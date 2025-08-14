El Coliseum acogerá una Copa Galicia que será un duro test para el Obradoiro

La Copa Galicia de Baloncesto se celebrará en A Coruña, los días 5 y 6 de septiembre, reuniendo a Monbus Obradoiro, Río Breogán, Club Ourense Baloncesto y Leyma Coruña, 19 años después de su última edición en la ciudad.

La presentación oficial se celebró este jueves en el Salón de Sesiones del Pazo Municipal, contando con la presencia de la alcaldesa de A Coruña, Inés Rey; del jefe de Servicio Provincial de Deporte de la Xunta de Galicia, Roberto García; del concejal de Deportes, Manuel Vázquez; y del presidente de la Federación Gallega de Baloncesto, Julio Bernárdez.

En representación de los clubes participantes intervinieron: Carmen Lence, presidenta del Río Breogán; Rafael Silva, consejero del Monbus Obradoiro; Sergio Pérez, director deportivo del Club Ourense Baloncesto; y, por el Leyma Coruña, Miguel Valín, vicepresidente, y Carlos Uzal, director deportivo.

También estuvieron presentes la directora general de la FEGABA, Susana Fernández Fiuza; el director comercial de la federación, José Cobelo López; el juez único del Comité de Apelación, Miguel Juane; y el jefe de prensa del Monbus Obradoiro, Pablo van Vroenhoven. El torneo se vivirá en el Coliseum y la distribución de los partidos se anunciará en los próximos días.

Inés Rey destacó que «la Copa Galicia reúne a la élite de nuestro baloncesto y este año volverá a sentirse en A Coruña, delante de una afición que siempre responde y que llena de vida a ciudad». La alcaldesa recordó que la última vez que a Coruña fue sede de esta competición fue en el 2006 y subrayó que «19 años después, esta Copa Galicia es también una oportunidad para impulsar nuestro comercio, nuestra hostelería y la proyección de A Coruña como ciudad abierta, dinámica y apasionada por el deporte».

El concejal de Deportes, Manuel Vázquez, destacó que «esta cita es una ocasión para disfrutar del mejor baloncesto gallego y también para que A Coruña demuestre, una vez más, que está preparada para organizar eventos deportivos de máximo nivel».