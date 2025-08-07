La pretemporada del Obradoiro arrancará el 18 de agosto

El Monbus Obradoiro ha anunciado el inicio de su pretemporada, que se producirá el 18 de agosto, día en el que comenzarán los entrenamientos del conjunto picheleiro. Por ello, se espera que tanto Diego Epifanio como los jugadores empiecen a llegar para la semana, instalándose en la capital gallega e iniciando los reconocimientos médicos el 14 de agosto.

En cuanto a los partidos, el primer duelo que afrontará el Obradoiro será el ya anunciado ante el Leyma Coruña en el Torneo San Roque, el 29 de agosto, a las 20.30 horas, en Vilagarcía de Arousa. La siguiente prueba será el 1 de septiembre frente al FC Oporto, partido ya clásico para los picheleiros, que se disputará en Sar y sobre el que se está valorando si jugarlo a puerta cerrada o no, ya que estará enfocado como un entrenamiento y se podría detener el choque para hacer ajustes.

Poco después, llegará la Copa Galicia en el mismo fin de semana del choque con la escuadra lusa, que todavía debe definir sus emparejamientos.

Pero la gira de amistosos picheleira no termina ahí, puesto que los compostelanos viajarán a Oviedo para disputar el sábado 13 un encuentro contra el equipo ovetense. Poco después, el martes 16 de septiembre, el Obra se medirá al Zamora en Ponferrada. A mayores, para cerrar la pretemporada, está prevista la organización de un partido de presentación en Santiago, encuentro para el que falta tanto la fecha como el rival, aunque se espera que se dispute durante el fin de semana del 19 de septiembre.

Por otro lado, el club trabaja en la organización de un entrenamiento a puertas abiertas el día 9 de septiembre, para que la afición se reencuentre con el equipo y pueda conocer a sus nuevos integrantes. La fecha puede sufrir cambios, por lo que el club anunciará el día y hora exactos por sus canales oficiales.