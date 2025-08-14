Obradoiro
Comienzan los reconocimientos médicos en el Obradoiro
Los primeros jugadores ya han superado las pruebas en el Hospital HM Rosaleda
Los jugadores del Monbus Obradoiro han comenzado su 'primera prueba' de esta pretemporada con el inicio de los reconocimientos médicos, que se han realizado en el Hospital HM Rosaleda. Los jugadores que han completado las pruebas de este jueves han sido Olle Lundqvist, Alex Barcello, Alonso Grela, Álex Galán, Aitor Etxeguren y Sergi Quintela.
Mientras los jugadores siguen completando esta semana las pruebas médicas, se espera que el lunes de la semana que viene comiencen los entrenamientos del equipo. Será la primera toma de contacto de Epi con sus jugadores sobre la pista, aunque probablemente se realicen más trabajos físicos que con balón. Tras anunciarse el cuerpo técnico del que dispondrá Diego Epifanio, le tocará a todo el personal que lo acompañará acondicionar a los jugadores tras las vacaciones y comenzar a forjar el juego del equipo.
Cabe resaltar que, por el momento, faltarán dos jugadores en la preparación del Obradoiro. Diogo Brito no estará presente al estar convocado por Portugal para el Eurobasket, por lo que dependerá de la trayectoria que tenga el equipo luso en el torneo continental para saber cuándo recalará en la capital gallega. Por otro lado, el otro jugador que falta es una incógnita todavía, ya que es el alapívot que falta por firmar.
- Un argentino que reside en Galicia alucina con una 'auténtica parrillada argentina' que hay en Santiago: 'Me sentí como en casa durante dos horas
- Así será la nueva sede del Cesga en A Sionlla
- Lavacolla es ya la segunda terminal de España que más sangra por los recortes de Ryanair
- La DGT instala dos nuevos radares de tramo en Galicia: estos son los puntos controlados
- Las casas más caras de Galicia
- Incendio junto al cementerio de Boisaca: un vecino sorprende in fraganti al autor del fuego
- El PP recupera la Alcaldía de Touro: «Esto era una pequeña dictadura»
- Un detenido por la muerte del hombre que falleció de un disparo en Mesía