Epi 'regresa al pasado' y repite el cuerpo técnico del Burgos en el Obradoiro

Amplía su cuerpo técnico, siendo Fran Hernández y Alberto Codeso sus asistentes, los cuales ya le acompañaron en el equipo burgalés

Desde la izquierda, Epi, Codeso y Hernández

Desde la izquierda, Epi, Codeso y Hernández / ACB

André Couce

André Couce

Santiago

El Monbus Obradoiro ya ha cerrado a todo el personal que formará parte del cuerpo técnico de Diego Epifanio de cara a la próxima temporada. El técnico burgalés 'se sube al DeLorean', trayendo consigo la renovación de Fran Hernández y la llegada de Alberto Codeso como entrenadores ayudantes, con los que ya compartió experiencia en el San Pablo Burgos.

A la ya conocida experiencia de Fran se une la sabiduría de Alberto, quien ha estado los tres últimos años de entrenador ayudante en el júnior-EBA del Real Madrid. Antes, ya coincidió con Epi en el San Pablo Burgos y trabajó en la cantera del Valencia Basket, además de haber sido ayudante en Bilbao Basket, Baskonia, Real Madrid y Fuenlabrada. Además, tanto Fran como Alberto coincidieron en el tiempo siendo asistentes de Epi en su etapa en Burgos, por lo que vuelve a reunirse aquel ‘tridente’ de entrenadores.

El cuerpo técnico se completa con profesionales que conocen muy bien la casa y que cuentan con una sólida capacitación en sus respectivas áreas. Rubén Vieira continuará como preparador físico y Álex Fernández seguirá como fisioterapeuta, acompañado este año por Adrián Ameneiro. Jesús Marque repetirá como doctor del equipo y Nico Vázquez como asistente del cuerpo técnico. Por su parte, Jordi Izquierdo se incorpora como delegado del equipo.

