, que le dieron el impulso necesario para llevarse este oro. “El objetivo del año era París, así que volví tranquilo e hice un poco lo que me apetecía sin un planning de entrenamientos concreto, y aquí igual”.

A pesar de ello, el nivel con el que llegó a la cita olímpica fue tal que pese al relajamiento posterior, ha logrado alzarse con la victoria en Canadá. “La preparación ya era la de los JJOO y además venía de dos años en la categoría absoluta. Aunque no había competido en la sub-23 veía los tiempos y sabía que venía con esa ventaja de estar en una categoría superior. Sabía que estaría entre los favoritos, aunque cuando te pones a competir siempre es difícil”, señaló al respecto.

Este domingo Caetano llegará a casa con ganas de tomarse un más que merecido descanso, como él mismo señala: “Ahora me apetece estar en casa con mi familia y amigos y descansar, estar de vacaciones y hacer lo que me apetezca”, aunque antes, como era de esperar tras convertirse en campeón del mundo, será el protagonista de una pequeña celebración. “Después del resultado de los Juegos Olímpicos, que no es que fuese malo pero sabe a poco porque quería más, no hubo un gran recibimiento, pero ahora sé que el Club do Mar Noia me tiene algo preparado”.