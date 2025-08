Jesús Miguéns: «Unindo Camiños nació como un compromiso personal con el deporte y la educación»

El Torneo Internacional de Fútbol Juvenil Masculino y Sénior Femenino Unindo Camiños se celebra en el campo municipal de Santa Isabel los dos próximos fines de semana, 9-10 y 16-17 de agosto, organizado por el Sporting Santiago, cuyo presidente es Jesús Miguéns (Santiago, 1972). Está patrocinado por Turismo de Galicia, con la colaboración del Concello y la Universidad de Santiago, y las finales serán transmitidas por la TVG.

¿Qué afán lo movió a idear y organizar este torneo de exigente dedicación?

El amor por el fútbol base, por nuestra tierra y por la ciudad en que nací. Y también como reconocimiento a la gente que, como yo, han empezado desde muy abajo, y dedican una gran parte de su tiempo libre a compartirlo de manera altruista con los demás. A nivel deportivo, siempre he creído que los chicos y chicas que empiezan a practicar el fútbol necesitan algo más que partidos; necesitan experiencias vitales y sensoriales, referentes que les animen a superarse, y que les guíen a explorar diferentes vías. Unindo Camiños nació como un homenaje a todo eso, y también como un compromiso personal con el deporte y la educación.

¿Cuáles son las novedades de la segunda edición?

Tras el éxito de la primera, quisimos dar la relevancia que se merece a la sección femenina, de ahí que le otorguemos un fin de semana diferenciado y no solo una final como el año pasado. En el Sporting Santiago creemos firmemente en la igualdad para dar una visibilidad real al fútbol femenino. Otras novedades son la ampliación de equipos portugueses y de la cobertura de TVG, así como mejor atención al público, gracias al aumento de empresas colaboradoras.

Las chicas son menos marrulleras y juegan con menos picardía

Cierto. En el caso de las chicas se nota un fútbol más limpio, más centrado en el juego, con menos egos. No es que sean mejores ni peores, es que han llegado al fútbol de élite con menos contaminación mediática. La clave está en el contexto.

¿Qué clubes tiene en cartera para el futuro?

Si seguimos contando con el inestimable apoyo de la Axencia Galega de Turismo, ya hemos hecho contactos positivos con el Liverpool, Bayer Múnich, F.C. Barcelona o Real Madrid. No obstante, creo que lo importante es que el torneo despierte interés año a año, y se gane el respeto por cómo se organiza y desarrolla.

Usted es crítico con la captación de cantera, en tanto que prima el dinero que dejan los niños. ¿Es algo irremediable?

Creo con firmeza que la base del fútbol tiene que ser plenamente formativa, no económica. Cuando una escuela quiere medirse por lo que factura y no por lo que forma, algo está mal. Mi crítica no es al hecho de cobrar, ya que sostener el funcionamiento de un club a nivel económico es una tarea harto complicada; me refiero al hecho de olvidar que estamos para formar, para ilusionar, para tratar de no truncar ningún sueño. Desde la humildad, creo que la solución pasa por exigir ética, profesionalidad y compromiso real con las familias.

Como presidente del Sporting Santiago ha llegado a un acuerdo con el Victoria para gestionar las categorías inferiores de su club. ¿Con qué intención?

El Victoria lleva años gestionado de manera apropiada y satisfactoria todas sus categorías inferiores. Queremos fomentar más, si cabe, que los niños y niñas sigan un itinerario formativo coherente y ambicioso, además de procurar una mayor implicación de las instituciones. Santiago necesita un proyecto sólido, con identidad, que no esté fragmentado por egos ni intereses. Este acuerdo busca eso: unidad, formación y visión colectiva.

En su opinión, ¿qué valores o paralelismo le encuentra al Camino de Santiago con el deporte en general y el fútbol juvenil en particular?

El Camino nos enseña que sin esfuerzo, sin constancia, sin humildad, sin espíritu de superación y sin respeto por el que camina a tu lado, no se llega a la meta. El deporte, y en especial el fútbol base, cuando se vive con valores, representa exactamente lo mismo. Por eso el torneo se llama Unindo Camiños, porque cada equipo llega a través de un camino, y en Santiago convergen todos.