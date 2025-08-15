El Obradoiro presenta los colores que lo acompañarán

El Monbus Obradoiro acaba de presentar la piel con la que jugará esta temporada en la Primera FEB. Como ya se adelantó en EL CORREO GALLEGO, el conjunto picheleiro mantendrá el tradicional blanco como el color principal de su primera equipación, con detalles rojos y azules, mientras que la segunda será de azul marino con detalles rojos y blancos, siendo Geff el proveedor oficial de estas equipaciones.

Primera equipación

En esta campaña, la parte frontal de la primera equipación incorpora la palabra ‘Obradoiro’ en forma arqueada y de color rojo. En la nota del club señalan que el objetivo de este detalle es dar «un toque moderno a la vez que continúa con la tradición de camisetas antiguas del club, como sucedía con la edición especial del curso pasado que hacía alusión a la temporada 82-83».

«Además, la curvatura está inspirada en los arcos y ventanales de la fachada de la Catedral vistos desde la Plaza del Obradoiro. Dicha fachada también inspira las seis franjas rojas de la parte frontal y trasera de la camiseta, abstrayendo las formas de las dos torres y el cuerpo central de la Catedral», añade el escrito, que también señala que tanto el número como el nombre quedarán en color azul marino.

Segunda equipación

La mayor novedad para esta temporada es que la segunda equipación será de color azul marino, con detalles en rojo y con el nombre y número en color blanco. Ambas equipaciones tienen el cuello en forma de pico, con rayas blanca, azul y roja, colores que siempre han representado al equipo compostelano.

Geff seguirá siendo proveedor oficial de la ropa del Obradoiro esta campaña. La empresa que ya proporcionaba la ropa al conjunto compostelano renueva así su compromiso con la entidad.

Patrocinadores y compra

En la parte frontal de ambas equipaciones estará presente el logo de Estrella Galicia, uno de los patrocinadores principales de la entidad compostelana. Sobre el logo de la Federación Española se mantendrá la presencia de Cortizo, mientras que Abanca continuará apareciendo en la parte trasera, debajo del dorsal. Bajo el nombre de cada jugador seguirá Indupanel y, como novedad, se incorporará Vayper.

Próximamente, por los canales oficiales del Obradoiro, se anunciarán los métodos de adquisición de las camisetas que vestirán los jugadores picheleiros durante la temporada 25/26.

Por otro lado, desde el Obradoiro han querido agradecer a la Fundación Down Compostela su disponibilidad para realizar la campaña de presentación de la primera y segunda equipación, señalando en la nota que es un orgullo dar visibilidad a este colectivo.

Camiseta de mascotas

Además, para esta ocasión las mascotas también podrán lucir la indumentaria picheleira. Desde el Obradoiro no quieren dejar atrás a los compañeros más fieles del obradoirismo, que podrán lucir la piel del club que siguen sus dueños.

Tercera equipación

En esta temporada, la idea del Obradoiro es tener de nuevo una tercera equipación especial que no será necesariamente retro. El club tiene en mente una camiseta especial con la que esperan sorprender a los aficionados y están barajando ideas. Lo que es una certeza es que llegará antes de lo que lo hizo la del curso pasado, de hecho es muy posible que se presente en la primera vuelta e incluso en Navidad. El derbi contra el Leyma Coruña se presenta como una oportunidad única para estrenarla.

Mercado de Abastos

En el atardecer de este jueves, el Obradoiro ya dejó ver sus dos equipaciones al publicar un vídeo en el Mercado de Abastos. Desde el club decidieron subir, a través de sus canales oficiales, una pieza de vídeo en la que enseñaban el corazón de la zona comercial y a sus profesionales trabajando, mientras las dos camisetas que han anunciado este viernes se veían de fondo.

El obradoirismo pudo hacerse una idea de la equipación que se presentó al día siguiente y que los acompañará a lo largo de la campaña que está por comenzar.