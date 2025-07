El futuro de David Soto, la gran incógnita en el Compos

La SD Compostela está llevando a cabo una auténtica revolución en su plantilla. 15 incorporaciones y únicamente dos renovaciones hacen de la ésede un equipo prácticamente nuevo. Secho Martínez, a los mandos del banquillo y de la dirección técnico, ha dado un giro de 180 grados al proyecto en Tercera.

La plantilla comienza a perfilarse y, a expensas de alguna incorporación más, el club gestiona una gran incógnita. Tras la oficialización de la salida de Manu Barreiro, el único futbolista de la plantilla que no tenía el futuro decidido era David Soto. Después de casi dos semanas, la situación no ha cambiado. El central ourensano continúa en las filas del conjunto picheleiro, pero desde el club no han comunicado nada sobre su continuidad.

Desconocimiento total

Un desconocimiento que ha ido en aumento, sobre todo en los últimos días, con la ausencia del defensa en el inicio de la pretemporada blanquiazul. Tampoco disputó el primer choque de la preparación ante el Deportivo en el Vero Boquete. La realidad es que Soto cuenta con el permiso del club para ausentarse mientras se clarifica su futuro.

David Soto, con la camiseta de la SD Compostela. / SDC

Por su parte, la SD Compostela sigue sopesando la continuidad del central, que cuenta con 116 partidos con la camiseta picheleira. El canterano del RC Celta fue una pieza fundamental en el último ascenso del Compos (2019/20), disputando 2.552 minutos en 29 partidos, todos ellos como titular. La campaña pasada volvió a ser un fijo para sus entrenadores, completando más de 2.700 minutos en 35 encuentros. Pero después de cuatro temporadas repartidas en dos etapas diferentes, el futuro de David Soto parece alejarse de la capital gallega.

Ante la posibilidad de perder a un baluarte defensivo como lo es el ourensano, el Compos ya se ha movido en el mercado. En primer lugar, la esedé aseguró la incorporación de Damián Noya, polivalencia y juventud picheleira al servicio del equipo. Caso similar al de Diego Rodríguez, ya que ambos pueden actuar tanto de central como de lateral.

La baja de Soto, futbolista de 31 años con experiencia en Segunda División B y Segunda RFEF, supondría una pérdida de veteranía y galones. Hecho tenido en cuenta por un Compos que se movió con rapidez para ampliar el contrato de Pablo Crespo por una campaña más. Del mismo modo que incorporó a ‘Quico’, contrastado central de 33 años procedente de la Peña Deportiva de Segunda Federación.

Se desconoce si David Soto seguirá en la SD Compostela, pero, ante esta gran incógnita, el club se ha cubierto las espaldas. La renovación de un peso pesado, la incorporación de jóvenes polivalentes y el fichaje de un veterano con nivel: las medidas de la esedé para ‘sustituir’ a Soto.

Nuevo amistoso

La plantilla no es lo único que está intentando cerrar con agilidad el club santiagués. La confección de la pretemporada continúa en fase de gestación y durante esta semana se ha conocido una nueva fecha. Este sábado 2 de agosto (19.30 horas) el Compos visitará al Cidade de Ribeira (Preferente) en A Fieiteira.

El partido, correspondiente al Trofeo das Festas de Verán, supondrá el segundo choque de la pretemporada picheleira. En el primer duelo del verano, el Compos se enfrentó al Dépor en San Lázaro en un encuentro que terminó 0-5 a favor de los herculinos.

Un partido que dejó pocas conclusiones deportivas al tratarse de un partido sin rodaje, donde la gran noticia llegó desde las gradas. Más de 5.300 personas acudieron al choque, lo que evidencia el apoyo del compostelanismo al equipo en esta nueva temporada.

Este apoyo también se ha trasladado a la campaña de abonados, 100% picheleiro, que ya cuenta con 1.140 socios en apenas unas semanas. La campaña se encuentra en la 3ª fase, que permite renovaciones y nuevas altas. Aquellos interesados en abonarse pueden tramitar su solicitud en la oficina del club, en la tienda oficial y en la página web.