Las Palmas tira de épica para superar al Celta en la final del Torneo Unindo Camiños

La UD Las Palmas se proclamó campeón de la segunda edición del Torneo Juvenil Unindo Camiños, que tuvo lugar en el Campo Municipal Santa Isabel durante este fin de semana, tras superar al Celta en los penaltis. Los canarios tiraron de épica y empataron la final (1-1) sobre la hora para forzar unos penaltis donde acertaron más que los vigueses.

La modalidad masculina del torneo, organizado por el Sporting Santiago, aglutinó durante los últimos dos días el mejor talento juvenil del panorama nacional futbolístico en la ciudad compostelana. El torneo, que tiene como objetivo promocionar el deporte y el Camino de Santiago, contó con la presencia de grandes clubes como el Atlético de Madrid, Celta de Vigo, UD Las Palmas, Deportivo de La Coruña o SD Compostela.

Jornada del sábado

La competición constó de dos grupos de cinco equipos donde los dos mejores clasificados accedían a las semifinales. En el grupo A, disputado en la mañana del sábado, Atlético de Madrid y Deportivo hacían valer su condición de favoritos y ocupaban los dos primeros puestos para asegurar su presencia en las eliminatorias del domingo.

Por su parte, la SD Compostela dejaba pasar una oportunidad de oro tras competir de tú a tú ante los dos grandes favoritos. Después de empatar frente a colchoneros y herculinos, el juvenil de la esedé vencía al Arosa por 1-0 gracias a un gol de Martiño, por lo que llegaban al último compromiso dependiendo de sí mismos. El Pontevedra acabó con las esperanzas picheleiras y un tanto de Nico Alonso privó a los locales pasar a la siguiente ronda.

n jugador del Atlético conduce el balón ante el Compos. / Cata Fraga

En el grupo B, Celta y Las Palmas sufrían más de lo esperado, pero terminaron clasificando a las semifinales. Los celestes ocuparon el primer puesto del grupo después de caer ante el Val Miñor. Mientras que los canarios empataban ante Atlético Coruña Montañeros, Val Miñor y el propio Celta.

Fase final

La fase final de la competición tuvo lugar este domingo desde las 10.30 horas. Dépor, primer lugar del grupo A, y Las Palmas, segundo en el B, se enfrentaron con vistas a la gran final. El tanto inicial de Dani para los coruñeses no evitó la victoria de una UD Las Palmas que remontó el encuentro gracias a los goles de Aarón Berrier y Aimar Domínguez.

En el otro lado del cuadro, Celta, primero del grupo B, se midió a Atlético de Madrid, segundo del A. Madrileños y vigueses firmaron el partido más destacado de todo el torneo en un auténtico festín de goles. El cuadro celeste entró con fuerza al partido, sorprendiendo a los atléticos con dos goles. Jorge Otero y Ángel Davila aprovecharon la superioridad inicial del Celta para poner el 2-0 en el marcador. La reacción del Atleti fue inmejorable. Los tantos de Óscar Parejo y Guillermo Trujiniano igualaron la segunda semifinal.

Como si de un combate de boxeo se tratase, ambos equipos resistieron los golpes rivales en un partido que se convirtió en un vendaval ofensivo. De nuevo, el Celta tomó la delantera. Chamadoira puso el 3-2, acercando a los vigueses a la final. Pero Álvaro Sanjuán tenía otro plan para este partidazo. El tanto del juvenil colchonero igualó la contienda y forzó la definición por penaltis.

En la tanda, los vigueses estuvieron más acertados y con un resultado final de 5-4 sellaron su pase a la siguiente ronda.

Igualdad máxima

Cosas del destino, Celta y Las Palmas reeditaban el partido que abrió el grupo B y que terminó 0-0 con una igualdad máxima. Misma igualdad que se pudo observar desde el minuto uno de la final.

La final, que constó de dos tiempos de 35 minutos con un descanso de 10, comenzó con mucha intensidad entre dos equipos de gran nivel. El Celta fue el primero en golpear. Jorge Pérez abría la lata de la final con un gran gol para el equipo celeste.

Capitanes de UD Las Palmas y RC Celta junto al trío arbitral, antes de la final. / Sporting Santiago

Las Palmas optó por presionar y arriesgar en busca del empate, lo que animó el partido. El respeto era máximo y las ocasiones se sucedían para ambos lados. Cuando el Celta acariciaba el título y a falta de segundos para el pitido final, los canarios rompieron por banda derecha, encontrando un resquicio en el área viguesa. De esta forma, Álvaro Artiles aprovechó un gran envío al segundo palo para hacer el empate a placer. Como había ocurrido en semifinales, el Celta volvía a conceder en los últimos minutos y afrontaba los penaltis.

La fortuna no sonrió a los juveniles celestes que fallaron en la definición, algo que no hizo su rival. Con un pleno de aciertos, Las Palmas se llevó la tanda y, del mismo modo, el torneo.

Para el próximo fin de semana, los días 16 y 17 de agosto, tendrá lugar la modalidad femenina del Torneo Unindo Camiños. Esta edición cuenta con la presencia de grandes entidades nacionales e internacionales, así como el Deportivo, Vitoria de Guimaraes, Sporting de Braga o Famalicao.