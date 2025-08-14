Alba Torres: «El fútbol femenino tiene que buscar su propio camino»

Este fin de semana, los días 16 y 17 de agosto, se disputará la modalidad femenina del II Torneo Unindo Camiños. El Victoria FC, uno de los ocho equipos participantes, representará a la ciudad santiaguesa en la cita local. Alba Torres, capitana del club, afronta la competición como una nueva prueba para seguir creciendo y una gran oportunidad para enfrentarse a grandes equipos como Deportivo, Celta o Sporting de Braga.

Dépor, Celta o equipos portugueses dan idea del nivel del campeonato. ¿Con qué intención se presenta el Victoria?

El torneo es una buena oportunidad para competir, ya que hemos empezado la pretemporada esta misma semana. Tenemos algún fichaje y hay jugadoras de nuestra propia cantera en proceso de adaptación, pero el grupo está unido.

El Victoria afronta una nueva temporada en Tercera Federación, recientemente modificada. ¿Qué opinión tienes de la competición?

Era una liga nacional que ahora reconvirtieron en autonómica; quizá para igualarla con la de los chicos. Es una liga muy triste porque solo somos doce equipos.

Esta temporada la sección femenina del Victoria cumple diez años. ¿Cómo ha visto la evolución durante esta década?

Nací con el equipo. Éramos apenas una veintena de chicas y hoy tenemos 115 fichas. Eso lo dice todo.

¿Cómo se vive la filosofía del club?

Primero somos personas y luego futbolistas. Hay que saber ganar y perder. El respeto, el compromiso y el trabajo en equipo son nuestros valores.

Los problemas físicos afectan a gran parte de los futbolistas, afectando en su rendimiento. ¿Has sufrido alguna lesión?

Desgraciadamente, sufrí una importante de rodilla que me tuvo parada un tiempo.

Como capitana, siempre estás dispuesta para aportar al equipo, ¿pero en qué posición te sientes más cómoda?

Soy defensa central, pero con salida de balón.

El fútbol femenino ha evolucionado mucho en los últimos años, registrando grandes audiencias y protagonizando portadas. Aunque siempre existe una comparación constante con el masculino ¿Son iguales el femenino y el masculino?

No pueden ser iguales. El femenino tiene que buscar su propio camino y que no se le compare permanentemente con el masculino. Las comparaciones no nos benefician en nada. Además, creo que el masculino es más físico y el femenino más táctico. Afortunadamente, hoy va habiendo más ligas y equipos y tenemos más visibilidad.

A la hora de jugar al fútbol, ¿has tenido algún problema por ser mujer?

Jugué con niños hasta los 13 años y siempre me fue bien. Íbamos a vestuarios diferentes, pero en el campo éramos todos iguales. Y nunca me sentí discriminada.

¿Qué les dirías a las niñas que hoy dan sus primeros pasos?

Yo les diría que prueben, ya que hoy hay muchos sitios donde probar. Pero tienen que esforzarse y currárselo.

Las futbolistas llegan cada vez más rápido al fútbol profesional. ¿Observas afán desmedido por destacar?

Lo que veo es que ahora se tiene mucha prisa. Hay chicas de 15 años que ya tienen representante.

¿Cómo se vislumbra el fútbol femenino en la ciudad?

El panorama en Santiago es pobre, porque solo estamos nosotras. Amio, Villestro o Vista Alegre tuvieron equipo algún año, pero acabaron desapareciendo.