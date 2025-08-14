Comienzan los reconocimientos médicos en el Obradoiro

Los jugadores del Monbus Obradoiro han comenzado su 'primera prueba' de esta pretemporada con el inicio de los reconocimientos médicos, que se han realizado en el Hospital HM Rosaleda. Los jugadores que han completado las pruebas de este jueves han sido Olle Lundqvist, Alex Barcello, Alonso Grela, Álex Galán, Aitor Etxeguren y Sergi Quintela.

Mientras los jugadores siguen completando esta semana las pruebas médicas, se espera que el lunes de la semana que viene comiencen los entrenamientos del equipo. Será la primera toma de contacto de Epi con sus jugadores sobre la pista, aunque probablemente se realicen más trabajos físicos que con balón. Tras anunciarse el cuerpo técnico del que dispondrá Diego Epifanio, le tocará a todo el personal que lo acompañará acondicionar a los jugadores tras las vacaciones y comenzar a forjar el juego del equipo.

Cabe resaltar que, por el momento, faltarán dos jugadores en la preparación del Obradoiro. Diogo Brito no estará presente al estar convocado por Portugal para el Eurobasket, por lo que dependerá de la trayectoria que tenga el equipo luso en el torneo continental para saber cuándo recalará en la capital gallega. Por otro lado, el otro jugador que falta es una incógnita todavía, ya que es el alapívot que falta por firmar.