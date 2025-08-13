Marta Domínguez se cuelga el bronce en los World Games de China

Del 7 al 12 de agosto, se ha celebrado en la ciudad de Chengdu (China) la prueba de squash en esta nueva edición de los World Games. La representación española, parte de la expedición del Comité Olímpico Español, la han formado Marta Domínguez, Cristina Gómez y Borja Golán (seleccionador). Domínguez ha conseguido el bronce al superar a Ho Tze Lok en la última jornada (12-10, 11-5, 11-2).

Los World Games son un evento polideportivo en el que participan deportes no olímpicos, y que se celebra cada cuatro años. Aunque el squash ya está dentro del programa olímpico de Los Ángeles 2028, aun en este ciclo participa en el citado evento. La cabeza de serie número uno, y a la postre oro, ha sido la japonesa Satomi Watanabe, número 6 del ranking PSA, y como número dos partía Ho Tze Lok, número 29 PSA, y rival por el bronce de Marta Domínguez.

La viguesa Marta Domínguez, medalla de bronce en los World Games. / RFES

En su camino hacia el tercer puesto, la viguesa avanzó hasta los cuartos de final sin demasiadas complicaciones, superando a la local Cheng y a la alemana Tycova por un resultado de 3-0. Ya entre las ocho mejores es cuando tuvo un 3-2 ante una jugadora a priori superior, Lee Ka Yi, ya que ocupa la plaza número 33 del mundo y contra quien Domínguez había perdido recientemente. En semifinales se midió ante la número uno del cuadro y, aunque la española cedió en tres juegos, esta compitió a un gran nivel.

Ya en la lucha por el bronce, Marta Domínguez ha tenido como rival a Ho Tze Lok, que partía como cabeza número dos del torneo por su posición en el ranking PSA. El encuentro arrancó muy parejo, llegando al tie break (12-10) en el primer juego, a partir de ahí, la de Vigo fue capaz de imponer su juego y dominar hasta conseguir el bronce en tres juegos (12-10, 11-5, 11-2).

Borja Golán, seleccionador nacional e icono del deporte santiagués, valoró muy positivamente la aventura en los World Games. «Estamos muy contentos con el día de hoy. Marta medalla de bronce, la primera para el squash español en un evento de este tipo. Ha ganado a jugadoras superiores en ránking. Muy felices por Marta y Cristina, que también lo dio todo», declaró el gallego.