El Negreira sella medio billete para la final de la Supercopa Galicia

Ya conocemos los resultados de la ida de las semifinales de la tercera edición de la Supercopa Galicia. La SD Negreira dio un golpe sobre la mesa después de superar por 0-3 al CD Velle en tierras ourensanas.

En fechas más propias de pretemporada, Velle y Negreira se midieron en el Campo da Aira de Ourense en un encuentro marcado por el calor. Los nicrarienses fueron superiores desde bien iniciado el partido, reflejando su dominio en el marcador. Antes de que se cumpliese la primera media hora, los visitantes ya mandaban 0-2, gracias a un doblete de Gonzalo Suárez. A pesar de la ventaja, el Negreira no se relajó y buscó aumentar la renta antes del entretiempo. De esta manera, Javier López hizo el tercero en el minuto 43, dejando el partido sentenciado con una parte por jugar.

El segundo tiempo estuvo marcado por la relajación y el conformismo, propios de pretemporada. Y los visitantes terminaron sellando una importante victoria que les acerca (y mucho) a la final de la Supercopa Galicia.

En el otro lado del cuadro, el campeón de la Copa Deputación de Lugo, la SD Chantada, y el vencedor de la Copa Deputación de Pontevedra, el Cultural Areas, protagonizaron la ida de la segunda semifinal. El partido, disputado en O Sangoñedo, destacó por una imperante igualdad que se reflejó en el resultado.

Los chantadinos comenzaron con más ritmo e intensidad el encuentro y se adelantaron en el marcador. Damián López abrió la lata y puso al frente a los locales antes de llegar a la primera media hora de duelo.

Después de la reanudación, el Cultural Areas dio vuelta a la dinámica del partido, apoderándose de la posesión y gozando de las mejores oportunidades. La insistencia visitante obtuvo sus frutos y gracias a los goles de Javi Vila y Javi Pazos remontaron el encuentro. La reacción de los locales no tardó en llegar y, tan solo cinco minutos después de conceder el 1-2, el Chantada empataba de la mano de Pablo Iglesias, dejando todo por decidir para la vuelta.

Durante el próximo fin de semana tendrá lugar la vuelta de las semifinales, que definirán a los finalistas de la tercera edición de la Supercopa. La eliminatoria final se desarrollará entre el 24 y el 31 de agosto.

Cabe recordar que el campeón de esta competición disputará la fase previa de la Copa del Rey, que se jugará a doble partido. En caso de vencer la ronda preliminar, el supercampeón gallego quedaría emparejado junto a un equipo de Primera División, como ocurrió en ediciones anteriores con San Tirso y Victoria de Coruña.