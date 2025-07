Agustín Orechia: «Apunto a clasificarme al equipo olímpico argentino»

De su Buenos Aires natal se mudó a Santiago a los nueve años. A los 18, el deporte al que dedicó su adolescencia lo llevó de nuevo a costas americanas, esta vez más al norte. Se fue a Estados Unidos al tiempo de haber salido campeón en 200 metros espalda en el Campeonato de España Absoluto Open Trials 2024, donde consiguió plata y bronce en los 100 y los 50 m espalda.

El deportista del Club de Natación Ciudad de Santiago, accedió a una doble beca que lo llevó a Boiling Springs, Carolina del Norte, a la Gardner-Webb University. Allí, se adapta a la vida de campus estadounidense, entrena más que nunca y estudia para graduarse en Negocio e Industria Musical. Mientras, tiene como meta el sueño olímpico de nadar bajo su bandera, la argentina.

¿Cómo fue su infancia en Argentina y por qué su familia decidió mudarse a Galicia?

Mi infancia allá fue de lo más común. Iba a clase, hacía actividades extracurriculares y natación. Después nos tuvimos que mudar, porque la seguridad del país empezó a fluctuar. No era tan seguro, ni tan estable pensar en un futuro, entonces mis padres decidieron irse. Fue un cambio bastante grande; radical, la verdad. Pero me metieron en el club en el que estoy ahora y ahí conocí a mis amigos. Crecí con ellos; seguí mi infancia con otra gente y otro club, adaptándome.

La natación no era lo suyo al principio, sino que fue elección de sus padres. ¿En qué momento te conquistó?

Al inicio no me gustaba para nada. Solo nadar y flotar un rato, pasarlo bien con mis amigos. Cuando tocó la hora de entrenar, a los 12 o 13, me puse más serio. No me gustaba como tal, pero cuando empecé a alcanzar buenos tiempos en el Gallego o alguna medalla, ahí empezó algo. Dije: «Bueno, estoy trabajando y me cuesta, no me gusta entrenar, pero si lo hago, consigo todo esto; entonces tengo que seguir».

¿Cuánto le dedica por día al entrenamiento?

¿Aquí o en Estados Unidos? Porque cambia. Aquí entrenamos dos horas al día y una de gimnasio. Lunes, miércoles y viernes. Allá hago doble sesión, una por la mañana, otra por la tarde y después gimnasio, todos los días. Mucho más intenso.

¿Cómo fue salir campeón, en 2024, en los 200 metros espalda?

Fue irreal, porque yo sabía que iba preparado para el 200 y que había entrenado un montón, pero no sabía que me iba a meter en final A y conseguir medalla. Ser el mejor de un país. Es grande, muy grande. Se sintió irreal; pero no cambio nada, sigo siendo el mismo.

¿Cómo surgió la posibilidad de ir a estudiar y entrenar a EE. UU.?

Estaba en segundo de Bachillerato y tocaba pensar en mi futuro. Quedarse en España era abandonar los estudios para poder nadar o la natación para estudiar. Y los estudios siempre vinieron primero, así que tenía que dejar la natación, que no era lo que quería, porque había trabajado y llegado muy lejos. Entonces mi entrenador dijo que conocía personas que fueron a EE. UU., que estuvieron entrenando y estudiando. «¿Por qué no averiguas lo mismo?», dijo. EE. UU. siempre había sido un sitio al que yo quería ir a estudiar. Empecé a buscar y encontré una empresa que hacía de intermediario con las universidades. Así encontré la universidad en la que estoy, Gardner-Webb. Me ofrecieron doble beca, académica y deportiva, acepté y acabo de terminar mi primer año.

Orechia compitiendo para la Gardner-Webb, con la gorra de los Runnin' Bulldogs, la mascota de la universidad / Cedida

¿Puede compaginar el estudio con el deporte? ¿O cuesta?

En EE. UU., nada. Puedo poner las materias alrededor de mi horario de natación. Allí tienen una cultura de deporte muy grande, entonces los atletas son capaces de adaptar sus horarios en base a sus entrenamientos y su temporada. Aquí en España no pasa. Por eso la opción de ir allí es muy buena.

¿Cómo fue adaptarse a vivir en un campus universitario en Carolina del Norte, una zona quizá poco conocida de EE. UU.?

Yo siempre fui un chico al que le gustan las grandes ciudades, pero no estoy nada descontento con Boiling Springs. Es un pueblo universitario, donde todo se revuelve alrededor de la universidad. El campus es cerrado y no necesito salir de él para nada. Tengo tiendas, comida, todo lo necesario. Y sobre la adaptación: es una zona del sur (de EE. UU.). Yo le decía a mis amigos que era como un shock cultural cada día. Siempre estaba aprendiendo algo nuevo de la cultura, que es totalmente diferente. Y para mis amigos de Estados Unidos también; fue como un intercambio de culturas.

Uno de los desafíos aquí en España era entrenar en piscina de 25 metros para competir en unas de 50. ¿Allí como son las instalaciones?

Pues tienen una piscina de 25 yardas (22,86 metros), con gimnasio para nosotros solo. No son muy grandes las instalaciones, pero son lo necesario, la verdad. Hay un sitio para que el equipo pase el rato, con tele y otras cosas. La tarde nos la pasamos ahí, haciendo gimnasio o nadando, o pasando el rato con los amigos del equipo en ese salón.

¿Dónde se ve en los próximos años? ¿Hacia dónde apunta como deportista y en general?

Como deportista, obviamente apunto a intentar clasificarme dentro del equipo argentino olímpico. Está lejos, pero es un objetivo; a largo plazo y a cuatro años, que es lo que es el ciclo olímpico. Voy a haber crecido y voy a tener mucho más entrenamiento encima. Ojalá. Por mí, si lo sueño a lo grande, me vería siendo olímpico. El plan es acercarse al tiempo, ir a Argentina, competir allí por la ficha y ver si puedo entrar al equipo. Y en general, me veo trabajando de lo que me gusta, siendo psicólogo o siendo mánager de alguna empresa discográfica, músico o productor.

Orechia, preparándose para una carrera en España / Cedida

¿Así que le gustaría competir bajo la bandera argentina? ¿En qué lleva a Argentina hoy, al estar tan lejos?

Por supuesto, es mi bandera, mi casa. Para mí, ser argentino está en el día a día. Ahora mismo estoy con mis padres y me hablan con el acento argentino. Mucha cultura está presente en casa todo el tiempo. Nací allá, me crié en Argentina, parte de mi infancia fue ahí. Fue parte de mi crecimiento de parte de cómo soy ahora. Obviamente, también me crié en España, pero no soy español. Simplemente, soy una persona que vivió en España y que tiene amigos allí. Soy argentino.

¿Qué es la natación para usted?

Es parte de mi. Yo soy la natación y la natación soy yo. Es eso, una simbiosis. Es algo que me define.