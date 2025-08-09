Los socios del Barça se alejan del Gamper: "Tienen que sacar dinero de debajo de las piedras"

Desde que en 1966 el entonces presidente del FC Barcelona Enric Llaudet instaurara la tradición de presentar al equipo culé a la afición cara a la nueva temporada con un partido amistoso ha llovido mucho. Tanto, que el Trofeo Joan Gamper, tal y como se apodó entonces en honor al fundador del club, ha pasado por numerosas etapas, algunas más gloriosas que otras, hasta llegar al día de hoy. Este año, la necesidad de cambiar de sede a última hora por la falta de permisos municipales en el Spotify Camp Nou y los precios prohibitivos que ha propuesto el club para conseguir rentabilizarlo, han provocado un fuerte sentimiento de decepción en la afición.

A pesar de que en un primer momento la directiva anunció que el Gamper se jugaría en el Spotify Camp Nou, 23 días después tuvo que recular y reconocer que finalmente no sería posible por la falta de permisos municipales. La esperada inauguración del nuevo estadio culé debió posponerse hasta nuevo aviso ante la falta de la licencia de permiso de primera ocupación. Este hecho, sumado al limitado aforo de tan solo 6.000 localidades del Johan Cruyff, donde finalmente se disputará el amistoso de este domingo ante el Como, causaron un fuerte sentimiento de desilusión en la afición.

"Cada vez más, el Barça piensa en el cliente ocasional que se deja 150 euros en una entrada, otros 150 por una camiseta y 50 en el 'tour experience'. El socio cada vez molesta más porque no sale rentable"

"Jugar en el Spotify Camp Nou cada vez más parece una quimera. Las obras se están alargando demasiado. Anunciar a bombo y platillo que volveremos y después recoger cable es una decepción evidente", destaca el presidente de la Penya Almogàvers, Albert Yarza. "Hay dejadez por parte del club con el Gamper", agrega. "Cuando los Almogàvers éramos pequeños, el Gamper era la toma de contacto con los fichajes y la presentación del equipo, nos daba la oportunidad de ver por primera vez las sensaciones que transmitía el equipo. Había precios muy populares que permitían a los no abonados vivir esa experiencia. Ahora hay que pagar precios astronómicos. El fútbol moderno ha hecho que el Barça deba dinero y tenga que sacarlo de debajo de las piedras. El Gamper, jugado en el Spotify Camp Nou, estaría pensado solamente para turistas y cada vez más el Barça piensa en el cliente ocasional que se deja 150 euros en una entrada, otros 150 por una camiseta y 50 en el tour experience. El socio cada vez molesta más porque no sale rentable al club", aesegura el presidente penyista.

Precios desorbitados

La pasada semana, el club puso a la venta las 6.000 localidades de las que dispone el Estadi Johan Cruyff con precios que oscilaban entre los 138 y 196 euros dependiendo de la ubicación del asiento. Las más económicas se acabaron rápido, pero la directiva ofrecía también paquetes VIP para los más exigentes con asientos de entre 500 y 600 euros en el palco presidencial. Unas localidades exclusivas que hasta ahora jamás se habían puesto a la venta. Sin embargo, y a pesar de que los socios disponían de un descuento del 50% en los precios, han sido muy críticos con la mercantilización del trofeo.

"Nosotros creemos que eso es un error, entendemos que haya que sacar dinero pero no a costa del socio. No podemos sentir que el club nos menosprecia y cada vez esa sensación es mayor. El Barça debería ser capaz de generar ingresos, pero permitiendo que el socio se sienta participe del club", señala Yarza.

Seguimiento por las redes

Bernat coincide con él en el sentimiento de desilusión. Él ahora tiene 32 años y recuerda con cariño cuando de más pequeño iba al campo para ver por primera vez a los fichajes de cada temporada. "Ya no es tan impresionante porque con las redes sociales ya los tienes vistos, sabes cuando entrenan y se ha perdido un poco esa emoción. Se ha convertido en un partido de pretemporada más pero con un coste altísimo para el aficionado. Da igual donde se juegue, en qué estadio. No hubiera ido igualmente aunque hubiera sido en el Camp Nou porque no pagaría tanto dinero por un partido de pretemporada que cae en unas fechas terribles. Todo se puede seguir por las redes realmente, ya te puedes sentir parte del equipo, ver su día a día desde tu móvil, no hace la misma ilusión que antes", opina el socio.

Por otro lado, en las últimas cuatro ediciones, el trofeo ha contado con la participación del equipo femenino, pero este año, "una complicación de calendario" ha impedido que las jugadoras del Barça disputen su amistoso de inicio de temporada. "Nunca ha habido tradición de femenino. Fue una buena iniciativa iniciar esta tradición y es una lástima que este año no haya. Es extraño cuanto menos", añade el socio.

