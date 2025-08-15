El fútbol padronés se une en honor a Pepe Domingo Castaño

Natural de Lestrobe, Pepe Domingo Castaño se convirtió en una de las figuras más emblemáticas del periodismo español. Durante décadas, el estilo y tono únicos de aquel periodista marcó un antes y un después en la comunicación de nuestro país. Polifacético y talentoso, Pepe encontró, primero, en Carrusel Deportivo y, después, en Tiempo de Juego el formato perfecto en el que brillar. Ahora y a pocas semanas del segundo aniversario de su fallecimiento, el municipio de Padrón se une, como en su día lo había hecho su voz, para rendir homenaje a la figura de Pepe Domingo.

El Flavia SD, club organizador, albergará en el Campo Municipal de O Souto la segunda edición del Torneo Memorial Pepe Domingo Castaño este domingo 17 de agosto. En su primera entrega, el conjunto padronés se enfrentó al Marino de Mera coruñés, equipo con el que siempre simpatizó el locutor. Para este año, el Flavia y el Concello de Padrón han optado por invitar a los otros tres grandes clubes de la localidad: el CD Sar Extramundi, la SD Carcacía y a la SD Esclavitud.

Imagen de la primera edición del Torneo Memorial Pepe Domingo Castaño. / Cedida

El Memorial constará de un cuadrangular en formato semifinales y final, donde cada partido se jugará a un solo tiempo de 45 minutos. Sar y Esclavitud abrirán la jornada futbolística con la primera de las semis (17.00 horas). Por el otro lado, los anfitriones se medirán al Carcacía (18.00 horas). Los perdedores de las semifinales disputarán un encuentro por el tercer y cuarto puesto (19.00 horas), mientras que los finalistas cerrarán el torneo a partir de las 20.00 horas.

Directiva, entrenadores y jugadores del Flavia SD, equipo organizador, se mostraron «muy orgullosos» de poder homenajear a Pepe Domingo Castaño. Desde el club anfitrión, se hizo hincapié en la importancia de la celebración de este tipo de eventos, que persigue «mantener el recuerdo de Pepe Domingo Castaño siempre entre nosotros». Palabras que invitan a pensar en que el torneo afronta la segunda de sus muchas futuras ediciones.

Todo listo en Padrón para vivir una jornada plagada de emociones, sentimiento, homenajes y fútbol, mucho fútbol, como le hubiese gustado al propio Pepe.