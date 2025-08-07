España mejora su imagen ante la República Checa

La selección española masculina de baloncesto ha ganado este jueves por 87-73 a la de República Checa en su segundo encuentro de preparación para el Eurobasket 2025, con papel clave del joven base Mario Saint-Supéry y mejorando las sensaciones de su anterior partido, saldado con derrota ante Portugal.

En el Palacio de Deportes José María Martín Carpena, los pupilos de Sergio Scariolo zanjaron su participación en el Torneo Ciudad de Málaga contra un rival que dos días antes también había perdido en la primera jornada, en su caso ante la España B que sirve de filial a 'La Familia'.

Pese a ello, Chequia había mostrado varias virtudes y en esta segunda jornada volvió a incordiar desde el principio con su acierto en triples. Tardó un poco en carburar España, cuya cuenta anotadora inauguró Juancho Hernangómez y prolongó Darío Brizuela, éste último bastante motivado.

Nueve arriba al descanso

No obstante, al escolta del FC Barcelona y exjugador del Unicaja le robó protagonismo otro ex del equipo malagueño, un Mario Saint-Supéry que hace semanas sustituyó al ausente Lorenzo Brown y que lucha fuerte por lograr un sitio en la lista definitiva de Scariolo para el Eurobasket.

Otro que opta a ser base de 'La Familia' durante el torneo europeo es Sergio de Larrea, que en el primer periodo de este duelo ante la República Checa destacó junto a Saint-Supéry y Brizuela para neutralizar la diferencia en el marcador (7-16) e incluso cerrar el minuto 10 por delante (17-16), con dos tiros libres de un Yankuba Sima que también está de 'casting'.

Aunque Martin Kriz y Jaromir Bohacik mantuvieron cerca a la selección visitante, España dio un estirón (36-27) después de un triple esquinado de Josep Puerto, más puntos de Brizuela y un mate de Willy Hernangómez. Además, la eficacia en los tiros libres permitió a los pupilos de Scariolo marcharse al descanso con una jugosa renta de 40-31.

Brizuela, líder

Al regreso de vestuarios, Brizuela y Bohacik siguieron liderando a cada equipo de cara al aro contrario, en una alternancia de canastas que valía a España para conservar su decena de ventaja. Un triple de Tomas Kyzlink situó a los pupilos de Diego Ocampo a tres puntos (60-57), si bien fue un espejismo porque 'La Familia' lidió bien con esa presión.

La aportación de Xabi López-Arostegui y un oportuno triple de Saint-Supéry devolvieron la comodidad en el marcador (71-59) a una España que empezó el cuarto periodo con triple frontal de Puerto y con un acertado lanzamiento a tablero del mismo López-Arostegui. Para colmo de Chequia, poco después Jan Zidek fue eliminado al hacer su quinta falta personal.

Sin sustos en los minutos finales, 'La Familia' dosificó a los Jaime Pradilla, Joel Parra, Santi Yusta y compañía, y selló el primer triunfo de su gira 'Imperium Nostrum'. Por su parte, Chequia encajó otro revés en Málaga solo dos días después de caer ante una España B que carbura de lo lujo para esta idea de la Federación Española de Baloncesto.