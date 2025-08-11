Calendario de laLiga 2025-26: Clásicos, derbis…

LaLiga EA Sports arranca este fin de semana con la disputa de los 10 partidos correspondientes a la primera jornada. Un año más, el balón echará a rodar en pleno mes de agosto en los estadios de toda España, y no se detendrá hasta el próximo mes de mayo, cuando se dispute la ronda 38 y última de la competición.

El calendario se sorteó a principios del pasado mes de julio, quedando definidas las fechas aproximadas para todos los partidos. A partir de ahí, LaLiga irá sacando progresivamente los horarios concretos de cada jornada, definiendo día y hora exacta para cada partido dentro del fin de semana que corresponde a cada uno.

Así las cosas, por el momento están definidos los horarios de las tres primeras jornadas. En la primera de ellas, el Girona-Rayo Vallecano abrirá la contienda este viernes 15 de agosto (19 horas). Por su parte, el vigente campeón, el FC Barcelona, debutará el sábado 16 (19.30 horas) visitando al Mallorca en la isla. Por su parte, entre el resto de aspirantes, el Atlético visitará Cornellà para medirse al Espanyol el domingo 17 (21.30 horas) y el Real Madrid esperará al martes 19 para recibir a Osasuna, siendo el último en comenzar al campeonato, debido a la cercanía de fechas con su disputa del Mundial de Clubes, en el que llegó a semifinales. Estos son los emparejamientos y los horarios de la jornada que abre la competición.

En la segunda fecha del campeonato, los tres grandes favoritos para alzarse con el título jugarán con los tres conjuntos recién ascendidos. En primer lugar, el balón llegará al Estadio Metropolitano de Madrid, con la disputa del Atlético - Elche, el sábado 23 del octavo mes del año (19.30 horas). Por su parte, su vecino local, el Real Madrid, visitará al Real Oviedo (domingo 24, 21.30 horas) y el Barcelona, aún sin poder estrenar el Camp Nou tras sus obras, rendirá visita al Levante (sábado 23, 21.30 horas).

De cara a la tercera jornada, aún con horarios veraniegos y atípicos, el Atlético de Madrid visitará Mendizorroza para medirse al Alavés, en un partido que se jugará el sábado 30 a las 17 horas. El Real Madrid, por su parte, jugará su segundo partido en el Bernabéu recibiendo a un Mallorca que ha tenido mala suerte con los rivales al inicio del torneo (sábado 30, 21.30 horas). Y el vigente campeón cerrará la jornada el domingo 31 a las 21.30 horas, visitando al Rayo Vallecano y cerrando un tríptico de encuentros a domicilio, necesario para acabar las obras que permitan estrenar su remodelado estadio en plenas condiciones.

El resto de jornadas aún no tienen fecha fija, pero sí podemos intuir cuándo se jugarán algunos de los partidos más importantes del campeonato, como los Clásicos entre Real Madrid y Barcelona, o los derbis más calientes de la temporada, como el madrileño (Real Madrid-Atlético), el sevillano (Betis-Sevilla), el vasco (Athletic-Real Sociedad), el valenciano (Valencia-Levante), el barcelonés (Barcelona-Espanyol), etc.

En estas fechas se disputarán los partidos más esperados de la temporada, es decir, los Clásicos entre los dos equipos más laureados del fútbol nacional:

Real Madrid - Barcelona: jornada 10, 26 de octubre Barcelona - Real Madrid: jornada 35, 10 de mayo

Estas serán las principales fechas de los derbis de LaLiga:

Atlético-R. Madrid: jornada 7, 28 de septiembre R. Sociedad-Athletic Club: jornada 11, 2 de noviembre Valencia-Levante: jornada 13, 23 de noviembre Sevilla-Betis: jornada 14, 30 noviembre Espanyol-Barça: jornada 18, 4 de enero Athletic Club-R. Sociedad: jornada 22, 1 de febrero Levante-Valencia: jornada 24, 15 de febrero Betis-Sevilla: jornada 26, 1 de marzo R. Madrid- Atlético: jornada 29, 22 de marzo Barça-Espanyol: jornada 31, 12 de abril

Y esta será la composición de la última jornada, la número 38, que terminará de definir los puestos de cada uno de los equipos de cara al final de temporada.

Alavés - Rayo Vallecano Celta - Sevilla Espanyol - Real Sociedad Getafe - Osasuna Girona - Elche Mallorca - Oviedo Betis - Levante Real Madrid - Athletic Valencia - Barcelona Villarreal - Atlético

Consulta aquí el calendario completo de LaLiga EA Sports.