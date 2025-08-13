El PSG se levanta del ataúd para ganar la Supercopa de Europa en los penaltis

En el minuto 85, el PSG lo tenía todo perdido, su ataúd preparado para ser cerrado. 0-2 en contra y un solo disparo, tímido, a portería hasta entonces. Parecía el campeón de Europa en la lona, tumbado por un Tottenham práctico que le había castigado a balón parado, aprovechando su mejor estado de forma. Pero el equipo de Luis Enrique supo sacar entonces su instinto de supervivencia a relucir para acabar la noche de Udine como supercampeón de Europa (2-2 y 4-3 en penaltis).

Dos secundarios, Kang-in Lee y Gonçalo Ramos, forzaron in extremis la tanda de penaltis de desempate, en ausencia de prórroga en esta competición veraniega. Una oportunidad inesperada unos minutos antes que el PSG no desperdició para ganar su primera Supercopa de Europa. Un duro golpe para un Tottenham que se quedó con cara de tonto, lamentando haber renunciado al ataque cuando ya paladeaba su segundo título en apenas cuatro meses.

Siete días de entrenamientos

El PSG, sobre el papel muy superior, tiene más mérito del que parece. Entre otras cosas, porque la voracidad de la industria del fútbol provocó que se presentara a la lucha por un título con apenas siete días de entrenamiento, sin un solo ensayo amistoso previo. No daba tiempo a más, tras haber jugado (y perdido) la final del Mundial de Clubs hace exactamente un mes. Enfrente, un rival que para entonces ya se había puesto en marcha tras haber descansado en junio. Es la aberración que el fútbol, en el nombre de la avaricia, ha aceptado sin rechistar. Incluidos los futbolistas.

El PSG ganó al Tottenham en los penaltis, en la Supercopa de Europa. / Antonio Calanni / AP

No se podía esperar, en fin, que el equipo de Luis Enrique fuera esa banda de 'hard rock' con la que conquistó Europa hace dos meses y medio. Tenía el PSG que desplegar su faceta más controladora ante un rival en construcción. Armado con cinco hombres atrás, con un solo delantero puro en el campo y un centro del campo más destructivo que creativo, el conjunto inglés expresaba a gritos que su plan era contragolpear... o el balón parado.

Dos goles a balón parado

Tras intentarlo con la primera opción, con un disparo de Richarlison repelido por el debutante Chevalier, el portero que ha animado a Luis Enrique a repudiar a Donnarumma, el Tottenham cantó línea con el plan b. Corría el minuto 39 cuando Van de ven adelantó a los londinenses, tras una falta botada por el portero Vicario que se enmarañó en rebote y en la que bien pudo haber falta de Palhinha a Marquinhos.

Nada más regresar del descanso, con los parisinos aturdidos, llegó el segundo tanto. Fue, de nuevo, a balón parado. Pedro Porro en la ejecución esta vez para una jugada limpia y trufada de errores de los de Luis Enrique. Cuti Romero cabeceó solo en el segundo palo y Chevalier se la tragó. Más de uno en París se acordó entonces del repudiado Donnarumma. Menos después de verle parando un penalti a Van de ven en la tanda.

Richarlison, tras la derrota del Tottenham contra el PSG. / Darko Bandic / AP

Kang-in Lee recorta distancias

El 0-2 sugería la necesidad de que Luis Enrique interviniera de inmediato, al menos para rearmar un centro del campo raro, con Zaire-Emery y Doué escoltando a Vitinha. No lo hizo hasta que se alcanzó la hora de partido, Fabián al campo por un Kvaratskhelia irreconocible. Cinco minutos después, el PSG recortó distancias, pero el tanto de Barcola fue anulado por un claro fuera de juego del español.

El Tottenham se encastilló y el campeón de Europa exhibió su impotencia, incapaz de armar más de un disparo a puerta válido en 85 minutos. Justo entonces, con un latigazo desde la frontal, Kang-in Lee recortó distancias. Olió entonces la sangre el PSG, ante un Tottenham que había renunciado a atacar. Racanería que pagó cuando Gonçalo Ramos marcó el segundo en el descuento para forzar los penaltis. Y en la tanda, obligado allí también a remontar tras el error inicial de Vitinha, consiguió darle la vuelta a la final para llevarse el título al Parque de los Príncipes.

