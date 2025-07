Mounir, padre de Lamine Yamal, sale en defensa de su hijo: "Tiene derecho a disfrutar un poco de la vida"

El padre de Lamine Yamal, Mounir Nasrauoi, ha roto su silencio tras las críticas que ha recibido su hijo por la multitudinaria fiesta con la que celebró su mayoría de edad el pasado sábado en una exclusiva finca de Barcelona. Según se ha difundido, contrató a unos artistas con enanismo y a varias chicas de imagen. "Yo no escucho críticas, escucho las mías. Y las mías son que mi hijo está haciendo bien sus cosas, ya está", dijo a Europa Press.

«Mi hijo no ha hecho nada malo. Si no sería yo el primero como padre, en cogerle de las orejas y decirle ‘Lamine esto no se hace’. Pero mi hijo no ha hecho nada. Si ha hecho algo malo, ahí están las comisarías, que vayan y denuncien», ha seguido el padre del jugador del Barcelona.

Lamine Yamal ha sido muy criticado, tanto por diversas asociaciones, personalidades y hasta el propio Gobierno de España, por contratar a personas con enanismo para esa fiesta de cumpleaños y la Asociación de Personas con Acondroplasia y Otras Displasias Esqueléticas con Enanismo (ADEE) le ha denunciado.

"Debería entender la gente que es un chaval que recién ha cumplido 18 años y también tiene derecho a disfrutar un poco de la vida. Que lo entendamos todos, es un deportista profesional y lo que ustedes quieran, pero es un niño como cualquier otro. Tiene su edad, tiene sus amigos, tiene a sus padres bien cuidados”, explicó. Una argumentación similar a la del propio delantero el día de la escenificación de su renovación hasta 2031 y de la entrega del '10' en la camiseta.

Petición de aplausos

El padre de Lamine, cuyo comportamiento no suele ser muy convencional, sacó las garras en defensa de su hijo: "Deberíamos estar orgullosos de tener un 10 nacional que representa al 10 de su equipo y a lo grande de su selección, Deberíamos aplaudirle dentro y fuera del campo, no destrozarle la mente."

Lamine Yamal, junto a la camiseta con el número 10 del Barça. / Zowy Voeten

Y añadió: "Los que hablan mal de mi hijo que se miren la espalda bien mirada y ya está porque Lamine es lo más grande que tengo yo y creo que también es lo más grande que hemos tenido en el fútbol".