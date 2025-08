El extraordinario caso de Zidi Yu, la china de 12 años que nada 15 kilómetros diarios y deslumbra al mundo

Zidi Yu (Hebei, China. 2012) es la excepción a la norma. En todos los sentidos. La nadadora china se ha convertido en la medallista mundial más joven con 12 años tras conseguir un bronce en relevo de 4x200 libres a pesar de que el reglamento de World Aquatics solo permite la participación de atletas a partir de 14. Su inscripción fue posible gracias a la letra pequeña de dicha normativa en la que se especifica que ese criterio puede obviarse si las marcas del atleta son suficientemente competitivas. Las de Zidi lo son y están ampliamente por encima de las mínimas mundiales requeridas. Ha quedado claro en Singapur.

Lleva media vida en el agua, que se dice pronto, pero con apenas seis años de entrenamiento en la piscina ya supera por más de 10 segundos de media a las mejores nadadoras de su edad. En mayo de este año, esa superioridad le valió un billete para los Campeonatos Nacionales chinos en los que empezó su meteórico ascenso a la primera línea. Allí, registró tiempos inéditos en varias disciplinas para atletas de su edad y que perfectamente podían competir con los mejores nadadores del momento.

En los 200 metros combinados individuales, por ejemplo, logró una marca de 2:10.63, no solo más rápido que cualquier nadadora de su edad en la historia, sino también uno de los mejores tiempos del mundo en lo que va de año. Y en los 200 metros mariposa terminó con un crono de 2:06.83, pudiendo haberle valido, sin ir más lejos, un cuarto puesto en dicha disciplina en los Juegos Olímpicos de París 2024.

"La pequeña niña de acero"

Esta semana, en solamente seis chapuzones en la gran piscina del Singapour Sports Hub, en el marco de la celebración del Mundial, sus actuaciones han dejado cifras que son particularmente brillantes para una preadolescente, apodada en China "la pequeña niña de acero", que descubrió la natación por casualidad, buscando refrescarse durante un verano. Según recoge la agencia oficial de noticias china Xinhua, Zidi comenzó a nadar a los 6 años en un parque acuático. "Un día mientras me bañaba, un entrenador se me acercó y me preguntó si quería nadar más rápido". Desde entonces no ha dejado de hacer historia.

Entre el miércoles y el jueves alcanzó la final de 200 m mariposa, antes de terminar cuarta, muy cerca de superestrellas mundiales como la canadiense Summer McIntosh o la estadounidense Regan Smith. Y este jueves se colgó la primera de sus medallas por haber participado en las fases preliminares del relevo de 4x200 libre, final en la que China terminó tercera. Nunca nadie había nadado tan rápido siendo tan joven y World Aquatics se ha visto obligado a crear una nueva categoría para alistar sus méritos bajo la etiqueta de "12 años o menos". Este domingo, Zidi buscará alcanzar su tercera final en Singapur en los 400 estilos para seguir la estela de otras estrellas adolescentes de la natación.

La nadadora china Zidi Yu. / Lapeyre Antoine/ABACA / REUTERS

Morfología especial

Más allá de su talento natural y unas virtudes antropomórficas perfectas para deslizarse en el agua, el entrenamiento al que se somete diariamente la nadadora también ha dado mucho que hablar. Según publicó 'The New York Times' con informaciones extraídas de documentos de la Oficina Provincial de Deportes de Hebei, Zidi Yu nada 15 kilómetros diarios, tiene una estricta rutina de entrenamiento y lleva dos años pasando al menos dos horas al día en una cámara de hipoxia que simula estar a 2.000 metros para recuperarse mucho más rápido del esfuerzo. Sin duda, está llamada a ser uno de los nombres más célebres del panorama de la natación actual y, quizá, futura. Algo que deberá verse cuando siga desarrollándose, pues su morfología cambiará pues se espera que crezca todavía unos 10cm más.

Sin embargo, su caso ha generado admiración y preocupación a partes iguales porque no deja de ser una niña de 12 años nadando frente a 5.000 espectadores sometida a entrenamientos excesivamente exigentes para su edad con la controversia de cómo puede afectar la exigencia de la alta competición a su desarrollo físico y psicológico.

Revisar el reglamento

Dada la gran repercusión mediática, la federación internacional de natación declaró su intención de revisar en el futuro el reglamento respecto a la edad mínima de participación en sus pruebas. "Vamos a examinar la situación y valorar si debemos ir más lejos o si estamos cómodos con nuestra posición actual", declaró el director general de World Aquatics, Brent Nowicki, durante un punto con la prensa organizado el miércoles con varios medios. "No creía que tendría que responder a esta pregunta un día. Nuestros criterios mínimos son tan estrictos que no pensaba que una niña de 12 años los alcanzaría", analizó.

La natación, junto a la gimnasia, es uno de los deportes en los que se han dado más casos de precocidad, especialmente protagonizados por niñas. Precisamente la actual reina de la piscina, la australiana Summer McIntosh -con quien compite directamente Zidi Yu- participó en varias finales olímpicas en Tokio 2020, cuando tenía 14 años.

McIntosh, actual plusmarquista en varias distancias y ganadora de varios oros olímpicos, sucedió en el trono de la natación femenina a la norteamericana Katie Ledecky, considerada una de las mejores nadadoras de la historia y que debutó en Londres 2012 con 15 años, colgándose el oro olímpico en los 800 metros libres.

