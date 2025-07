La Justicia anuló la liga 2022 del ajedrez gallego y ordena su repetición

El Juzgado de lo Contencioso Administrativo N.º1 de Santiago ordenó que se anule la Liga de la Federación Galega de Xadrez (FEGAXA) que se celebró en 2022 y sentenció que se debe realizar de nuevo ese torneo, con los mismos equipos que participaron en él hace tres años.

El fallo judicial se debió al recurso interpuesto por el Club Xadrez Algalia, uno de los dos clubes compostelanos que descendió de la División de Honor, máxima categoría del ajedrez gallego, al reclamar por la diagramación de esa liga y sus posteriores resultados.

Carlos Pena, presidente del Algalia, explica que aquel año, a raíz del covid-19, la FEGAXA decidió acortar los tiempos del torneo y trasformarlo, de un formato de liga unificada con los 15 equipos de la división, a dos grupos paralelos, uno de ocho equipos y otro de siete, separando los clubs por ubicación geográfica en dos zonas: sur y norte de Galicia. Las ligas anteriores y las posteriores tuvieron un formato único para esa división.

«Aos clubes de Santiago, Algalia e o universitario, tocounos na parte norte, por situación xeográfica», dice Pena, señalando, sin embargo, que luego una comisión delegada de la federación «cambiou iso e pasou aos equipos de Santiago á zona sur, e pasou a outros equipos, o de Vilagarcía e Rianxo, á zona norte».

Pena apunta que la «asimetría» de los dos grupos no fue el único problema, sino que en la comisión de la FEGAXA que tomó la decisión de cambiar el formato tradicional de la División de Honor, había integrantes que eran «parte interesada», porque «resulta que dous ou tres que se reuniron formaban parte deses equipos que quedaron beneficiados».

Según él, eso representó una «mala praxis» por parte de la Federación, que «favoreceu aos clubes amigos en detrimento de outros».

El ajedrecista comenta a su vez que el Algalia y el equipo de la Universidad de Santiago de Compostela (USC), con apoyo de otros clubes, reclamaron formalmente ante el Comité de Apelación de la Federación y luego, frente a su negativa, llevaron su reclamo al Comité Gallego de Justicia Deportiva. «Non só non se nos fixo caso, senón que actuaron como avogados de parte; entón pedimos permiso ao equipo de Algalia e decidimos ir ao Contencioso», recuerda el titular del club compostelano, que añade: «Foi aí cando sae esta sentencia, que realmente é dura, porque tirar toda unha liga abaixo non é algo que se de frecuentemente. A verdade é que para min foi sorpresivo».

El presidente del Algalia dice que, si bien no fue la primera vez que su club desciende de categoría, ya que «subeu e baixó moitas veces», el «descenso seguro» al que se vieron enfrentados los clubes de Santiago significó la primera vez que el equipo de la USC debió competir fuera de la División de Honor, en los 40 años de historia de la categoría máxima del ajedrez gallego. «Aínda non se recuperaron dese golpe», comenta Pena.

Desde la USC, expresan que la universidad «entiende que el fallo es claro» y que está «a la espera de la decisión de la Federación» sobre la eventual reedición de la liga 2022.

A la espera de la decisión que tome tras este fallo la FEGAXA, Pena advierte que una de las mayores dificultades para realizar nuevamente aquella liga tal y como lo estableció la Justicia es que hay equipos de los 15 que compitieron en 2022 que ya no existen o no compiten de la misma forma, particularmente, el Club Xadrez Verín, que según cuenta el ajedrecista, «desfixo o equipo de División de Honor, na que habían varios profesionais, xente que cobraba por xogar».

«Nese sentido, agora mesmo é imposible repetir a liga nas mesmas circunstancias, porque ese equipo non existe. Entón non sei como se pode executar a sentencia, agora non sei que vai propoñer a Federación. Bueno, senón apela á sentencia», enfatiza el titular del Algalia, que sentencia: «Realmente merecen un pouco ese castigo, porque foi un trato prepotente en todo momento, tratáronnos bastante mal».