Betis y Granada: una plaza para ACB y otra para Primera FEB con el Obradoiro

El baloncesto español está expectante ante la última plaza de la ACB. Todo parece apuntar a que el Betis no cumpliría con los requisitos para lograr la plaza que logró en la Final Four de la Primera FEB. El conjunto sevillano ha anunciado que ha presentado toda la documentación que le ha sido requerida. Pero, según recoge EFE, parece que la propuesta del Betis no satisface los requerimientos de la liga, lo que le abriría la puerta de regreso al Covirán Granada.

Uno de los dos equipos participará en la ACB y el otro jugará en la Primera FEB en la que el Monbus Obradoiro solo está pendiente de saber cuál de estos equipos será uno de sus rivales por el ascenso. La decisión sobre la inscripción del Betis en la Liga Endesa para la próxima temporada se tomará en la Asamblea General de la ACB, que se celebrará el próximo día 24 de julio.

Como recoge EFE, el club sevillano ha confirmado a través de su cuenta oficial en la red social X que esta ha sido «remitida dentro del plazo estipulado y conforme a los criterios marcados por la propia ACB» y que «queda a la espera de la resolución oficial por parte del organismo competente», la cual se tomará durante la citada Asamblea.

Mientras, en el Granada están pendientes de esta decisión, ya que la plaza que dejaría vacante el cuadro verdiblanco pasaría a sus manos al ser el penúltimo clasificado de la última temporada de la Liga Endesa.