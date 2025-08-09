Las ‘nuevas caras’ llegan a un Obradoiro de 3.800 abonados

El Monbus Obradoiro se acerca al inicio de su pretemporada y, con ello, comienzan a llegar los primeros jugadores y una actualización en la cifra de abonados, superando ya los 3.800.

En la capital gallega ya se ha podido ver algún vehículo del Obradoiro rodando por las carreteras de la ciudad e incluso a alguno de los jugadores. El conjunto compostelano publicaba en sus redes sociales que Yunio Barrueta ya visitó Sar y que Aitor Etxeguren también había recalado en la capital gallega. Además, también se ha podido ver a Sergi Quintela en Santiago.

Para la próxima semana deberían de estar todos los jugadores en Compostela, salvo aquellos con compromisos con sus selecciones o algún caso especial que pueda surgir, para completar los reconocimientos médicos que se irán desarrollando a partir del 14 de agosto. Los entrenamientos comenzarán el 18 del mismo mes.

Los jugadores que están en la gira preparatoria para el Eurobasket con sus selecciones son Diogo Brito, con Portugal, y Olle Lundqvist con Suecia. Su incorporación a los entrenamientos del Obradoiro dependerá de cuanto avancen en el torneo continental.

Por otro lado, falta por anunciar el alapívot titular que llegue a Santiago. A priori, debería ser un jugador con mayor rango de tiro que el resto de piezas que componen el juego interior picheleiro. Además, debe resolverse la situación de Victory Onuetu, quien ha demandado un mayor protagonismo pese a no haber demostrado su valía en la categoría todavía. Podría salir rumbo a Estados Unidos o cedido a otro equipo.

Dorsales provisionales

En la web del Obradoiro ya figuran los dorsales de los jugadores, pero a falta de una incorporación se consideran provisionales. Por el momento son los siguientes: Felipe Dos Anjos 7, Goran Huskic 8, Léo Westermann 9, Alonso Grela 10, Aitor Etxeguren 16, Yunio Barrueta 23, Diogo Brito 24, Sergi Quintela 25, Alex Barcello 28, Olle Lundqvist 29 y Álex Galán 57.

Los hombres que ya formaron parte del Obra que cambirían su dorsal de confirmarse los publicados son Galán, que pasaría del 8 al 57, y Grela, que lució el 18 y el 23, que se vestiría con el 10.