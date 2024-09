Jesús Ocaña: “Vamos a hacer que la afición del Compos se sienta orgullosa del equipo”

Finalizado el mercado de fichajes y tras la derrota de la primera jornada ante el Numancia, la SD Compostela continúa presentando a sus nuevos fichajes.

Después de Manu Rivas, Santi de Prado y Óscar Gil, este martes fue el turno de Jesús Ocaña, Diego González y Giuliano Bertino. “Tres jugadores con mucha experiencia en la categoría, que destacaron en sus equipos de origen y que estamos seguros que van a seguir creciendo aquí en Santiago”, señaló Miguel Fernández, gerente del club y encargado de abrir el acto.

“Va a ser una temporada dura pero estamos seguro de que será buena con su trabajo. Estamos súper satisfechos con lo que están haciendo y vamos a hacer una buena temporada”, añadió Fernández antes de dar paso al primero de los jugadores en intervenir.

Jesús Ocaña, que conoce la categoría por sus tres últimas campañas en el Sanse, Navalcarnero y Xerez, comenzó señalando la facilidad con la que se está adaptando a Santiago: “En cuanto a la ciudad, la verdad que muy bien. Yo vengo del sur, evidentemente hay un cambio grande en cuanto a la temperatura y tal, pero la verdad es que estoy muy a gusto. Me gusta mucho la ciudad, el tiempo que he estado aquí he salido a ver el centro, a comer por ahí y tal y muy bien. La gente es muy agradable, eso siempre se agradece”.

Respecto a la adaptación al club, también se mostró muy positivo. “Sabemos que es una plantilla que tiene muchos cambios respecto a la temporada pasada y la veo bastante bien. Es una plantilla bastante compensada que mezcla experiencia en la categoría con gente más joven. Creo que es una buena mezcla para afrontar una temporada que nos va a exigir a todos. Va a ser muy ilusionante, seguro que va a salir todo genial.Los que estamos aquí tenemos más experiencia que otros jugadores y eso hay que hacerlo valer dentro del terreno de juego”.

Ocaña aprovechó la ocasión para valorar el resultado de la primera jornada, que si bien fue negativo dejó algunos brotes verdes en la plantilla: “Evidentemente todos queremos empezar ganando, empezar la Liga bien y sumando de tres. Nosotros vamos a todos los campos a ganar y a sacar los tres puntos, pero el escenario era bastante complicado. Es una entidad bastante grande, como la nuestra, y fue un partido bastante competido. Creo que dimos la cara hasta el final, nos metieron el 2-0 de penalti en una contra cuando estaba el equipo volcado. Tuvimos nuestras ocasiones para poder empatar el partido. Creo que hicimos un gran esfuerzo todos”.

Además de quedarse con esto último, el carrilero zurdo espera, como señalaba Antón Permuy semanas atrás, un equipo que irá de menos a más. “Hay que ir poco a poco y seguir la línea de trabajo que llevamos desde pretemporada que seguro que dará su fruto, ir asimilando conceptos. Siempre cuesta arrascar al principio, y más en esta categoría que es bastante dura, pero creo que hay una buena plantilla”, aseguraba Ocaña.

“Mi objetivo tanto personal como colectivo es igualar o mejorar los dos últimos años que llevo en la categoría que para mí han sido los mejores. Desde el trabajo, desde la tranquilidad, ir día a día, partido a partido, y seguro que lo vamos a conseguir y vamos a hacer que la afición del Compos se sienta orgullosa del equipo”, señaló el gaditano respecto a los objetivos individuales y colectivos.

Para finalizar su intervención, Ocaña se mostró ambicioso de cara al derbi de este domingo con el Pontevedra: “Vamos a salir a ganar, tenemos que empezar a sumar de tres y esa es la idea. Creo que va a ser un partido muy bonito, es uno de los partidos que gusta jugar con el campo con bastante gente tanto por parte de nuestra afición como la visitante. Ya sabemos que es un derbi, que es un partido señalado en el calendario de ambos equipos y vamos a salir a por los tres puntos como salimos cada jornada. Va a ser un partido bastante competido porque tienen una gran pantalla y nosotros también. Con la ayuda de la afición, estando en casa, lo podemos sacar adelante”.

