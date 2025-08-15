Epi se reencuentra con sus tres ascensos en el Obradoiro

Arranca una aventura especial para Diego Epifanio a los mandos del Monbus Obradoiro, que ha logrado reunir en Compostela a piezas de los tres ascensos que a logrado a lo largo de su carrera. Y es que tanto su San Pablo Burgos, como el Breogán y el Leyma Coruña, con los que logró llegar a la Liga Endesa, tendrán presencia en esta campaña.

Burgos

Fue en su tierra, dirigiendo al San Pablo Burgos, donde logró por primera vez llegar a la élite del baloncesto español. Un hito del que atesora grandes recuerdos: «En Burgos habíamos ascendido tres veces con Tizona y no se pudo fraguar por distintos motivos, como el famoso canon y por el pabellón. Cuando subí con San Pablo, era la primera vez que lo hacía como primer entrenador».

Epi celebrando con sus jugadores el ascenso del San Pablo / María González

«Éramos un grupo de entrenadores muy jóvenes y dentro del club también había mucha gente joven, que no habíamos estado en ACB ninguno. A todos nos hacía una ilusión tremenda y creo que eso se vio tanto en el trabajo del día a día como en la química. También tiene la connotación de que fue en mi casa y fue una temporada muy bonita, de disfrutar. Hubo dificultades, porque ascendimos en el playoff, pero creo que llegamos al final muy bien. Hicimos un playoff de 9-0, que nunca lo ha hecho nadie cuando había los palyoffs a 5», apuntaba.

Lugo

La segunda vez que volvería a ascender sería ya en tierras gallegas, dirigiendo a un Breogán que se presentaba como el ‘némesis’ del Obradoiro para poder vivir el derbi gallego en ACB: «En Lugo fue un poco distinto. Ya era un club consagrado, que había estado en ACB y que venía de descender dos años antes. La ciudad y todo el mundo estaban muy implicados. Fue un subidón, a pesar de que fue justo el año post COVID y no pudimos disfrutar mucho de toda la gente»

El Breogán de Epi celebrando el ascenso. / Pepe Torres

«Tengo un gran recuerdo, sobre todo de la liga regular. Fuimos capaces de ganar la Copa y de ascender en un año que solo lo hacía uno, que fue con la ACB de 19. Fue un reto muy bonito y tuve ahí la suerte de entrenar a Sergi y a Eric. Nos ayudaron mucho a entender un poco lo que significaba el club en la ciudad. La verdad que la experiencia con Sergi fue muy positiva», añadía sobre sus vivencias en el Breogán.

A Coruña

Epi se coronaría como el ‘hombre de los ascensos’ al conseguir convertir al Leyma Coruña en la ‘naranja mecánica’ de la LEB Oro. Sin hacer ruido y con constancia, los herculinos lograron ser el equipo más estable por encima de proyectos que ya habían pisado la Liga Endesa. Pero Epi los superó y logró firmar la página más histórica del conjunto coruñés, llegando a la ACB.

«En Coruña ha sido una circunstancia distinta. He estado tres años encantado y era un club que venía haciendo las cosas muy bien, pero que quizás no tenían la presión social que pueden tener otros proyectos como Burgos, Breogán y ahora Obradoiro. Coruña nunca había sido una ciudad de ACB, aunque sí de primera división. En los últimos años, el baloncesto no había tenido una repercusión muy grande y, en estos tres últimos años, fuimos sumando entre todos en el club», señalaba.

El último ascenso de Epi fue con el Leyma Coruña / FEB

Ese trabajo en el Leyma les permitió «pasar de un pabellón de mil personas a uno de nueve mil», lo que le permitió vivir «un proceso muy bonito de comunión entre el club y la grada, con un grupo de jugadores que ya habían estado el año anterior». Esa campaña les permitió «reivindicar un poco el baloncesto en Coruña».

Santiago

Con todo, ahora Epi tratará de completar un buen año en Sar que, de salir bien, supondría su cuarto ascenso. Pare ello, tienen «el reto de intentar hacer el mejor proyecto aquí en Santiago, con mucha ilusión y siendo conscientes de que ascender es muy difícil, porque se tienen que dar muchas circunstancias. Que nos respeten las lesiones, que haya buena química y que haya suerte. Y luego, en todos los proyectos, para poder estar arriba, es vital el apoyo de la afición».

Pero, poder contar con su pasado en el presente le permitirá iniciar un proyecto nuevo con varias caras conocidas: «Tengo la suerte de que coincidí con Fran y con Alberto como ayudantes en Burgos. Con Fran estuve cuatro años y en el segundo ascendimos. Tanto con Fran como con Alberto tengo una muy buena relación personal y profesional. También se da el caso de que tengo varios jugadores con los que he ascendido en distintos sitios. Con Goran ascendimos en Burgos y en Coruña, con Sergi ascendimos en Breogán y con Galán, con Olle y con Yunio en Coruña. Siempre ayuda trabajar con buenos profesionales y buena gente».