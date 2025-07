El Obradoiro afronta una temporada para definir su destino

El Monbus Obradoiro inicia su segunda temporada en la Primera FEB con la misma hoja de ruta que el curso pasado, buscando el ascenso. La segunda categoría del baloncesto español le dio un golpe de realidad al cuadro compostelano, que debe aprender de sus errores para optar a una de las plazas de la ACB. Lo que suceda en esta campaña probablemente marcará el destino del Obradoiro para los próximos años, con tres nombres que definirán su futuro.

El primero, que desde antes del descenso tenía en mente el cambio de ciclo, es Raúl López. El presidente del club ya ha dejado claro en varias comparecencias y entrevistas que todo llega a su fin y su tiempo en el Obradoiro está cada vez más cerca de la despedida. Es el gran proyecto deportivo de su vida, en el que ha puesto su corazón y también su billetera para traer a Santiago el mejor baloncesto. El descenso, la no consecución del retorno y su orgullo lo atan al barco, decidido a dejar su ‘buque insignia’ en el mejor lugar para su sucesor. De hecho, José Ramón García, miembro del consejo e administración de la entidad picheleira, no estuvo lejos de asumir el cargo, pero Raúl ya ha dejado claro que no lo cederá bajo estas circunstancias.

El segundo nombre es el de Héctor Galán. Tuvo en sus manos su primer proyecto fuera de Oviedo, uno de ambiciones y cifras más elevadas que lo que había afrontado previamente. Él mismo reconoció que se quedó muy lejos de la meta que se habían marcado, pero su trabajo no dejó insatisfecho al consejo de administración ni a buena parte de los aficionados, por lo que se ganó una segunda oportunidad. Debe ser en esta en la que el papel del equipo que construya sea más sólido y acertado. Sin duda, el resultado de esta campaña será decisivo para poder sostenerse en el barco de un aspirante de ACB o poder pisar la élite como director general. Pero un tropiezo podría cerrarle tanto las puertas de Sar como otras oportunidades de similar calibre.

Por ahora, el asturiano parece comenzar bien. Ha elegido a uno de los mejores técnicos de la categoría como la piedra angular de su proyecto y el tercer nombre que afronta un futuro muy abierto. Diego Epifanio recala en el Obradoiro como ‘el hombre de los ascensos’ al que se encomiendan para regresar a la ACB. No se le exige menos al burgalés, en el que muchos confían para que sea una figura que pueda marcar época en Sar. Pero antes de mirar tan lejos hay que cumplir y la mirada no debe ir más allá de lo que será una temporada larga e igualada.

Ya lleva tres ascensos a la élite, con San Pablo Burgos, Río Breogán y Leyma Coruña. En la ACB no ha tenido tanta suerte y este Obradoiro podría ser el club que termine de asentarlo en la categoría. Por ahora, debe pasar otro curso en una liga que conoce a la perfección y donde debe volver a dominar, una tarea que cada campaña se vuelve más difícil ante la gran nómina de equipos con capacidad para optar a las únicas dos plazas de ascenso. Junto a Galán, debe encontrar las piezas que conformen un engranaje perfecto para llevarse el billete de la ACB.

Por el momento, la confección de la plantilla va a ritmo lento y meditado, para evitar tropiezos al elegir jugadores. Eso sí, en el mundo del deporte nadie espera y la primera piedra en el camino del Obradoiro se presentó con el adiós del capitán Álvaro Muñoz, quien la pasada campaña ya tuvo que ser paciente para recibir una oferta del club ante la incertidumbre y este año no ha querido esperar para ver si encajaba, dejando a la plantilla sin su capitán. Papel difícil de Galán y Epi para buscar un cupo de su calibre, aunque comienzan con un buen movimiento como el de firmar a Olle Lundqvist.

La plantilla, por el momento, cuenta con Sergi Quintela, que apunta a capitán, Alex Barcello, Alonso Grela y el exterior sueco. Poco a poco deberán de ir surgiendo los nombres de los próximos integrantes del proyecto así como de las plantillas rivales que ya apuntan alto, como la de un Palencia que retiene a sus astros y ha sumado a grandes jugadores contrastados en la categoría, además de al excapitán obradoirista.

Estos tres nombres definirán sus destinos en esta campaña, uno para obtener un merecido descanso tras años de dedicación en el Obradoiro, mientras que los otros dos tienen la tarea de asentarse en la entidad y alcanzar los mayores éxitos posibles, empezando por llegar a la élite de la mano, conformando un equipo competitivo para esta Primera FEB. Su futuro y el del Obradoiro se pone en juego en la 25-26.