Manu Rivas, de Prado y Óscar Gil no se dejan intimidar por el Numancia: “Vamos a por todas”

La SD Compostela ha comenzado este martes con la ronda de presentaciones de los nuevos fichajes para la temporada, siendo Óscar Gil, Santi de Prado y Manu Rivas los protagonistas del día.

Los tres futbolistas estuvieron acompañados en el Hotel Puerta del Camino, patrocinador del club que acogió el acto, por Miguel Fernández, gerente de la entidad. Fue el encargado de abrir la rueda de prensa, comentando: “Hoxe estamos aquí para presentar a tres xogadores dun perfil moi parecido e que agora gusta moito na SD Compostela: xogadores novos e galegos. Dous deles coñecen a casa e Óscar xa é un máis. Veñen de facelo moi ben na Terceira RFEF e estamos seguros de que nos van a dar moitas alegrías e un moi bo rendemento. A final de ano o balance vai ser moi positivo”.

Tras esta introducción, el primero en hablar fue Óscar Gil, que vio la oferta del Compos como irrechazable: “Había empezado la pretemporada, el equipo llevaba una semana y recibimos la llamada. A mí me pareció una oportunidad idónea y la verdad que no lo dudé ni un minuto”.

Al ser uno de los fichajes más jóvenes, el extremo de Moaña señaló que es necesaria una buena mezcla de juventud y veteranía en una plantilla: “Creo que para cualquier equipo tener gente joven es lo ideal. Al final puedes buscar gente que se complementa bien entre ellos, pero si no tienen esa mezcla de veteranía y gente joven que le pueda dar un aire nuevo al equipo, no puedes conseguir algunas cosas”.

Tras varias semanas desde su llegada, Óscar Gil habló positivamente de su relación con Antón Permuy, el cuerpo técnico y lo que le piden: “Con Antón muy bien, la verdad es que muy contento. Creo que voy a jugar ahí en esa zona de arriba. Veremos un poco exactamente en qué posición, pero bueno, estoy contento y agradecido por todo lo que están haciendo”.

Finalizada la pretemporada, este domingo el Compos se estrenará en el histórico campo de Los Pajaritos ante el Numancia de Soria (17.30h). Gil podría debutar de forma oficial con el club, por lo que encara el partido “con mucho ánimo, creo que va a ser buen partido, vamos a intentar disputar, ganar y hacer lo mejor posible para irnos como buenas sensaciones de allí”. Y aunque a algunos les intimida empezar la competición ante uno de los favoritos, el moañés tiene cree que puede ser positivo: “Creo que es una buena opción para coger mucha confianza. Si somos capaces de hacer buen partido y traernos los tres puntos para casa, va a ser una inyección de adrenalina muy grande y el equipo va a crecer bastante, así que casi lo prefiero”.

Tras la intervención del extremo llegó el turno de los carrileros, empezando por el diestro Santi de Prado que eligió volver a Santiago pese a tener la opción de continuar en el UD Ourense. “Al acabar el play-off recibí la llamada, al día siguiente, y el Ourense también jugó su papel intentando mantenerme. Pero mi intención era subir de categoría, aquí en casa que ya estuve en el filial. Vivo y estudió aquí, la comodidad es algo que priorizo y subir una categoría más también es algo que me beneficia”.

Después de brillar en Preferente y Tercera RFEF, el vigués afronta un nuevo salto de nivel en el que espera estar a la altura, como el equipo, pero sin marcar objetivos antes de tiempo: “No soy una persona que se marque unos objetivos. Realmente pienso que los objetivos nos los tenemos que marcar día a día, entrenamiento a entrenamiento, e ir mejorando para llegar al final del año en la mejor posición posible. Y veo al equipo muy bien, con muchas ganas para llegar a ese punto”.

La etapa de de Prado fuera de Santiago fue corta, solo de una temporada, por lo que su readaptación fue sencilla: “Hay gente, compañeros y gente del club, que siguen estando. Yo lo veo casi todo igual. La zona de los vestuarios, entrenando, material... Estoy muy cómodo. Me acogieron muy bien también y estoy muy contento de que me hayan dado la oportunidad de volver”.

El lateral diestro es uno de los jugadores que más están gustando en las gradas esta pretemporada, y todo apunta a que también está agradando al cuerpo técnico, con el que guarda la siguiente relación: “Conocía a Dani Gesto, el segundo de Antón, porque coincidí con él en el Sigueiro. Y con Antón muy bien, encantado. Cómo transmite, cómo comunica, cómo son los entrenamientos...”. Añade además que se siente cómodo con lo que le piden: “Creo que mi rol lo tengo bastante aceptado, es muy parecido al que llevo desempeñando años anteriores en diferentes equipos. Por eso mi adaptación al equipo se me puede hacer más fácil, al estar acostumbrado a jugar en esa posición, en el carril”.

Para finalizar su intervención, Santi de Prado se mostró de acuerdo con Óscar Gil al preferir al Numancia, uno de los favoritos del grupo, para empezar la campaña: “Creo que es mejor jugar al principio contra los rivales duros de la categoría, los que desempeñan ese papel de favoritos. Hemos hecho una buena pretemporada, todos estamos a tono y este fin de semana vamos a por todas a Soria, a ganarle al Numancia”.

El último en presentarse al compostelanismo en este acto fue Manu Rivas, que se mostró feliz por regresar después de un año de claro crecimiento: “Creo que el año pasado me vino bien para coger confianza en mí mismo y volver a casa. Estoy muy, muy ilusionado por volver aquí después de pasar por los juveniles y de ver cómo funcionaba todo por dentro. Venir, hablar con todos, entrenar, también llegar a debutar... Muy contento e ilusionado de que llegase este año”.

El lateral zurdo de Brión vivió una experiencia parecida a la de Santi de Prado, regresando al Compos un año después de abandonarlo y tras hacer una gran campaña en Tercera RFEF, en su caso con el Atlético Arteixo. Rivas también considera que se ha encontrado pocos cambios: “Parece todo igual porque sigue gente con la que estabas y más o menos la gente del club sigue siendo la misma. Pero sí que hay algo en la forma de organizar los entrenamientos, en cómo se dividen y el papel que tiene cada uno dentro del equipo, que sí que es un poco distinto a como era antes”. La principal diferencia, eso sí, la nota en sí mismo, pues su paso por el Arteixo le ha ayudado a evolucionar. “Llegar a Tercera RFEF, hacer un buen año, coger confianza en mí mismo y demostrarme que podía tener ese nivel, me hizo querer saber dónde puedo llegar”, señaló sobre lo aprendido.

Sobre su nuevo entrenador, Antón Permuy, comentó que no es un nuevo conocido para él: “Lo conocía de antes, no en lo personal de que me entrenase, pero sí sabía quién era y había hablado con él alguna vez. Y el rol que me plantea es muy parecido al que he tenido estos años, de lateral y carrilero, pero con más proyección ofensiva, que me gusta y me siento más cómodo”.

Por último, Manu Rivas también se mostró “ilusionado” con el partido del domingo ante el Numancia, “porque es un rival importante, favorito a priori y que nos puede dejar muy buenas sensaciones para empezar esta temporada con buen pie, a ver qué tal sale el partido”.