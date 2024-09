Alex Galán llega a “un Obra intenso, divertido en ataque, que meterá muchos puntos y será duro atrás”

A primera hora de este martes era presentado ante la prensa Alejandro Galán, el alapivot de 24 años que se incorpora a la disciplina del Obradoiro después de hacer logrado el ascenso a ACB en la temporada pasada con el Leyma Coruña.

El acto se celebró en la planta alta del centro comercial As Cancelas con la presencia de su director, Javier Nicolás Blanco, que aprovechó el momento para anunciar, junto con el director general del club, Héctor Galán, la renovación del convenio de colaboración entre ambas partes.

Fue precisamente Héctor Galán quien comenzó definiendo al fichaje del Obra. “Alejandro es un jugador joven que ya lleva acumulando experiencias en el baloncesto español en Primera FEB, en Coruñay en Alicante. Debutó ya en Liga Endesa, en Bilbao. Es un jugador interior, grande, de 2,09. Fue una de las primeras incorporaciones que tuvimos claras. Jugador interior que puede ocupar las dos posiciones, tanto en defensa como en ataque, porque en ataque tiene capacidad de tiro exterior, de amenaza exterior, puede abrirse, puede tirar, y luego sí que quizá su zona más de influencia es más cerquita del aro e igualmente atrás puede defender las dos posiciones del 4 y del 5, tiene físico y cuerpo para defender ambas posiciones y a la vez tiene la movilidad que te puede exigir a lo mejor un 4 un poco más abierto. Y con las semanas o con los días de trabajo estamos un poco viendo que eso que pensábamos se va convirtiendo en realidad. Así que muy contentos de tenerlo con nosotros, muy seguros de que va a hacer una muy buena temporada y también de que va a ser una pieza importante en el engranaje del equipo de cara a que siempre estemos compitiendo, que es un poco lo que le podemos pedir al equipo y eso seguro que nos va a traer mucho éxito”.

El jugador de origen extremeño no pudo ver al Obra en Sar el pasado año pese a estar en A Coruña, aunque confiesa que “sí que disfruté de la experiencia de jugar aquí como visitante cuando estuve con Bilbao y la experiencia fue increíble y estoy deseando poder vivirla como lo haré ahora”.

Alex Galán cree que “vamos a tener un equipo que está muy comprometido, que adelante va a ser un equipo divertido de ver, creo que tenemos bastantes puntos y atrás creo que estamos intentando inculcar eso de sacrificio defensivo, ir a muerte todo el rato, y eso van a ser dos de las señas de identidad de este equipo y que nos irá bien”.

El joven alapivot tiene todavía muy reciente su experiencia del ascenso. Considera que “por experiencia personal y visto lo visto el año pasado, al final las temporadas se hacen muy largas y tener un equipo compacto, un equipo que crea química desde el principio, que cuando las cosas estén en momentos malos no alargue esos momentos malos... por supuesto va a haber malas rachas pero que no duren más de equis tiempo. Esa es una de las partes fundamentales bajo mi experiencia para poder lograr un ascenso directo. Este año la liga está como está, que hay ocho equipos quizá de un nivel top, sobre todo la clave es estar unido, que un mal partido no te perjudique para enlazar dos o tres malos partidos, creo que esa es una de las claves”.

La fortaleza del equipo pasa por Sar. Alex Galán señala que “al final creo que nos tenemos que hacer fuerte en casa, es algo muy importante encontrar rápido la química con la afición, de estar todos unidos. Y es cierto que vienen de un palo grande, pero que entre todos podamos volver a que la gente esté contenta, nosotros estemos contentos con el juego que hacemos, que ellos se lo pasen bien y todos juntos empujar”.

Al preguntarle que Obradoiro se podrá ver este año con Gonzalo Rodríguez en el banquillo, el nuevo jugador obradoirista no lo duda: “Queremos jugar un baloncesto controlado pero dentro de lo que se puede, divertido, anotar y pues eso tenemos un equipo tampoco muy grande al que nos gusta correr, nos gusta jugar dinámicos. Será un Obradoiro intenso, divertido en ataque, que meterá muchos puntos pero también que será duro atrás. Tenemos muchas ganas de empezar ya los partidos que cuenten”.

El Obradoiro disputó un partido de entrenamiento a puerta cerrada el pasado fin de semana ante los ingleses del Surrey en el que se impuso el equipo compostelano por 97-76 con Micovic y Stephens destacando. Para Alex Galán estos dos jugadores “aún no conocen la liga, pero en cuanto se adapten, que yo creo que van a tener una rápida adaptación, nos pueden dar un punto diferencial, sobre todo en ataque”.

En ese encuentro también destacó el escolta Brad Davison, que procede del Lucentum Alicante. Álex Galán no se muerde la lengua al decir que “el tío tiene mucha pólvora en ataque y puede ser uno de nuestros referentes, uno de los tantos que podemos tener y él puede ser uno de ellos”.

Y este sábado el COB Ourense, gratis para abonados.

Este próximo sábado a las 18:30 comienza oficialmente la temporada del Monbus Obradoiro en el Multiusos Fontes do Sar. Será un partido perteneciente a la Copa España ante el Ourense Baloncesto.

Los abonados tendrán acceso gratuito a dicho partido, pero previamente deberán adquirir la entrada correspondiente. Podrá ser de forma online a través de su perfil de abonado, o en las oficinas del club de 10.00 a 14.00 horas.

Para este partido no estarán reservados los asientos correspondientes a los abonos, ni estarán habilitados los mismos para el acceso, por lo que cuando se adquiera la entrada habrá que seleccionarlo.

Los abonados tienen, en período preferente, hasta las 10.00 horas del viernes 6 de septiembre para conseguir su entrada y las adicionales que deseen al precio de 9 euros para adultos y 5 euros para menores. A partir de ese momento se abrirá la venta para los no abonados.