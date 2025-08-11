FÚTBOL
Compostela y Coruxo cancelan su amistoso por la disputa de la Copa Federación
Los vigueses disputan este miércoles los cuartos de final del torneo ante el Arosa en A Lomba
Se esperaba que este miércoles 13 de agosto la SD Compostela disputase su cuarto compromiso de pretemporada ante el Coruxo FC, pero la disputa de la Copa Federación por parte del conjunto vigués ha obligado a cancelar el encuentro. El Coruxo disputa el mismo día los cuartos de final de la Fase autonómica de la Copa RFEF ante el Arosa SC en el Campo de A Lomba. Competición en la que destacó la esedé la temporada pasada, alcanzo la final y cayendo ante el Extremadura. Del mismo modo, su destacada actuación en la competición les valió el pase a la Copa del Rey, donde disputaron una ronda ante el Deportivo Alavés de Primera División.
Ante la imposibilidad de jugarse el duelo, el Compostela ya anunciado que llevarán a cabo un entrenamiento en San Lázaro II. De esta forma, el siguiente compromiso para los de Secho queda fijado para este próximo fin de semana. Compos y CD Lugo se verán las caras en un partido amistoso que tendrá lugar el sábado 16 a las 19.00 horas en Vilalba.
El choque ante los lucenses supondrá la cuarta prueba de pretemporada tras los partidos ante Deportivo, Cidade de Ribeira y Fabril. El conjunto blanquiazul continúa trabajando en su puesta a punto de cara al inicio de la competición en el próximo mes de septiembre. Secho Martínez sigue con las probaturas de cara a preparar al equipo de la mejor forma posible, con el objetivo de encajar todas las piezas de un puzle nuevo.
