Pecho3, el pódcast que da voz al Obradoiro

Carlos Rivas, David Chaves y Simón Barreiro son los nombres de tres aficionados del Monbus Obradoiro que decidieron crear un proyecto para hablar del club que les apasiona. Su nombre es Pecho3, un pódcast que se acerca a su cuarta temporada y que es todo un éxito entre el obradoirismo, llegando a colaborar con el propio Obradoiro.

Carlos recuerda cómo surgió la idea por pura casualidad: «Fue en un domingo de octubre o noviembre, de hace ya tres años y medio. Simón y yo vivíamos juntos y estábamos pensando, en perspectiva de un lunes gris de lluvia, encerrados en casa y con pereza de trabajar al día siguiente. Pensamos a qué podríamos dedicarnos. Nuestras parejas estaban al lado y dijeron que qué íbamos a saber hacer. Mencionamos que nos gusta mucho hablar y lanzamos la idea de un pódcast o algo de radio».

«Del pique con ellas y de la coincidencia de que luego era Black Friday, nos compramos unos micros. Nos dijeron que no nos iba a escuchar nadie y de ahí surgió la idea. Pensamos en lo que teníamos en común los tres. Nos gusta el Obradoiro y la música, así que nos centramos en el equipo y damos pinceladas musicales», añade.

Los creadores de Pecho3, proyecto sobre el Obradoiro y la música que se embarca en su cuarta temporada. / Jesús Prieto

Simón recuerda que se quedaron «un poco parados y alguien dijo de hacerlo del Obradoiro», algo que Diego no olvida, ya que «no fue ninguno de los tres, fue Antía, una amiga nuestra que dijo que podíamos hacerlo del Obradoiro porque justo habíamos visto un partido ese día y habíamos perdido. Entonces dijimos que íbamos a empezar en un lunes triste».

«Vimos que no había, salvo en la radio 20 minutos los lunes, nada específico del Obradoiro. No tenemos un estándar de hacerlo todos los lunes o en una fecha marcada, lo hacemos cuando podemos. Pero sí cubrimos un espacio que no había», apunta Chaves.

David Chaves, uno de los fundadores del proyecto. / Jesús Prieto

Desde el principio tuvieron buena acogida y difusión, algo a lo que ayudó el tener un grupo de 14 o 15 abonados con el boca a boca. Carlos señala que en el primer día «el propio club se hizo eco, así como jugadores como Rubén Guerrero o Fernando Zurbriggen». Ahí empezó a seguirlos más gente y en su primera temporada ese fue el episodio más escuchado por esa difusión.

Pero si hay un momento que ha sido realmente especial para ellos es cuando el club los invito a hacer un directo en la previa del día del derbi contra el Breogán. «Que el club nos llame para hacer una previa nos pareció la hostia. Luego, cuando fue la rueda de prensa de Epi, también nos invitaron a ir. Me pareció súper guay estar allí con toda la prensa», apunta Simón.

Con el paso de los episodios y las temporadas han ido mejorando su proyecto. Diego destaca la notable mejora en el audio, el departamento del que él se encarga, y pone en valor la labor de Carlos en X, donde son muy activos. Pero lo que más resalta es que crearon secciones que han calado en el obradoirismo y que «vinieron para quedarse», como el Rajadoiro, aunque reconoce entre risas que hubo otras que «vinieron y se fueron, generalmente las de Simón».

Otra de las mejoras llega en la puesta en escena, ya que antes hablaban «más encorsetados, como si estuviésemos leyendo. Ahora ya nos vamos soltando y hablamos más fluido, como una conversación de barra de bar», como destaca Barreiro.

Simón Barreiro, uno de los creadores del pódcast Pecho3. / Jesús Prieto

Al pensar en cómo llegó la conexión de cada uno con el Obra, Simón recuerda que fue obligado a ir a un partido a Sar por Carlos: «Fui y me sorprendió. Fue el año que estaban Hobbs y Birutis. Al siguiente me hice socio, que tampoco me dejó no hacerme».

El primer recuerdo de Rivas fue ver por la televisión el primer año del Obra en ACB: «Al año siguiente empecé a ir con un amigo que era una familia de cinco y siempre faltaba alguien. Nunca había jugado a baloncesto, aunque siempre me gustó. Estuve en el Rosalía y lo había visto en LEB. Mis padres me preguntaron si me gustaba, porque nunca quise jugar de pequeño. Me dijeron que fueron socios en los 80 y me propusieron hacernos abonados al año siguiente, que fue justo cuando ascendimos. Desde ahí, enganchado. Mi primera camiseta fue la de Pumprla, que es probablemente el jugador que mejor conectó con la grada».

Carlos Rivas, de Pecho3. / Jesús Prieto

El caso de David fue de conexión directa hace unos veinte años, ya que «jugaba en la cantera del Obradoiro cuando tenía como 12 años, cuando el club era absolutamente nada y el equipo de los mayores estaba en EBA. Viví el ascenso desde dentro y toda la transformación. Iba a los partidos como parte del club y luego me hice abonado. También estuve trabajando en el departamento de marketing y fui coordinador de voluntarios. En mi caso, me marcó Andrés Rodríguez, porque yo jugaba de base».

Con Pecho3 han podido acercarse a la comunidad obradoirista e incluso al revés, ya que como señala el propio David, más de uno les deja comentarios en Sar: «La gente viene y nos dice lo que les ha gustado del último episodio o algo que les ha hecho gracias. También si no están de acuerdo en algo. A veces nos dicen que nos pasamos con la longitud de los episodios, porque algunos duran cuarenta minutos y otros dos horas. Pero no nos importa, no hacemos esto como algo profesional, es para divertirnos».

Simón recalca la esencia del pódcast, enfocado a ser una charla de bar, para animar a la gente a escucharlos como sonido de fondo para evadirse y reír: «Creo que es ideal para escuchar mientras vas en coche o para paseos por el Campus Sur. Podemos hacer un acompañamiento de barra de bar, para el que le apetezca saber un poco del Obradoiro y o de rumores claramente inventados, de los que leímos en Twitter o en foros de ACB. Creo que es perfecto para eso».

Ahora tienen un pódcast que va a por su cuarta temporada, que tendrá la novedad de que será en gallego y en la que esperan retomar las entrevistas. Para hacer un llamamiento para que más gente se anime a escucharlos, dejan tres canciones que los transportan a Sar: la versión clásica de Sweet Caroline, Woman, de la banda Wolfmother, y Played-A-Live, de Safri Duo.