El segundo en hablar fue Diego González, una de las estrellas del Guijuelo la pasada campaña y que también conoce la Segunda RFEF por su etapa en el Palencia. El salmantino compartió la visión de Ocaña respecto a su adaptación a Santiago. “Es cierto que estamos lejos de casa, yo un poco menos que él, pero aún así también estoy un poco lejos. Agradezco venir a una ciudad como esta, que aparte de lo bien que se vive aquí, de lo bonita que es, sobre todo le suelo dar más importancia a cómo es la gente porque al final es lo que te hace estar mejor en un sitio u otro. No solo la gente que rodea el club, que desde el primer momento nos ha tendido la mano para ayudarnos en todo momento, sino cualquier persona que te encuentras en la calle, en cualquier restaurante o tienda, se nota que es gente sana, es amable y eso te hace estar más cómodo en la ciudad. Sobre todo cuando estás lejos de los tuyos que también es importante”.

Así mismo, la adaptación al club también la está llevando bien. “Estoy contento aquí. Creo que es un salto deportivo venir a un club histórico como este. Yo personalmente le doy mucha importancia a estar cerca de casa porque me gusta estar con los míos. Para mí esto es dar un salto a mi carrera para intentar hacer buen año y que tanto el club se vea beneficiado como personalmente también. Venimos aquí a cumplir el objetivo, a poner todo de nuestra parte y creo que si es así lo vamos a lograr y va a ser un bonito año”.

Respecto al partido en Soria, Diego González cree que deben centrarse en seguir mejorando cada jornada. “El arranque de competición es muy diferente a lo que se va a dar durante la temporada. Hemos trabajado muchísimo con el cuerpo técnico aspectos tácticos, muchísimo, que creo que es muy importante, pero aún así nos queda mucho de trabajar y conocernos todos. Hay jugadores que llevan apenas una semana, que llevan muchos partidos en esta categoría y nos van a dar un plus. Hasta que no cojan la forma, entiendan la idea del míster, nos conozcan a todos... Eso se va a notar. También es una plantilla joven, hay muchos jugadores que son sus primeros partidos en la categoría y se tienen que asentar, como nos hemos asentado todos. Cuando cojamos ritmo vamos a ser un equipo muy complicado para los rivales”, asegura sin dudar el centrocampista.

Pese a todo, tampoco considera que la imagen ante el Numancia fuese demasiado negativa: “A mí el equipo no me dejó malas sensaciones. Como bien ha dicho mi compañero, competimos hasta el final. Es súper importante nunca dejarte ir. Nosotros también somos un rival importante en esta categoría y el partido estuvo muy disputado. Ellos estuvieron más acertados en las áreas, que al fin y al cabo es lo que marca el resultado del partido, pero podía haber ido para cualquier equipo si nosotros hubiéramos metido las que tuvimos. Hay que tener paciencia”.

Centrándose finalmente en el Pontevedra, Diego González confía en que el equipo no se precipite: “Me gustan mucho estos partidos y ojalá cada semana tener partidos así, pero hay que transmitir a la plantilla esa tranquilidad. Es importante ganar pero tampoco hay que ponerse nervioso porque estamos en la jornada dos y queda mucha temporada por delante, ahora no se resuelve la competición”.

Por último intervino Giuliano Bertino, que procede del Formentera y ha brillado también en Estepona, Talavera y Logroñés B con buenas cifras goleadoras en la categoría. “Estoy muy contento, la gente aquí es muy agradable y positiva y me ha hecho asentarme rápido. En lo colectivo el grupo es muy fácil y agradable”, señaló sobre su llegada al Compos.

Respecto a objetivos, el extremo argentino lo tiene claro: “En lo personal espero hacer el mismo año o mejor que el año pasado. Intentar ayudar al equipo lo máximo posible con goles, asistencias y demás, e intentar sacar casi todos los partidos o todos si se puede. En lo colectivo espero que entre todos nos ayudemos a sacar los partidos, a juntarnos y que la unión sea positiva dentro del vestuario y en el campo también. Ir poco a poco, partido a partido, con tranquilidad y el esfuerzo de cada uno pudiendo sacar los partidos”.

Para concluir el acto, Giuliano se pronunció sobre el partido que espera encontrar el domingo en San Lázaro: “Espero que sea un partido disputado, sabemos que tiene buena plantilla el Pontevedra, que nosotros también y vamos a dar el máximo cada uno. Intentar ir a cada balón que se dispute como si fuese el último y espero sacar algo positivo en casa”.