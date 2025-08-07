La cantera se abre paso en el Compos

La SD Compostela inició la pretemporada con destacada presencia de canteranos picheleiros -diez jugadores presentes en el primer entrenamiento-, que trabajan en dinámica de primer equipo en estas semanas iniciales. Secho Martínez, entrenador blanquiazul, no ha dudado en dar la oportunidad a los jóvenes que están destacando en el juvenil y en el filial compostelano.

En los dos amistosos disputados, ante Deportivo y Cidade de Ribera, el técnico dio entrada a once futbolistas de la cantera de la esedé. En el estreno ante los herculinos, los juveniles Josecho y Lucas Fariña gozaron de sus primeros minutos con la camiseta del primer equipo, al igual que los futbolistas del Sigüeiro Iago Castro, Eloy Rivas, Lucas Besada y Thiago. Por su parte, Óscar Remuiñán, jugador del filial, volvió a jugar con el Compos, después de haber debutado en la temporada 2021/22.

Ante el Ribeira, la influencia de los canteranos fue más patente si cabe. El lateral Eloy Rivas, de 21 años, formó parte del once titular de la esedé y completó los 90 minutos. Además, Secho hizo debutar a cuatro futbolistas más. El jugador del filial Borja Juste y los juveniles Yerai Vázquez, Marcos y Sergio Santos vivieron un día para el recuerdo. Sobre todo este último, ya que consiguió anotar el gol de la victoria santiaguesa. Nacido en 2008, Santos debutaba con la entidad picheleira tras disputar la última temporada en el juvenil del Conxo, con el que anotó 8 goles en Liga Nacional. Anteriormente, el joven futbolista se formó en las categorías inferiores del Bergantiños CF.

Sergio Santos conduce el balón ante un defensor. / Nacho Castaño

La promoción de estos futbolistas evidencia la clara apuesta del técnico sonense, así como el nivel y la calidad de la cantera del Compos. A medida que se avanza en la pretemporada, Secho continúa realizando probaturas y gestionando la plantilla con el objetivo de llegar en la mejor forma posible al inicio de la competición. Veremos qué papel juega la cantera en el devenir de la temporada del Compos.

La tercera prueba

Antes de dar comienzo la liga, el Compostela ha de enfrentarse a varios compromisos amigables. El próximo, este próximo sábado 9 de agosto en O Viso (Arzúa) ante el Deportivo Fabril a las 11.30 horas.

Después de caer ante el primer equipo del conjunto coruñés en el primer compromiso de la pretemporada, la esedé se medirá a su filial en el tercer test para los de Secho. El equipo dirigido por Manuel Pablo, que competirá esta campaña en Segunda RFEF, también afronta su tercer compromiso estival tras medirse a Arenteiro (Primera Federación) y al Racing de Ferrol (Primera Federación).

Fabril y Compos se midieron en dos ocasiones durante la temporada pasada, saldándose la contienda con dos derrotas para el bando compostelano: 2-0 y 0-3. El filial deportivista fue el rival de la esedé en el VIII Memorial Antonio Bermúdez, el cual acabó venciendo el Compostela por un resultado de 3-0. Una buena oportunidad para el conjunto picheleiro de ajustar a todas las nuevas piezas del puzle y de dar minutos a una cantera que cada día va a más, ante un rival de mucho nivel.

Cinco compromisos más

Tras superar la prueba ante el Fabril, la SD Compostela afrontará un total de cinco partidos más durante el mes de agosto, antes de dar comienzo al campeonato de liga en el primer fin de semana de septiembre.

El miércoles 13 a las 18.00 horas, el Coruxo se enfrentará al equipo de la capital gallega en un encuentro que se disputará en Portonovo. Un partido especial para Roque, nuevo fichaje del conjunto vigués que disputó 117 partidos con la camiseta blanquiazul. Para el sábado 16 del mes, el conjunto picheleiro viaja hasta Vilalba para enfrentarse al CD Lugo de Primera Federación (19.00 horas).

Imagen del amistoso entre el Compostela y Deportivo. / Antonio Hernández

En la semana del 18 al 24 de agosto, los santiagueses volverán a afrontar dos partidos. El primero de ellos ante el Noia, rival del Compos en Tercera RFEF, el miércoles 20 a las 20.00 horas en el Julio Mato. Cuatro días después (20.00 horas), la esedé regresará al Vero Boquete para recibir a la SD Sarriana en el IX Memorial Antonio Bermúdez.

Por último, el Compos afrontará un último amistoso ante el CD Lalín, del cual se desconoce la fecha y hora. También se medirá al Celta de Vigo en un encuentro amigable, que se disputará durante un parón de selecciones.